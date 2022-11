Alcaldes y operadores del transporte público urbano en España -diez millones de pasajeros diarios- han reclamado este jueves en Alicante al Gobierno central participar en la elaboración del reglamento de la Ley del Cambio Climático que regula el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones en España, y que el Ejecutivo exigía que estuvieran fijadas antes del 1 de enero de 2023 para los municipios con un censo superior a los 50.000 vecinos, algo prácticamente imposible. El tema se ha reconducido y tras un petición de la Federación de Municipios y Provincias el plazo se amplía hasta el 31 de diciembre de 2023, según se ha conocido hoy en Alicante.

La falta del reglamento impide, según han denunciado el alcalde de Alicante, Luis Barcala y Miguel Ruiz, presidente de la Asociación de Transporte Urbano Colectivo en España (Atuc), y el resto de munícipes avanzar, y muchos ayuntamientos no saben cómo actuar. En la Comunidad Valenciana, existen 15 municipios que están obligados, entre ellos Alicante, Elche, Benidorm y Torrevieja. La jornada “Hacia la ciudad cero” está organizada por la Cátedra Vectalia de la Universidad de Alicante y se ha celebrado en el MACA.

El objetivo de las empresas de transporte urbano a nivel estatal es que aumentar la cifra de usuarios de los diez millones actuales a quince millones. Los porcentajes de uso del transporte público en la ciudades sigue siendo bajo: un 25% en las grandes capitales como Madrid o Barcelona, pero tan solo uin 12,5% en ciudades del perfil de Alicante o Elche. Los datos: el uso del automóvil privado provoca la emisión de 24,5 millones de toneladas de C02 al año, las motos 1,5 millones y los autobuses públicos 1,3 millones. El objetivo de Alicante es reducir en 75.000 las toneladas de C02 al año, según recoge el plan de bajas emisiones del Ayuntamiento. Coincidencia general: reducir el movimiento de los vehículos privados en los cascos urbano, para lo cual el presidente de Atuc, Miguel Ruiz, ha llegado a desear que se frene la venta de coches como había comenzado a suceder antes de la pandemia del covid.

La Ley de Cambio Climático fijaba claramente el 1 de enero de 2023, pero la FEMP había pedido una moratoria de al menos un año porque el Gobierno aún no ha elaborado el reglamento que debe desarrollar esa Ley. Y mientras ese reglamento no esté elaborado los ayuntamientos no se arriesgan a redactar sus propias ordenanzas para no incurrir en contradicciones. Además, los ayuntamientos beneficiarios de ayudas de los Fondos Next Generation para zonas de bajas emisiones recuerdan que ese programa contempla todo el ejercicio de 2023 para la implantación de esas zonas, como reconoció el propio Ministerio

El alcalde Luis Barcala ha subrayado, en este sentido, sobre el ya polémico plan de bajas emisiones del Ayuntamiento de Alicante que “no nos mueve ningún objetivo recaudatorio ni de restricción del tráfico. Pero sí queremos dar prioridad al peatón en una ciudad con 300 días de sol al año ofreciendo el mejor transporte público posible. Contar con datos es importante para controlar la contaminación, toma de decisiones, pero lo que está claro es que las ciudades deben diseñarse para la personas y en Alicante la mayorías de nuestras tradiciones se realizan en la calle”.

Barcala ha recordado que en 22 barrios habrá restricciones de diferente tipo y también en el centro tradicional en un área de 7,5 millones de metros cuadrados de superficie. El plan basado en la inteligencia artificial tiene una inversión inicial de 4,4 millones de euros que, según el alcalde, alcanzará una inversión de 37 millones, quince subvencionados. “Lo que está claro es que no puedes decirle a un ciudadano que deje el coche sin darle una alternativa”.

