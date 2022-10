Ni pensando lo mismo -que las inversiones del Gobierno central no están a la altura de Alicante- son capaces de mostrar unidad los grupos con representación en el Ayuntamiento. Los precedentes, viendo el orden del día, ya hacían pensar que el consenso no iba a ser sencillo en el Pleno de Alicante, que el partidismo iba a ganar el pulso, una vez, más al interés general. Y así fue. De hecho, se llegaron a debatir (no hubo debate conjunto por decisión del bipartito) hasta tres iniciativas distintas, una firmada por la bancada de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox), otra por Unidas Podemos y Compromís y una tercera por el PSOE en solitario. De las tres declaraciones institucionales sobre el agravio presupuestario del Gobierno central con Alicante solo se aprobó una (la impulsada por el bipartito) y todos los grupos variaron su voto en función de quién presentaba la propuesta a tratar. El que más cambió su votó fue el PSOE, con un signo distinto en cada una de las tres propuestas.

La primera votación fue la única que salió adelante. La iniciativa propuesta por PP y Ciudadanos sumó el apoyo de Vox, la abstención de Unidas Podemos y Compromís y el rechazo del PSOE. Ese texto recoge que el Pleno muestra el "rechazo, preocupación e indignación, así como lamenta el desprecio y la falta de sensibilidad que manifiesta el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con la provincia y la ciudad de Alicante". El Pleno, aprobando el texto, "insta al Gobierno de España a que rectifique el proyecto presentado de Presupuestos con el fin de que se subsane este agravio y enorme déficit de financiación con la provincia de Alicante y, de este modo, se financie de manera justa y proporcional a la provincia". También se pide a la Generalitat "que destine parte de los 300 millones extra de los que dispone de los Presupuesto de 2022".

En el debate, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, señaló que "estos Presupuestos van a destrozar el futuro de la provincia, son una vergüenza, Alicante no se merece este agravio", mientras que la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, aseguró que "no es que sea una inversión mínima, es que es menor que en 2022". "¿Cuál es el peso de Puig en Madrid? Es un proyecto que va contra los intereses de Alicante. Pedimos al Gobierno que rectifique", agregó Sánchez. Por su parte, desde Vox, Mario Ortolá apuntó que "el Gobierno central la ha tomado con Alicante, por no hablar del desprecio de Pedro Sánchez a Ximo Puig". "Es otro ridículo más de la izquierda que apuñala de nuevo a la provincia de Alicante", afirmó.

Desde la izquierda, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, defendió que "los Presupuestos del Estado son los más sociales de la historia", aunque admitió que "no están a la altura que merece Alicante". "Ustedes [a la derecha] se saltan el diálogo establecido en la Plataforma per un Finançament Just. Esta declaración está caducada porque ha sido superada por los movimientos sociales y económicos", añadió. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, lamentó la actitud del Gobierno central con las cuentas para 2023, aunque también comparó el texto actual con otros anteriores. "Es cierto que Madrid nos roba, que nos maltrata y ningunea. El PP se acaba de enterar ahora. Los Presupuestos Generales del Estado son un mojón, pero son mejores que los de Rajoy, porque al menos incluyen un escudo social", aseguró Bellido, quien pidió al resto de grupos que se aprobasen todas las propuestas sobre las inversiones del Estado que se incluían en el orden del día al coincidir todas en el fondo. Su petición no fue secundada.

Por último, el portavoz socialista, Miguel Millana, afirmó que el "diagnóstico" une a todos los grupos municipales por "el nivel insatisfactorio de inversiones", mientras que subrayó que les separa el "intento de guerra política". "Hay que buscar soluciones, no tirarnos piedras entre nosotros. La atención a las personas está muy reforzada, a pesar de las inversiones", agregó Millana, quien también hizo alusiones a las bajas ejecuciones presupuestarias de la etapa de Mariano Rajoy.

El propio alcalde, que apenas dejó punto en el pleno por intervenir, también se pronunció sobre los Presupuestos del Estado para Alicante para zanjar el primer debate del día: "Son malos de solemnidad". Minutos después, el Pleno volvió a hablar de inversiones en Alicante, a raíz de la propuesta de Unidas Podemos y Compromís. Pese a hablar, en el fondo, de lo mismo, la iniciativa fue rechazada por los votos en contra del bloque de derechas (PP, Cs y Vox). En este caso, el PSOE se abstuvo. Poco cambió por la tarde, tras el receso para la comida, con el texto presentado por los socialistas. También fue bloqueado por la derecha, pese al respaldo del PSOE. El resto de la izquierda se abstuvo.

Con la vista fuera del Palacio Consistorial, el bipartito también presentó las habituales declaraciones contra la gestión de la Generalitat Valenciana. Este mes fueron por los retrasos en la construcción del AVE entre Alicante y València, en la que consiguieron el respaldo de todos los grupos, y por las listas de espera en los centros de atención temprana, donde la Corporación se dividió entre izquierda y derecha.

