El Ayuntamiento de Alicante ya tiene cartel para el 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. La Concejalía de Igualdad, que sufrió recortes presupuestarios este 2022 a petición de Vox, ha dado a conocer este miércoles a la ganadora del concurso de la composición que será la imagen oficial de la campaña por el 25-N. El cartel es obra de la profesora del IES Doctor Balmis Emilia Fernández y consiste en una pintura repleta de paraguas morados abiertos con el lema “No la dejes pasar”.

La concejala del área, María Conejero, ha destacado que “este cartel transmite el mensaje e identifica a la perfección lo que significa el 25-N, además de ser artístico y llamativo”. Conejero ha recordado que “es el segundo año en que se celebra este certamen y se ha seguido la misma línea que en el anterior con un cartel que llame la atención y refleje el espíritu de este día”.

El cartel se colgará en gran formato en el exterior de la Casa de la Festa, sede de la Concejalía de Igualdad, y se repartirá en comercios, colegios e institutos, así como en todos los edificios municipales.

La ganadora del concurso, Emilia Fernández, ha explicado que “la idea de los paraguas abiertos significa poner límites, decir que no tolero la violencia". "He utilizado el paraguas como una barrera más que como un elemento de protección bajo el que cobijarse. Por eso no he querido incluir ningún rostro ni femenino ni masculino porque entiendo que los paraguas los sostenemos todos”, ha señalado la docente.

Fernández es jefa de Estudios de FP en el Instituto Doctor Balmis y ha unido su pasión y dedicación a la pintura a un tema que le preocupa, el de la violencia contra las mujeres, según ha indicado. “Me enteré del concurso por un compañero del instituto que lleva los temas de igualdad y enseguida pensé que era una buena idea y decidí presentarme. La verdad que lo hice sin expectativas porque no sabía si lo que yo planteaba, una pintura con pincel en acrílico, era lo que esperaban. Así que ha sido una sorpresa”, ha añadido la profesora, que asegurado que “la educación es la base de todo”. “A veces pensamos que el tema de la igualdad está resuelto pero no es así y cualquier forma de hacer pedadogía en este sentido es necesaria”, ha argumentado.

Programación

La Concejalía de Igualdad ha programado campañas específicas, exposiciones y actividades con motivo del 25-N a lo largo del mes de noviembre, que culminarán con el acto institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres que se llevará a cabo en el Ayuntamiento.

Así, dentro del programa VisualCBarris, en colaboración con la Concejalía de Cultura, está programada la actividad “Patriarcado, el organismo nocivo” que se desarrollará el jueves 3 de noviembre a las 11 horas en el Centro Social "Gastón Castelló" y el jueves 10 de noviembre en el Centro Social "Isla de Cuba" a las 11 y a las 18.30 horas.

También se celebrarán las jornadas de formación del profesorado de Secundaria, en colaboración con el Cefire, “Pornografía en las redes y violencia sexual. Impactos, consecuencias y estrategias de abordaje desde la escuela", el 4 y 5 de este mes.

La exposición “Heridas”, del Colectivo dos Rombos, que consta de doce esculturas que representan un torso sobre pedestal, con diferentes técnicas y concepciones artísticas se podrá ver del 12 al 24 de noviembre en el "hall" de la estación de ADIF y el 25 de noviembre en el Salón Azul del Ayuntamiento.

Dentro de “Encuentros para el diálogo: Mesas Conversatorio”, se desarrolla “Justicia con Perspectiva de género" el próximo 17 de noviembre, en la que participarán el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Vicente Magro; la abogada del Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Concejalía de Igualdad María García Olcina; y la trabajadora social de la Unidad de Violencia de Género de la Concejalía de Igualdad, Raquel Santana.

El teatro también estará presente con la obra "Nora", que se podrá ver el 19 de noviembre, a las 18.30 horas en el Centro Social Felicidad Sánchez.

Además, se ponen en marcha las campañas “PorNo” para alertar del acceso a la pornografía por internet en niños y jóvenes y la de visibilización del cartel ganador del 25-N antes mencionado.