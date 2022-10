Hernán nació el 2 de octubre en el Hospital de Sant Joan a las 32 semanas de gestación y pasó a la Unidad de Neonatos. De haberse completado la gestación, su madre lo habría dado a luz con 42 años, ya que los cumple en noviembre. Nuria Mas tuvo un embarazo bueno hasta que en la semana 29 rompió aguas y estuvo 25 días ingresada en reposo absoluto. La mamá preguntó si la causa fue alguna infección pero los médicos le dijeron que a veces ocurre, que la bolsa se rompe aunque no se realicen esfuerzos. A ella le pasó mientras paseaba.

Matronas y ginecólogos advierten de que la edad materna avanzada se asocia con mayor frecuencia a patología gestacional y a mayor incidencia de inducciones médicas del parto y tasa de cesáreas, especialmente en primerizas que nunca han parido antes. Esto supone más bebés prematuros y repercute en la morbimortalidad materna y fetal en madres a partir de 40 años.

Es a esa edad, 40 años, en la que en 2021 se estableció el "corte" por arriba de los embarazos de riesgo alto. Por abajo, se mantiene en los 16 años. En 1980 ese límite estaba en los 30 años y cerca del cambio de siglo se estableció a los 35. En el año 2016 la Generalitat consideraba edad extrema los embarazos de jóvenes menores de 16 años y de mujeres mayores de 35 años, edad que ahora queda excluida del riesgo alto.

Estos cambios en la consideración los acuerdan los organismos oficiales a través de estudios que realizan tanto la Federación Internacional Internacional de Ginecología y Obstetricia como la Sociedad Española, y así figura en las cartillas de embarazo. Es un grupo poblacional que requiere una atención prenatal adecuada y trasciende el ámbito de la planificación sanitaria, dado el porcentaje de gestantes de más edad actual, que va al alza.

Los embarazos de mujeres con más de 35 años son ahora el doble que hace dos décadas y suponen el 37% del total que se producen al año en la provincia, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los condicionamientos laborales postergan el inicio de la maternidad y las técnicas de reproducción asistida ayudan. "Estamos en una sociedad diferente, ha cambiado su tendencia. La mujer se mete en los 35/37 años cuando se quiere quedar embarazada y la fertilidad disminuye. Pocas se quedan embarazadas de forma natural a partir de los 40 años (hay quien tiene óvulos congelados y a esa edad empieza con el primero). Antes a los 30 largos ni se lo planteaban pero tampoco existían las técnicas de reproducción asistida. En los años 80 se consideraba embarazo de riesgo a los 30 años", apunta la matrona Teresa Martínez.

El riesgo se mide también por otros factores de salud. El riesgo alto, además del rango de edad por debajo de 16 y por encima de 40, incluye también los embarazos gemelares; por técnicas de reproducción asistida; obesidad; antecedentes familiares hereditarios; cardipatías; hipetensión arterial crónica, o diabetes gestacional, entre otros factores.

La gestación de alto riesgo se define como aquella en la que la madre o el feto presentan un factor o condición que sitúa a uno o a ambos en un riesgo mayor del normal para presentar complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio, y no tiene por qué ser la edad. Es decir, son gestaciones con mayor riesgo de morbimortalidad materno-fetal. El 20-30% de la población obstétrica concentra el 70% de la mortalidad y morbilidad perinatales. La identificación temprana de los embarazos de alto riesgo permite priorizar la asignación de recursos y facilita el seguimiento individualizado y específico de cada complicación.

Técnicas de reproducción asistida

Más del 60% de las mujeres que acuden al Instituto Bernabeu de Medicina Reproductiva, con una trayectoria de más de 30 años en Alicante, superan los 35 años; y la mitad tienen más de 40 años, aunque han llegado a recibir consultas de mujeres de 60 años, que han rechazado. El doctor Rafael Bernabeu, director médico del Instituto, recuerda que la reserva ovárica cae en picado a partir de los 35 años y que si se quiere postergar la maternidad lo recomendable es congelar ovocitos propios para recurrir a ellos cuando llegue el momento vital idóneo de la paciente o recurrir a la ovodonación para poder concebir, con la edad limitada de la paciente a 50 años.

La matrona Milagrosa González, que trabaja desde 1996 en el centro de salud de El Altet, explica que las molestias normales de un embarazo son las mismas a los 25 que a los 40, "lo que sucede es que conforme cumplimos edad, más posibilidades hay de sufrir problemas de metabolismo y patologías cardiovasculares. A veces no son embarazos espontáneos sino con técnicas de reproducción asistida, que por sí solas hacen que esas patologías puedan verse incrementadas y puede haber más riesgos".

