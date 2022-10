El Pleno de Alicante ha rechazado la creación de las dos comisiones propuestas por la izquierda para el impulso de un plan municipal urgente de ayudas a familias, pymes y autónomos contra la crisis derivada de la inflación y para la coordinación de las obras municipales entre concejalías con los agentes sociales y económicos de la ciudad. Ambos puntos han contado con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos y Compromís, frente al "no" mayoritario de la bancada de la derecha, con los socios del bipartito (PP y Cs) y Vox.

En el primer debate, el relativo a las ayudas, los grupos se han enrocado en la procedencia de los fondos de las subvenciones concedidas para intentar mitigar la crisis derivada de la pandemia y la posterior por la invasión en Ucrania. En el segundo, las luchas han sido por la cantidad de obras impulsadas en la ciudad, con críticas por actuaciones como Padre Esplá, San Mateo, Constitución o plaza Nueva. El alcalde, por segundo pleno consecutivo, ha leído un listado con obras ejecutadas o en proceso de hacerse, en un intento de que la oposición no haga alusiones a retrasos y sobrecostes.

Previamente, la Corporación ha dado luz verde, por unanimidad, a la propuesta del equipo de gobierno para que el jueves 20 de abril, Santa Faz, y el viernes 23 de junio, previa del día de San Juan, sean festivos locales de carácter retribuido y no recuperable. A la tradicional fecha de la Romería, se le vuelve a sumar para 2023 la posibilidad de tener un largo puente festivo en Hogueras, si se tiene en cuenta la festividad local del 23 de junio, y la autonómica del día de San Juan.

Por otro lado, el concejal de Vía Pública y Fiestas, Manuel Jiménez, se ha abierto a "estudiar" el proyecto de un aparcamiento en una parcela de Babel ante la falta de consenso entre entidades, ya que la hoguera Baver-Els Antigons respalda la iniciativa, pero las asociaciones vecinales del barrio (Gran Vía Sur y Parque del Mar) la rechazan, al reclamar una zona verde ante la necesidad de espacios para sociabilizar. "Vamos a estudiar el tema, no hay un consenso generalizado. Vamos a hablar con todos porque hay varios solares disponibles", ha señalado Jiménez, quien ha reseñado que el asunto está tres veces en el orden del día, como ruego, como pregunta y como declaración institucional.

El ruego planteado por Compromís sobre la implantación de la carrera profesional en el Ayuntamiento de Alicante ha provocado un choque entre la coalición y el equipo de gobierno. Las posturas se han mantenido enfrentadas también en las intervenciones: desde Compromís se ha defendido que el alcalde, Luis Barcala, incumple la palabra dada a los sindicatos en la previa de las elecciones municipales de 2019, mientras que el bipartito asegura que se está siguiendo la hoja de ruta marcada. Desde el Salón Azul, representantes sindicales han seguido el debate, exhibiendo carteles de "Barcala, cumple tu palabra".

La concejala de Inmigración, Cooperación y Voluntariado, María Conejero, se ha llevado un tímido aplauso por parte de la bancada de la izquierda al no entrar al debate con Vox, que ha planteado dos ruegos sobre el "gasto ideológico" del Ayuntamiento de Alicante, en alusión a partidas dedicadas a inmigración o cooperación, entre otras. "Este gobierno va a apoyar a todas las familias. No sé a qué se refiere con la palabra ideológico", se ha limitado a responder Conejero, que cedió hace un año a las exigencias de Vox perdiendo parte del presupuestos de sus áreas para que el bipartito aprobara las cuentas vigentes.

Turno de las declaraciones tras un breve receso

La Corporación municipal ha aprobado por unanimidad, tal y como estaba previsto, la propuesta conjunta con motivo del centenario del Hércules. "El Pleno del Ayuntamiento de Alicante rinde homenaje al Hércules C.F. en conmemoración de sus 100 años de historia, por haber representado a la sociedad alicantina todo este tiempo, convirtiéndose en bandera y orgullo para todos los alicantinos y por ser, sin duda, patrimonio de la ciudad que lo vio nacer", según constaba el documento, que añadía que "el Pleno del Ayuntamiento de Alicante, ante la cita histórica que el año 2022 supone, rinde homenaje a todas las personas y profesionales, que por unos u otros motivos hubieran estado vinculados al Hércules C.F."

