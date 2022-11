El conjunto de muestras del biobanco del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) ha permitido la ejecución de 11 proyectos de investigación, además de colaborar en la gestión de la información clínica con el Grupo COVID-ALC, que ha dado pie a un total de 254 publicaciones.

Este biobanco se ha presentado en unas jornadas de expertos en Santander como una plataforma clave para contribuir a la generación de conocimiento sobre el covid-19. La colección covid se dio de alta el 26 de marzo de 2020, en colaboración con el Grupo de Investigación COVID-19 del Hospital General Dr. Balmis de Alicante, que fue el responsable de obtener los consentimientos informados y la información clínica. El Comité Ético de la Investigación con Medicamentos (CEIm) del Departamento de Salud Alicante-Hospital General autorizó la obtención del consentimiento informado oral en los periodos de máxima actividad hospitalaria y se utilizó el circuito asistencial para la recogida de muestras.

Los tipos de muestras de los que se disponen son plasma, suero, células sanguíneas, ADN y ARN, LCR, lavado broncoalveolar, tejido postmortem y humor vítreo. En total, el biobanco de Isabial cuenta con 26.148 muestras de 5.967 donantes en la colección covid-19. Las muestras biológicas se conservan a 80 grados bajo cero y están a disposición de los investigadores de Isabial, así como de otros centros que pertenecen a la Red Nacional y Red Valenciana de Biobancos.

En las jornadas de Santander, el coordinador del biobanco, Juan Cebollada, ha puesto en valor “la capacidad organizativa del biobanco de Isabial para dar respuesta a la elevada demanda, tanto en la recogida de muestras como en el suministro para la ejecución de proyectos de investigación”. Además, Juan Cebollada destaca que “el biobanco ha sido clave para contribuir a la generación de conocimiento sobre el covid-19 y ha puesto en marcha un sistema de gestión colaborativo hospitalario muy eficiente”.

La directora científica del biobanco y subdirectora científica de Isabial, la dra. Cristina Alenda, ha puesto en valor el gesto altruista de los donantes ya que “contribuyen a la investigación biomédica y, por consiguiente, a la mejora de la calidad asistencial, que es el objetivo de nuestro trabajo”.

Plataforma

El biobanco Isabial constituye una estructura central de apoyo a la investigación biomédica y científica, facilitando la traslación de los resultados y fomentando la colaboración entre grupos de investigación. Su consolidación ha sido posible por el compromiso de los profesionales del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General Universitario Dr. Balmis con la investigación biomédica y el apoyo de la dirección del centro.

El biobanco Isabial está integrado en la Red Valenciana de Biobancos (RVB) y es biobanco adherido a la Plataforma de Biobancos y Biomodelos.

Isabial es un Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de excelencia acreditado por el Instituto de Salud Carlos III que aglutina a investigadores en salud del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General, de la Universidad Miguel Hernández y de la Universidad de Alicante.

Proyectos

-Prevalencia de infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) en muestras del Biobanco ISABIAL desde los meses previos al primer caso confirmado en el HGU Alicante.

-Plasma ACE2 as a prognostic biomarker for clinical evolution in patients with covid-19 (Pl-ACE2).

-Afectación neurológica en la enfermedad Covid-19 clínicamente relevante. ¿Existe la enfermedad Neuro-Covid-19?

-Neurochemical evidence of astrocytic and neuronal injury commonly found in covid-19 patients (NeuroCOVID19).

-Factores genéticos asociados a la infección por SARS-COV-2 y a la evolución clínica de la enfermedad covid-19.

-KL-6 como biomarcador pronóstico de enfermedad pulmonar en pacientes covid-19.

-Estudio de marcadores de hipercoagulabilidad y de lesión endotelial en pacientes con covid y su relación clínica con la patología trombótica.

-Detección de anticuerpos neutralizantes frente a covid en vacunados mediante test serológico rápido.

-Estudio de marcadores biológicos profibróticos en suero de pacientes con neumonía por covid que presenten complicaciones fibróticas pulmonares en su evolución.

-Factores pronósticos de necesidad de soporte ventilatorio y mortalidad y evolución clínica a medio plazo en pacientes con covid.

-Variabilidad en genes de respuesta inmune y predicción de infección grave por SARSCoV-2 (Estudio INMUNGEN-CoV2).