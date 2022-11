El equipo jurídico del Sindicato Médico está elaborando el recurso de casación que presentará ante el Tribunal Supremo en respuesta a las tres sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que desestimaban las que previamente habían ganado en juzgados de Alicante, Benidorm y València por la falta de medios durante la primera ola de la pandemia. Los abogados acudirán a la Justicia europea en último término para defender los derechos de los médicos que considera que se vieron vulnerados.

Inicialmente el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV había conseguido ganar en los Juzgados de lo Social de Alicante, Benidorm y Valencia, pues en sus sentencias admitieron que durante la primera ola de la pandemia el personal sanitario había trabajado sin medios de protección y en las que se fijaban indemnizaciones a los facultativos con determinadas cantidades por el riesgo sufrido por trabajar sin los medios adecuados.

El equipo jurídico de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos no comparte los argumentos de las sentencias y prepara la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, "defendiendo como siempre hasta el final los derechos de los médicos. Consideramos una falta de respeto hacia el personal sanitario que no se reconozcan en las sentencias dictadas por el TSJCV, a diferencia de que las sí hicieron con claridad los distintos juzgados de Lo Social. El que los profesionales sanitarios trabajaron durante la primera ola de la pandemia sin falta de medios de protección, es una obviedad, no un hecho opinable. Nuestras demandas no han sido instadas contra la inactividad de la Administración, sino por la infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

Asimismo, consideran que "la falta de medios de protección fue un hecho público y notorio, que fue reconocido por el propio presidente de la Generalitat, que en reiteradas ocasiones pidió perdón en sede parlamentaria por no haber dotado de suficientes medios de protección".

"¿Cómo es posible el dramático contagio masivo de los facultativos que estuvieron al pie de los caballos, si como dice la sentencia, hubo medios de protección?"

Desde el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV recuerdan que se denunció desde un primer momento las condiciones en las que se tuvo que trabajar, por falta de medios de protección, "todos fuimos testigos de las bolsas de plástico con la que se tenía que proteger todo el personal sanitario, nadie ha negado los esfuerzos de la administración para comprar material y dotar al personal sanitario, ¡faltaría más!, decimos desde nuestro sindicato, al igual que denunciamos que llegaron tarde, fueron insuficientes y mal gestionadas, como lo demuestra el número de personal sanitario que se vio afectado".

"Nos preguntamos -prosiguen-, ¿cómo es posible el dramático contagio masivo de los facultativos que estuvieron al pie de los caballos, si como dice la sentencia, hubo medios de protección? La respuesta no puede ser otra, que se debió a la incuestionable falta de protección que supuso que nuestros profesionales sanitarios fueran los más contagiados del territorio nacional, y a su vez, los que más contagios sufrieron a nivel mundial".

Sobre el aspecto de la sentencia del TSJCV que incide en que la pandemia provocó sufrimiento y dolor para toda la población y particularmente para los profesionales sanitarios pero que ello constituye su encomienda profesional, desde el Sindicato Médico quieren manifestar que "el heroísmo es una actitud personal, nunca puede ser una obligación jurídico-laboral. Los médicos, son empleados públicos al servicio de la ciudadanía, no le es exigible como deber jurídico el sacrificio de sus vidas. Es una evidente obligación de la Generalitat Valenciana, protegerlos, y la falta de medidas son responsabilidad del empleador, por ello hemos agradecido a la ciudadanía el reconocimiento a nuestro sacrificio heroico".

"Recordemos -continúa el Sindicato en un comunicado"- aquellos aplausos en los balcones y canciones por su labor, reconocimiento y agradecimiento que no obsta para que se aplique la ley de forma igual a todos los trabajadores, o que considere indemnizatoria y no compensatoria, la exigua y ridícula paga covid. En definitiva, nos sorprende y defrauda, lo que ha resuelto el TSJCV, y así lo pondremos de manifiesto y denunciaremos, en los recursos que se va a interponer contra las sentencias que se han hecho públicas".

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo y llegará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "a fin de que reconozcan los derechos de los médicos que se vieron vulnerados. Seguiremos defendiendo a los médicos, no solo en el maltrato que sufrieron durante la pandemia, sino por las penosas condiciones de trabajo y la exigua compensación retributiva que soportan a diario, y por ello vamos a continuar denunciando todos los abusos que se hacen por esta administración contra sus trabajadores. En los próximos días se informará de los recursos que se están ya desde este momento estudiando".