Tras aprobar por unanimidad una declaración institucional promovida por el equipo de gobierno sobre el retraso de la construcción del AVE entre Alicante y Valencia, el Pleno ha empezado a hablar de los Presupuestos Generales del Estado, que cuentan con tres propuestas en este pleno de octubre, una conjunta de la derecha (aprobada con división del Pleno), otra impulsada por Unidas Podemos y Compromís y una última de los socialistas en solitario.

La primera iniciativa, firmada por la bancada de la derecha, ha salido adelante con la Corporación dividida. Han votado a favor los socios del bipartito, PP y Ciudadanos, junto a Vox. En la abstención se han quedado Unidas Podemos -socio del Gobierno central- y Compromís. Los socialistas han votado en contra.

La propuesta aprobada muestra "su rechazo, preocupación e indignación, así como lamenta el desprecio y la falta de sensibilidad que manifiesta el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con la provincia y la ciudad de Alicante". El Pleno, aprobando el texto, "insta al Gobierno de España a que rectifique el proyecto presentado de Presupuestos con el fin de que se subsane este agravio y enorme déficit de financiación con la provincia de Alicante y de este modo, se financie de manera justa y proporcional a nuestra provincia". También se pide a la Generalitat "a que destine parte de los 300 millones extra de los que dispone de los PGE del ejercicio 2022 que recibió para infraestructuras con el fin de mejorar la ciudad de Alicante, además de los 53 millones del fondo de compensación interterritorial de los que se beneficiará el próximo año la Comunidad Valenciana, con los que se pretende corregir los desequilibrios entre autonomías y, por tanto, se haga efectivo el principio de solidaridad".

En el debate, la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha asegurado que "no es que sea una inversión mínima, es que es menor que en 2022". "Baja por tercer año consecutivo. ¿Y cuál es el peso de Puig en Madrid? Es un proyecto que va contra los intereses de Alicante. Pedimos al Gobierno que rectifique", ha señalado Sánchez. Por su parte, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha añadido que "estos Presupuestos van a destrozar el futuro de la provincia, son una vergüenza, Alicante no se merece este agravio". Desde Vox, Mario Ortolá ha apuntado que "este Gobierno central la ha tomado con Alicante, por no hablar del desprecio de Pedro Sánchez a Ximo Puig". "Es otro ridículo más de la izquierda que apuñala de nuevo a la provincia de Alicante", ha afirmado.

Desde la izquierda, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha lamentado la actitud del Gobierno central con las cuentas para 2023, aunque ha comparado el texto con otros anteriores. "Es cierto que Madrid nos roba, que nos maltrata y ningunea. El PP se acaba de enterar ahora. Los Presupuestos Generales del Estado son un mojón, pero son mejores que los de Rajoy, porque al menos incluyen un escudo social", ha asegurado Bellido, quien ha pedido al resto de grupos que se aprueben todas las propuestas sobre las inversiones del Estado que se incluyen en el orden del día. El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha defendido que "los Presupuestos del Estado son los más sociales de la historia", aunque ha admitido que "no están a la altura que merece Alicante". "Se saltan el diálogo establecido en la Plataforma per un Finançament Just. Esta declaración está caducada porque ha sido superada por los movimientos sociales y económicos", ha añadido.

Por último, el portavoz socialista, Miguel Millana, ha afirmado que el "diagnóstico" une a todos los grupos municipales por "el nivel insatisfactorio de inversiones", mientras que ha subrayado que les separa el "intento de guerra política". "Hay que buscar soluciones, no tirarnos piedras entre nosotros. La atención a las personas está muy reforzada, a pesar de las inversiones", ha apuntado Millana, quien también ha hecho alusiones a las ejecuciones presupuestarias de Rajoy.