"Desde la pandemia vemos que la gente aprieta cada vez más los dientes, se ven más fracturas, más desajustes"

La doctora Carmen Pomares ha sido galardonada en Ginebra por el mejor vídeo clínico quirúrgico de Implantología y ha realizado desde Alicante vía streaming una cirugía en directo durante el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal. La odontóloga ha patentado internacionalmente la denominada técnica de doble factor.

¿La gente se cuida la boca?

Hay de todo. En teoría hay más información gracias a internet pero se vive más rápido, con más estrés, más alimentos procesados, más adicción a tabaco, vapeadores y todo esto. La gente tiene que cuidarse más los dientes y concienciarse de que si hay un sangrado en boca, una retracción de encías, una movilidad, una sensibilidad al frío, debe consultar a un profesional. La enfermedad periodontal, que es la mayor causa de pérdida dentaria, tiene que cogerse a tiempo. Nuestro principal objetivo es conservar la dentición del paciente, y para eso hay que cuidarse, hay que venir a consulta dos veces al año y estar pendiente.

¿Han visto algo distinto desde la pandemia?

La gente aprieta más los dientes, se ven más fracturas, más desajustes de componentes que ya habían estado en boca. Todos estos factores de salud y función deben revisarse periódicamente. Estamos muy estresados, vamos muy rápido y el bruxismo diurno y nocturno, con apretamiento importante, está cada vez más acentuado y es algo con lo que hay que trabajar para evitar problemas de sobrecarga y disfunción mandibular, y evidentemente fracturas. Lo más importante en Medicina y Salud es la prevención, el diagnóstico temprano y tomar medidas que pueden ser muy sencillas. Cuanto más se pospone un problema más complejo es.

¿Esto afecta a prótesis o a dientes naturales también?

A todos. Hay muchas fisuras y fracturas del esmalte. Cuando comprimes mucho un antiguo empaste, una restauración, se producen fenómenos de contracción y dilatación, y al final se va a filtrar de caries o se va a fracturar; puede haber mayor movilidad dentaria...una serie de factores que hay que controlar. Se va perdiendo también altura de la boca, con lo cual vamos como avejentándonos antes. A medida que vamos desgastando nuestros propios dientes o los componentes vamos perdiendo altura de boca, que es lo que se llama hacerse mayor. El perfil se va retrayendo un poco aunque es a lo largo de los años, tampoco es de un día para otro. Son procesos que se complican. Igual que la enfermedad periodontal, en el momento en que un proceso es crónico hay que tratarlo para que no vaya a más.

¿Cómo está la salud bucodental infantil?

Cada vez hay más charlas de prevención y se habla de salud y de higiene en los colegios. Hay mucho cepillo eléctrico, mucho regalo de este tipo. A los más pequeños y a los más jóvenes les recomiendo que cojan el hábito de lavarse los dientes escuchando música para que no se les haga pesado y le dediquen más tiempo a los dientes, sobre todo la higiene nocturna porque por la mañana van corriendo al colegio, instituto o universidad, comen por ahí…Por lo menos por la noche debemos dedicarle unos minutos a la higiene bucal. Lo mejor es hacerlo con música durante una canción lavarnos los dientes para que así realmente lo ejecutemos bien.

¿De dónde viene la novedosa técnica de doble factor en Implantología dental que ha patentado?

Tanto en Medicina como en Odontología y en Ciencia en general intentamos avanzar con todos los soportes que tenemos a nivel digital e intentamos ser mínimamente invasivos. En 2005 se presentó en Estados Unidos una técnica que se llama cirugía guiada, que se ha implementado a nivel mundial, en la que hacíamos primero una cirugía virtual de los implantes en un software para conseguir una férula a través de la cual operar al paciente y colocarle todos los implantes sin darle un solo punto y poder ponerle los dientes en la misma sesión. Esto fue una revolución en Implantología, y es una técnica que está ampliamente documentada, de la que he formado parte activa porque desde el primer momento he estado en los grupos de testeo y desarrollo del software. En 2018 salió otra técnica, que es la cirugía navegada, que viene de la neurocirugía. También hacemos una cirugía virtual previa y se opera mirando un monitor y no directamente la boca del paciente. Manejamos una especie de robot con una lámpara que tiene unas cámaras y luces led, y unas herramientas con código QR. Se triangula la posición por GPS y de esta manera podemos operar al paciente mirando al monitor y viendo en tiempo real cómo nos movemos dentro del hueso en 360 grados.

¿Es una fusión de ambas?

Cuando empezamos a utilizar esta técnica vimos que había algunas necesidades clínicas que no estaban cubiertas, y de ahí me surgió la idea de fusionarlas para sacar las ventajas de ambas y que eso aumentara nuestra eficacia, rapidez y predictibilidad a la hora de tratar al paciente. La diseñé, la patenté y la registré a finales de 2019, y en 2020 publicamos en una revista internacional, Journal of Dentistry, el primer artículo descriptivo de la técnica; y ahora con el grupo de estudios de la Universidad de Barcelona estamos pendientes de sacar el segundo artículo con los resultados clínicos, con un índice de éxito altísimo. Esta técnica reúne las ventajas de la cirugía guiada, de poder hacer una cirugía virtual con un software que lleva muchos años de desarrollo, y poder operar al paciente a través de unas férulas para poder tener lo que se llama el perfil de emergencia, que es la colocación de los implantes en la mejor ubicación para los dientes que hemos diseñado previamente del paciente.