Madres a los 50

Esta especialista ha comprobado a lo largo de su trayectoria cómo se ha ido alargando la edad de los primeros embarazos. También ha cambiado, admite, el concepto de las matronas. "Antes nos sorprendían más las mayores y ahora nos sorprende ver a las más jóvenes", señala. Cuando empezó a trabajar, solía ver a embarazadas entre 23 y 28 años, como mucho 30, "y considerábamos que con más de 35 años la madre había pospuesto demasiado el embarazo y nos preocupaban las complicaciones. Hoy no porque es algo mucho más frecuente". Señala la matrona que la fecundidad de la mujer una vez superada esa franja de edad no es lo deseable "pero existen factores sociales, sobre todo laborales, que condicionan su maternidad".

Milagrosa González ha llevado el control de gestaciones incluso de mujeres de 50 años aunque "es muy poco habitual". Recuerda al menos a dos pacientes de esta edad. Cuando la madre es "añosa", una palabra que antes utilizaban los especialistas en Ginecología y Obstetricia para referirse a embarazadas de cierta edad y que sienta muy mal a matronas y gestantes, suele ser la propia mujer la que atribuyen a la edad molestias que son normales del embarazo.

Al respecto, los datos son claros. Ocho mujeres tuvieron hijos con más de 50 años en 2020 en la provincia, último microdato por edad que tiene publicado el INE; 110 entre 45 y 49 años; y 1.050 de 40 a 44 años. En total, se produjeron 4.956 nacimientos de bebés de mujeres a partir de 35 años, el 37% del total. Hace 20 años, en 2000, nacieron 2.206 bebés de madres de mayor edad, el 15% del total ese año: ninguna mujer tenía más de 50 años, y solo 8 dieron a luz entre 45 y 49 años.

"Primípara añosa"

El término médico primípara añosa fue acuñado por la Federación Internacional de Ginecología hace más de medio siglo para dar a entender al obstetra que las mujeres catalogadas como tales presentaban mayores problemas durante el proceso de la reproducción. En algunos ámbitos se siguen utilizando para etiquetar a la madres mayores de 35 años y estigmatizan a la mujer que se encuentra en esta situación pero ya es algo bastante residual. Hasta los años 80, una mujer de 30 años era considerada "primípara añosa".

Con madres como Nuria Mas nunca lo han utilizado y no aparece en las cartillas de las embarazadas. Sin embargo, hace 20 años, madres gestantes próximas a 40 años lo tenían que escuchar y leer; así como comentarios de ginecólogos del estilo de "si fueras más joven", o "tienes el canal del parto anquilosado", un lenguaje ofensivo y oculto que, según la experiencia actual de matronas y gestantes de más edad, está desapareciendo.

Por el contrario, una alicantina de 41 años, en su último trimestre de embarazo, y que prefiere no dar su nombre, destaca lo fácil que se lo han puesto y el buen trato recibido por los médicos tanto en la sanidad pública como en la privada.

"Estaba yo más asustada que ellos, porque ya ven a muchas embarazadas a partir de 40 años. Hay muchos tratamientos porque de forma natural es difícil". En su caso, se sometió a tratamiento en el Instituto Bernabeu con sus propios óvulos porque el embarazo natural tenía dificultades por la edad y su segundo embrión cuajó. Espera el nacimiento de su bebé para el 18 de enero.

"He coincidido con muchas mujeres de mi edad y con muy jóvenes también" durante el proceso de embarazo, señala la mujer, quien postergó la maternidad no tanto por motivos laborales en su caso como por no hallar la persona idónea para ser padres.

Técnicas diagnósticas

La matrona Teresa Martínez afirma que no ha cambiado tanto el abordaje de los embarazos de madres de más edad. "Las embarazadas tiene más o menos los mismos cuidados. Han cambiado las técnicas diagnósticas de alteraciones cromosómicas en los fetos. Hace unos años se ofrecía la posibilidad de realizar una amniocentesis y ahora se se ofrecen las pruebas de cribado, especialmente el test prenatal no invasivo (TPNI)". En la sanidad publica primero se hace el cribado bioquímico del primer trimestre y si este sale alterado se le ofrece hacerse el citado test.

Nuria Mas ha observado durante su embarazo en el hospital a muchas mujeres que van a ser madres con más de 35 años. "De hecho, cuando me quedé embarazada pensé que en el trabajo me iban a dar la baja porque antes a los 30 y pico de años era embarazo de alto riesgo, pero ya no nos consideran así, todo eso se ha quedado en segundo plano". También ha escuchado comentarios de ginecólogos de que tienen más gestantes mayores de 30 que menores. En su caso, junto a su pareja, ha luchado mucho por su bebé, que ha llegado tras 7 años de intentos, superando todo tipo de obstáculos y agotando todas las vías para no arrepentirse.

"Hay que normalizarlo (el embarazo de mujeres de más edad) y darle visibilidad. Es algo natural y las clínicas están a tope", concluye. E n todo caso, las matronas explican que a cierta edad solo se tiene un hijo, no dos ni tres. Hay mujeres con hijos anteriores con otra pareja que le quieren dar uno a su nuevo compañero y también cuando los dos tienen hijos propios anteriores y desean tener uno en común.