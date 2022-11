De numerosas ayudas impulsadas por el Ayuntamiento de Alicante desde el estallido de la pandemia que se han quedado sin repartir por falta de solicitantes, a que tres de cada cuatro peticiones de ayudas para paliar los efectos de la crisis energética hayan quedado aparcadas por la falta de presupuesto para cubrir la altísima demanda.

Esto ha sucedido en la ciudad de Alicante con la última convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de Alicante y financiada por la Diputación destinada a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de la ciudad de Alicante para intentar minimizar el impacto económico de la crisis energética. Los solicitantes, según las bases de la convocatoria, podían conseguir hasta 3.000 euros de subvención para financiar hasta la mitad de gasto corriente en luz y gas facturado entre el 1 de abril de 2021 y el 30 de junio de 2022, y de carburante desde el 1 de enero a finales de junio.

Según la resolución provisional, un total de 2.963 solicitudes se presentaron durante el plazo abierto, entre el 5 y el 11 de octubre. De esas peticiones, sin embargo, el Ayuntamiento solo ha podido admitir 466 solicitudes, que suman en total 707.268 euros, que es el presupuesto destinado a esta convocatoria de ayudas. Así, 2.266 peticiones se han quedado a la espera de más crédito. Por otro lado, 231 solicitudes han sido denegadas por errores.

El 4 de octubre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante, de 27 de septiembre de 2022, por el que se aprobaban las bases reguladoras y convocatoria de las ayudas a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de la ciudad de Alicante, con destino a minimizar el impacto económico de la crisis energética, abriéndose entonces un plazo de cinco días hábiles para la presentación de solicitudes que finalizó el 11 de octubre de 2022.

Según consta en el informe de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, publicado este martes, "visto el número de solicitudes presentadas, por un importe muy superior al crédito adecuado y suficiente disponible para la convocatoria", se procedió a realizar el sorteo previsto en la convocatoria.

Cuando se lanzó la convocatoria, la concejala de Empleo y Desarrollo, Mari Carmen de España, explicó que la medida se implantaba "con el objetivo de paliar la crisis energética actual surgida tras la crisis de la covid que está dando un duro golpe a una parte importante de nuestra economía, y en concreto a nuestras pymes, micropymes y autónomos". Este paquete de ayudas también pretende evitar que la situación mantenida de crisis energética "pueda provocar el cierre de muchas empresas de forma inmediata o a corto plazo", según la edil.

Tenía la consideración de conceptos subvencionables, según el Ayuntamiento, costes energéticos como facturas de energía eléctrica del periodo comprendido entre el 1 de abril de 2021 y el 30 de junio 2022; de gas entre el 1 de abril de 2021 y el 30 de junio 2022 y de carburantes del 1 de enero de 2022 y el 30 de junio 2022, "todos ellos necesarios para el funcionamiento y afectos directamente al negocio". Con estas ayudas se subvencionará hasta un 50% los conceptos de gasto corriente abonados en el periodo comprendido, con una ayuda máxima a percibir que podrá alcanzar los 4.000 euros por solicitante.

Según constaba en el expediente inicial que pasó por Junta de Gobierno a principios de septiembre, "el periodo para justificar que los fondos percibidos han sido destinados a la finalidad concreta para la que se concedió la subvención será como máximo el 15 de noviembre de 2022". De hecho, al respecto, el jefe del servicio de Empleo y Desarrollo Local advirtió entonces "que el plazo para realizar la totalidad de trámites administrativos necesarios para la concesión de estas ayudas a los beneficiarios finales, comprendido entre el 10 de agosto de 2022 al 15 de noviembre de 2022, puede ser insuficiente para cumplir con todas las obligaciones legales y de tramitación administrativa exigidas a este Ayuntamiento, por lo que el técnico que suscribe, advierte de la posible pérdida de la financiación de estas ayudas por no poder cumplir en plazo los requisitos de justificación exigidos por la Diputación".

"Ayudas insuficientes"

Desde Compromís, el portavoz municipal, Natxo Bellido, ha señalado que "las ayudas a las empresas, pymes, autónomos para compensar el aumento del alza de precios de la factura energética se han demostrado claramente insuficientes". "Ya lo advertimos hace semanas. No vale con tramitar ayudas con fondos exclusivos de otras administraciones. El Ayuntamiento también ha de dar la cara frente a la crisis económica", ha señalado Bellido, quien ha invitado a Barcala a "sacar los 100 millones que tiene guardados en los bancos e invertirlos en la transformación de los barrios de Alicante, reducir las desigualdades sociales y ayudar al tejido productivo a mantener empleos y no cerrar ante el aumento de los costes fijos de sus negocios". "Necesitamos un alcalde que no se esconda ante los problemas", ha finalizado.