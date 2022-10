El doctor Jorge Alió continúa realizando investigaciones para mejorar la salud visual de los pacientes. De este modo, aquellas personas que sufren de cataratas o presbicia tienen muy cerca un nuevo tratamiento. El catedrático en Oftalmología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha asistido recientemente a la 23ª edición del Congreso de la Sociedad Científica European Association for Vision and Eye Research (EVER) en Valencia para presentar los resultados preliminares obtenidos por una nueva lente intraocular basada en tecnología acomodativa con la que poder solucionar estas patologías oculares.