Por su parte, el alcalde Málaga, Francisco de la Torre, ha subrayado que “esto no tiene marcha atrás, en Málaga ya lo estamos ensayando en una zona concreta. Lo que está claro es que para lograrlo ciudadanos y empresas de transporte tienen que hace un esfuerzo para lograr las zonas de bajas emisiones”. Málaga ha invertido millones de euros en movilidad sostenible. “El reto es que en 2030 nuestras emisiones sean cero. Lo que era la muralla nazarí ya está peatonalizada, y vamos consiguiéndolo pero para todo la colaboración público/privada es clave y fundamental”.

El alcalde de Irún -siete paraguas en su casa en contraposición con los 300 días de sol al año de Alicante, según recordó a Luis Barcala- José Antonio Santano, ha comentado que “nuestro acierto fue que cuando en 2013 limitamos la velocidad a 30 km/hora lo vinculamos a la mejora de la seguridad vial y la gente lo entendió. Debemos avanzar hacia ese objetivo porque las calles deben ser para todos, y es cierto que muchos coches están parados el 90% del tiempo y aparcados en la vía pública, ocupando un espacio. Ha sido difícil, porque al principio los vecinos llegaron a apuntar que si reducíiamos la velocidad a 30 km/hora los coches se iban a estropear. Al final, con pedagogía y resultados todo se soluciona, pero se necesita tiempo”.

Emilio Sáez, alcalde de Albacete, señaló que “el debate de la peatonalización del centro de Albacete lleva 30 años. Cuando dimos el paso en un calle habìa 16 comercios cerrados. Hoy solo hay dos y hay contratos para abrir nuevos. Nueve mil coches que pasaban ya no pasan”. Sáez ha apuntado, sin embargo, que “el coche es necesarios, por supuesto, para venir a Alicante a comer un arroz o que los alicantinos nos visiten para disfrutar de un gazpacho manchego. La ciudades de interior debemos fijar nuestra población para que no llegue San Juan y todos los vecinos se nos vengan a Alicante”.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es clara. Todos los municipios de más de 50.000 habitantes, así como los territorios insulares en España, deberán establecer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta obligación se extenderá también a aquellos municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los niveles de contaminación recogidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Estas zonas no solo limitarán la entrada de vehículos contaminantes, sino que deberán facilitar formas de desplazamiento saludables para los ciudadanos, como la bicicleta o ir a pie a través de «corredores verdes intraurbanos».

También se deberá garantizar la mejora y el uso del transporte público, que tendrá que avanzar hacia su electrificación o, por otro lado, el uso de combustibles libres de emisiones, como el biometano. Se recoge, asimismo, la necesidad de contar con planes de impulso de la movilidad eléctrica privada, lo que supone la creación de puntos de recarga.

Alicante no tiene concreta una fecha marcada en el calendario para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que en la práctica supondrá limitaciones al tráfico en busca de una movilidad más sostenible en torno a dos anillos delimitados en la ciudad, uno exterior, que se define por la Gran Vía, como arteria principal de distribución de tráfico en la ciudad y todo el frente litoral, y uno interior, que comprende el centro urbano, denominado Centro Tradicional y que incluye el Casco Histórico, que se configura por las avenidas Alfonso El Sabio, Doctor Gadea y Federico Soto.

La limitación se realizará de manera progresiva, estableciéndose un calendario de restricciones vinculado a elementos contaminante. El bipartito trabaja en que al anillo interior sólo puedan entrar, además de los residentes y los camiones de reparto, los vehículos con etiqueta ECO y Cero (eléctricos e híbridos). El alcalde Barcala ha recordado este jueves en la jornada que habrá tres anillos, entre el centro y la Gran Vía con diferentes medidas.

Por su parte, las exigencias para acceder al anillo más periférico serán menores, con la previsión de que afecte a los vehículos sin etiqueta, es decir, a los modelos de gasolina anteriores al año 2000 y a los diésel previos a 2006. Según el proyecto, los accesos se gestionarán por «listas blancas» (para residentes y personas autorizadas) y «listas negras» (que se definirán durante la implantación de la actuación, siendo más restrictiva para los vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico).