El tira y afloja entre vecinos, hoguera y Ayuntamiento sigue en el barrio de Gran Vía Sur por la decisión de ubicar un aparcamiento o una plaza en el solar ubicado entre las calles Nadadora Carmen Soto, Francisco Muñoz Llorens y Banda Los Claveles. Los vecinos, tras la Junta del Distrito 3 celebrada este jueves, siguen estando en contra de ubicar un aparcamiento que consideran "innecesario".

La Junta de Gobierno aprobó el pasado mes de octubre el proyecto solicitado por la hoguera Baver-Els Antigons de habilitar un aparcamiento de 108 plazas en el mencionado solar, lo que a su vez rechazaba la petición de las asociaciones de vecinos Parque del Mar y Gran Vía Sur de construir una plaza ajardinada dotada de equipamiento de juegos infantiles y aparatos biosaludables.

El bipartito ahora está en la postura de intentar compartir el espacio y realizar ambos proyectos: una plaza y un aparcamiento con menos plazas de las proyectadas. Una decisión que sigue sin convencer a las asociaciones vecinales, que ven innecesario asfaltar un solar para añadir plazas de aparcamiento en un barrio que no tiene problemas para estacionar los vehículos en la vía pública.

Aparcamiento para la hoguera

Lorenzo Pérez Verdú, presidente de la asociación de vecinos Parque del Mar, señala que, pese a la nueva intención del gobierno local de hacer ahora tanto la plaza como el aparcamiento, ellos siguen manteniendo su "no" al asfaltado del solar: "Es un uso que no está admitido, algo que no sucede con el tema de la plaza".

Pérez Verdú indica que, pese a la petición de la hoguera Baver-Els Antigons, el barrio no tiene necesidad alguna de ampliar su número de plazas en la vía pública dado que no hay demanda: "Ellos (la hoguera) quieren un aparcamiento para que la gente que no viene del barrio pueda aparcar cómodamente, pero en el resto de Alicante eso no pasa. No se hace a cosa hecha un aparcamiento para cuatro días. El resto del año hay dos tercios de las calles que están libres. No hay necesidad de aparcamiento", remarca.

Las asociaciones vecinales reclaman ahora una reunión con las concejalías de Infraestructuras y Urbanismo para poder consensuar las actuaciones municipales para satisfacer las necesidades de los vecinos conforme a sus demandas, que son la construcción de una plaza ajardinada equipada con juegos infantiles y aparatos biosaludables para las personas mayores.

Tres décadas de solar

El barrio cuenta con varios solares municipales sin uso desde hace décadas, entre los que se encuentra este ubicado entre las calles Nadadora Carmen Soto, Francisco Muñoz Llorens y Banda Los Claveles. Algo que hace que aumente la prisa entre los vecinos: "Más de treinta años de espera no es un plazo razonable para poner en servicio las dotaciones previstas en un barrio, cuando estas se supone que estaban aprobadas en los planes parciales que las incluían en su tramitación".

Los vecinos recuerdan que, en los presupuestos de 2022, se consiguió incluir una partida presupuestaria para la construcción de la plaza ajardinada, pero lamentan que, de momento, "no haya servido para nada". Sin embargo, se muestran dispuestos a enviar una nueva petición por registro para que se habilite de nuevo una partida en los presupuestos de 2023.