Que el bipartito de Alicante no llevase la reforma de los estatutos del Patronato de Turismo al pleno de este mes, celebrado este jueves, supone, para la oposición municipal, un signo de debilidad, ya que achacan el retraso a la falta de apoyos para su aprobación. De hecho, el cambio superó el trámite inicial en el Patronato gracias al voto de calidad de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, tras el rechazo de toda la oposición, desde Unidas Podemos a Vox. Posteriormente, los grupos municipales presentaron sus enmiendas en tiempo y forma, antes del pasado 19 de octubre. Desde entonces, esperan respuesta.

Fuentes del departamento liderado por la vicealcaldesa aseguran que los técnicos están estudiando las propuestas de la oposición, que se centran principalmente en la inclusión del comercio en la Junta Rectora del Patronato. En total, fueron más de cuarenta enmiendas parciales y una a la totalidad las registradas frente a la revisión de los Estatutos del Patronato municipal de Turismo.

En este escenario, desde Compromís piden a la vicealcaldesa "que retire la propuesta de reforma de los Estatutos del Patronato de Turismo, ya que no cuenta con el consenso de los sectores vinculados al turismo y tiene la oposición de la mayoría de grupos municipales del Pleno". El portavoz de la coalición, Natxo Bellido, propone que se convoque una reunión extraordinaria del Patronato la próxima semana para "acordar y consensuar las bases de una reforma, que pueda ser aprobada por la mayoría y recoja el acuerdo plenario de incorporar al comercio en el Patronato".

Cuarenta propuestas parciales... y una total

En el trámite ante la Comisión de Servicios previa al Pleno, el PSOE ha registrado una enmienda a la totalidad y siete parciales. "La presidenta del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante tuvo que recurrir al voto de calidad para poder iniciar el trámite de modificación. A este hecho hay que sumar la circunstancia de la ausencia de cuatro de los cinco representantes en el Patronato de los diferentes sectores turísticos de Alicante. Ambas cuestiones demuestran el poco o nulo interés que suscita el cambio de estatutos en los términos planteados por el gobierno local", señala la portavoz adjudica de los socialistas, Trini Amorós, quien añade que su grupo entiende que "de ambas circunstancias se desprende la necesidad de paralizar la pretendida modificación hasta que se dé el espacio de diálogo necesario entre los diferentes grupos municipales del Ayuntamiento de Alicante y los diferentes sectores que conforman el sector turístico alicantino con el objetivo de abordar el cambio de Estatutos del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante acorde con las condiciones actuales que vive el turismo alicantino y poder establecer una norma que permita impulsar al sector en un futuro".

Entre las enmiendas parciales, los socialistas coinciden con el resto de la oposición a la hora de reclamar que el comercio esté presente en el patronato, reclamando que donde dice "seis miembros designados por el Alcalde, entre personas de reconocida competencia en las materias o sectores que constituyen el objeto del Patronato" se diga "once integrantes por designación del alcalde, entre personas de reconocida competencia en las materias o sectores que constituyen el objeto del Patronato". Concretando los sectores: hoteles, apartamentos turísticos, agencias de viaje, restaurantes, comercio, agentes relacionados con el turismo de congresos, agentes relacionados con el turismo de cruceros, informadores y guías turísticos, ocio y cultura y ocio nocturno. Además de estos once integrantes, el alcalde podrá designar hasta tres más para tratar temas específicos relacionados con el objeto del Patronato de Turismo. El resto de enmiendas, según la socialista, fueron las que no se tuvieron en cuenta en el anterior plazo de consulta.

Por su parte, Compromís ha registrado dos enmiendas. Una de ellas enfocada a que el comercio esté presente. "Nueve miembros designados por el alcalde, donde se garantice la presencia de todos los sectores económicos y profesionales que están relacionados con el objeto del Patronato: Hoteles, Hostelería y Restauración y Comercio", propone como nueva redacción. A su vez, el grupo liderado por Natxo Bellido pide restituir la Asamblea General, que ha desaparecido, en el articulado del texto de los Estatutos. "Este órgano debe agrupar al conjunto de sectores implicados con el turismo de la ciudad y debe tener una periodicidad mínima de dos convocatorias anuales", según apuntan.

Desde Unidas Podemos, entre sus ocho enmiendas, también figura la petición de que las sesiones del órgano rector sean públicas. Así, se pasaría de la redacción actual ("Las sesiones no serán públicas pero el Jefe de Servicio o su superior en la organización administrativa, en su caso, asistirá a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto") a un nuevo texto: "Las sesiones serán públicas y el jefe o jefa de Servicio o su superior en la organización administrativa, en su caso, asistirá a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. Además, se pide la revisión del lenguaje inclusivo en todo el texto del proyecto de reglamento". Por otro lado, la coalición reclama qeu el el Consejo Rector "debatirá y aprobará, si procede, a propuesta de la presidencia y/o de la dirección de manera bianual una propuesta de planificación estratégica turística, así como dedicará una sesión anual al análisis y evaluación del cumplimiento de los objetivos que se establezcan en ella".

En Vox, entre sus 23 enmiendas, también reclama un espacio para el comercio en el Patronato, proponiendo que “siete miembros designados por el alcalde, entre personas de reconocida competencias en las materias o sectores que constituyen el objeto del Patronato, entre los que figurarán necesariamente, al menos, un miembro representativo del sector de restauración, un miembro representativo del sector locales de ocio y hostelería, un miembro representativo del sector del alojamiento y un miembro representativo del sector del pequeño y mediano comercio de bienes al por menor de la ciudad de Alicante, siempre que el resultado total de miembros resulte un número impar siendo, en caso contrario, aumentar el número de miembros del Consejo Rector en uno”.