¿Qué ventajas da la cirugía navegada fusionada en esta técnica?

El poder trabajar con monitorización directa viendo cómo nos movemos dentro del hueso del paciente en tiempo real y espacialmente en 360º. Con todo ello nace la técnica de doble factor, diseñada sobre todo para tratar maxilares de pacientes que han perdido todos los dientes o que hay que extraérselos porque tienen mal pronóstico periodontal, o por otra serie de motivos. El desarrollo que hemos llevado a nivel científico y clínico nos ha llevado a este punto. La Sociedad Española de Cirugía Bucal, en su último congreso en Pamplona, nos pidió que hiciéramos la cirugía en directo, en streaming desde nuestras instalaciones en Alicante y así lo hicimos para que se fuera conociendo cada vez más esta técnica a nivel nacional; y tuvimos la inmensa suerte de que 15 días después, en el certamen de vídeos clínicos del Congreso de la Academia Europea de Oseointegración, el nuestro resultó ganador como el mejor en Implantología. Ahora podemos disfrutar de una difusión internacional y que cada vez más doctores en el mundo puedan conocer esta técnica para beneficio y confort de los pacientes.

Es decir, que se aplica Inteligencia Artificial…

Se trabaja hoy en día en lo que se llama el flujo digital, que es que intentamos que todos los pasos del procedimiento sean digitales para molestar lo mínimo posible al paciente. En esta técnica algunos pasos eran analógicos pero con el desarrollo hemos conseguido que todo sea digital, desde el diseño de sonrisa para los dientes que vamos a reconstruir del paciente. Se hace todo de software y lo podemos operar monitorizado y en tres dimensiones. La Inteligencia Artificial va en apoyo de todo esto.

¿Hay alguna limitación de edad para estos tratamientos?

Los pacientes, por enfermedad periodontal o porque ha ido perdiendo piezas por caries destructiva o por algún otro proceso, suelen tener más de 35 o 40 años, pero no hay limitaciones de edad. Se realiza con anestesia local, como mucho con sedación oral, y es una cirugía que dura menos de una hora, apenas hay contraindicaciones. Como mucho hay que trabajar la apertura de la boca del paciente y si toma algún tipo de medicación ajustarla. A veces hay pacientes con falta de tejido, encía o hueso y podemos trabajar en regeneración al mismo tiempo que se aplica esta técnica.

¿Qué edad tiene el paciente más mayor con el que han trabajado?

Tenemos de ochenta y tantos años. Intentamos que las técnicas vayan acorde a la edad. No es lo mismo un paciente de 40 años, que se hace la prótesis final en cerámica o en circonio, que uno más mayor, que lo único que demanda es función, poder comer, y a lo mejor nos vamos a una prótesis más liviana que puede resultar más económica. Cumple las expectativas de estética y sobre todo de masticación.

¿Y de comodidad?

Hay varios tipos acordes a la anatomía, a la edad y a las expectativas de cada paciente. Las fijas y otras que se retienen sobre los implantes pero que en un momento dado se pueden quitar para higienizar.

Ha avanzado mucho este tipo de cirugía en los últimos años...

Se ha avanzado en general en toda la Odontología por el flujo digital. Hay un gran compromiso por la industria y los laboratorios, y sobre todo de los profesionales para ir trabajando en el mismo sentido. Están saliendo muchísimas cosas, desde la reconstrucción facial al mismo tiempo que hacemos el escáner óseo. Hay muchísimas novedades en este campo. Estamos trabajando con realidad virtual y nos depara en los próximos años muchos avances.

¿Se está universalizando la cirugía de implantes?

Los tratamientos implantológicos, cuanto más azúcar más dulce. Cuanto más trabajo lleven, más aditamientos o calidad de los materiales pueden resultar más caros, pero hay protocolos para todos los bolsillos. Tenemos listados entre 12 y 20 tipos de tratamiento, podemos llegar a todas las economías. Todo lo queremos rápido y ya pero lo que hay que pensar en que los implantes son una segunda oportunidad para la boca. Nacemos con nuestros dientes gratis incluidos en el cuerpo y ahora tenemos que pagar un tratamiento de implantes porque no hemos cuidado esos dientes. No tenemos que estar obsesionados con que sea ya y lo que cuesta, sino mirar el resultado a largo plazo, y que tengamos siempre un profesional que va a estar ayudándonos en este camino y respondiendo para asegurar que dure a lo largo de los años.

¿Si se cuidan son para toda la vida?

Esa es la idea. El profesor Branemark, que es el que inventó la Implantología, preconizaba que nadie debería dormir con los dientes dentro de un vaso de agua. Los implantes ya llevan colocados en boca, con estudios, más de 70 años. Han mejorado muchísimo los diseños, las superficies para favorecer la integración al hueso, los componentes protésicos...Las prótesis cada vez son más bellas y duraderas, con mejor transparencia y transmisión de la luz. Tenemos maquillaje y muchas herramientas a nuestro alcance ahora.