Confirmadas las fiestas locales

En total, el equipo de gobierno defendió tres declaraciones institucionales, las mismas propuestas que presentó en la parte resolutiva del pleno, donde se toman las decisiones que directamente competen al Ayuntamiento de Alicante. Una de esas iniciativas propias era sobre condecoraciones a dos agentes de la Policía Local, otra sobre la compatibilidad de un funcionario y la última, sobre los festivos locales para 2023, que serán el jueves 20 de abril, Santa Faz, y el viernes 23 de junio, previa del día de San Juan. Ahí se acabaron las propuestas del bipartito derivadas de sus competencias municipales.

Durante el pleno, que se prolongó unas ocho horas (incluyendo recesos), se hablaron de otros asuntos de índole municipal, pero a propuesta de la oposición. Eso sí, ni Unidas Podemos ni Compromís consiguieron los apoyos necesarios para la creación de sendas comisiones para impulsar ayudas a familias y pymes por la crisis derivada de la inflación y para la coordinación de las obras.

También se abordó, y no de pasada, la polémica iniciativa de implantar un aparcamiento disuasorio en Babel a petición de la hoguera Baver-Els Antigons. Hasta tres puntos del pleno trataron el asunto, que acabó con el compromiso del bipartito de "paralizar el acuerdo adoptado el pasado 11 de octubre de 2022, en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante, para aprobar el proyecto de obras de acondicionamiento de parcela para aparcamiento en superficie entre las calles Nadadora Carmen Soto, Francisco Muñoz Lloros y Banda Los Claveles". En la única votación al respeto (el resto fue un ruego y una pregunta), se mostró unidad total. Previamente, el concejal de Fiestas y Participación Ciudadana, Manuel Jiménez, aseguró que el gobierno iba a "estudiar el tema", al "no haber un consenso generalizado". "Vamos a hablar con todos. Hay varios solares disponibles", señaló Jiménez, quien invitó a seguir el debate en la próxima reunión de la Junta de Distrito 3, donde dejó entrever que tal vez no existiría tanto apoyo a la propuesta pese a que posteriormente el presidente de la asociación de vecinos Parque del Mar afirmó que, además de las dos entidades vecinales del barrio, también comunidades de propietarios y negocios de la zona, como hoteles, apoyaban la alternativa de construir una parque con zonas verdes.

De igual forma, hubo unidad a la hora de que el Pleno rindiera homenaje al Hércules "en conmemoración de sus 100 años de historia, por haber representado a la sociedad alicantina todo este tiempo, convirtiéndose en bandera y orgullo para todos los alicantinos y por ser, sin duda, patrimonio de la ciudad que lo vio nacer". También se aprobó por unanimidad la propuesta de Unidas Podemos y Compromís para ampliar frecuencias, paradas y horario de la línea 27 para facilitar la movilidad a personas que trabajan en la Euipo y su entorno. Tampoco hubo votos en contra en la iniciativa socialista para impulsar mejoras en el barrio del Raval Roig.

Menos unidad se vio en otras propuestas, como la socialista para que el Ayuntamiento de Alicante cumpla la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática, que fija el 31 de octubre como día del recuerdo y homenaje a todas las víctimas alicantinas del golpe militar, la guerra y la dictadura. El bipartito intentó, sin éxito, que los actos se trasladaran al 25 de mayo, día en el que se conmemora el bombardeo del Mercado Central. Tampoco se aprobó, igualmente con las bancadas divididas entre la izquierda y la derecha, el intento de Compromís de impulsar la declaración de Orgegia como paraje natural municipal.

Con todo, uno de los momentos de más tensión del pleno se vivió en su primera parte, cuando la coalición valencianista preguntó al bipartito por la implantación de la carrera profesional en el Ayuntamiento de Alicante, que provocó un choque dialéctico con el concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, que a su vez enfadó a los representantes sindicales presentes en el Salón Azul: "Ha faltado a la verdad al acusar a los sindicatos de no cumplir con los acuerdos, obviando que llevamos casi cuatro años movilizándonos y trabajando para exigir su cumplimiento. Ha dicho que el alcalde no ha incumplido los acuerdos porque nunca se comprometió a pagar la carrera profesional antes de diciembre de 2022". En la protesta, los representantes de los trabajadores exhibían carteles con el lema "Barcala, cumple tu palabra".

Esos momentos de tensión aún los vivió desde su asiento el concejal y candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, que se ausentó en la sesión vespertina. Por la tarde, tenía agenda de partido en València, donde se le esperaba en la presentación del libro "España en su laberinto", de José Manuel García-Margallo y Fernando Eguidazu.