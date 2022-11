Con una mirada al futuro. Así ha comenzado su despedida oficial esta semana la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC). El primero de dos actos en la Sede Ciudad de Alicante que pondrán el colofón a cerca de dos décadas de actuaciones ha contado con el reconocimiento de sus cuatro participantes y con varios objetivos a cumplir en las materias de planificación, innovación, economía y cultura.

La mesa redonda, bajo el título "La última mirada de la PIC: mirando al futuro de Alicante", ha contado con la participación de Antonio Escudero, catedrático emérito de Historia de la Economía de la UA; Cata Iliescu, vicerrectora de Cultura de la UA; Jorge Olcina, director de la Sede Ciudad de Alicante, y Sonia Tirado, directora general de Innovación.

Olcina señala que Alicante debe apostar por una planificación urbana sostenible: "Es importante que nuestra planificación territorial esté adaptada a los efectos del cambio climático, y eso es algo que urge". Además, incide en que el Ayuntamiento de Alicante, que ha iniciado hace poco el plan de ordenación urbana (PGOU), puede ir "por la buena senda", aunque "hay que empezar a materializarlo". En este nuevo plan, considera Olcina, Alicante podría ser una ciudad con emisiones cero, movilidad sostenible, orientada a la economía circular en materia de agua y residuos, con más zonas verdes y con una edificación energéticamente eficiente.

Innovación y economía de Alicante

La directora general de Innovación ha elogiado también el trabajo de la PIC como "uno de los mayores exponentes de innovación ciudadana". Tirado considera que "Alicante lo tiene todo para ser una ciudad innovadora", pero que "desde la perspectiva del gobierno autonómico no está siendo así". La directora de Innovación destaca que la Comunidad Valenciana "está en un nivel de innovación envidiable desde la perspectiva europea" pero que Alicante no está en la red de ciudades inteligentes ni compite por la capitalidad verde y "no es una cuestión de presupuesto, sino de voluntad política". Tirado destaca que "hacer innovación no es poner un carril bus que no sabes a dónde va y que genera embudos en la salida sur de la ciudad".

Escudero, por su parte, ha realizado un análisis de la situación económica de la ciudad. En este sentido, ha destacado que la tasa de empleo de Alicante es alta respecto a la valenciana, española y europea: "La renta por persona de la ciudad está en torno a los 21.000 euros. El desempleo de la ciudad de Alicante, 19%, es superior al de la provincia, y se ceba con el sector terciario. ¿Cómo deben superarse estos problemas? Incorporando la economía del crecimiento a nuestras empresas, digitalizando y mejorando la cualificación de los trabajadores", apunta.

Mirada a la cultura alicantina

Iliescu, desde el punto de vista de la cultura, asegura que "no podemos mirar al futuro sin preguntarnos dónde está la cultura hoy". En este sentido, señala que la oferta cultural de Alicante es amplia aunque haya "una tendencia a lo doméstico respecto a la experiencia social". La vicerrectora de Cultura de la UA ha realizado un repaso a toda la oferta cultural de Alicante y ha hecho hincapié en que "el turismo de cruceros contamina y masifica, no deja dinero y no acude a la cultura", respecto a un turismo "de sol y playa" que sí puede hacerlo.

La despedida de la PIC continuará este miércoles 9 con la tertulia "Aquellos tiempos de la PIC", en la que intervendrán los tres presidentes históricos de la plataforma: Manuel Alcaraz, José María Perea y Manuel Marco, además del director general de Contenidos de INFORMACIÓN, Juan R. Gil.