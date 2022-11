Alicante será escenario el domingo de la IX Caminata Carrera "Día Mundial de la Diabetes Alicante 2022" bajo el lema “Educar para proteger el futuro”. La iniciativa tiene por objeto fomentar un estilo de vida saludable y está organizada por la Unión Diabéticos Alicante (UDA), en colaboración con el resto de Unidades de Diabetes de la provincia de Alicante, la Unidad de Diabetes del Departamento de Salud Alicante-Hospital General y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL).

Además, cuenta con el aval de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y de la Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición (SVEDyN) y se alinea con la campaña #EducarParaProteger, impulsada por la Federación Internacional de Diabetes (IDF).

Se trata de un evento deportivo que se celebra coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes (DMD) y se ha convertido en un clásico en la Comunidad Valenciana, a lo largo de las ocho ediciones realizadas, pues vela por la visibilización de esta patología, que tiene una prevalencia en España superior al 14%.

La caminata o carrera de 5 kilómetros partirá a las 10:30 horas desde la playa de San Juan (paseo marítimo con calle Irlanda). A las 11:30 horas se celebrarán carreras infantiles.

El plazo de inscripción online permanecerá abierto hasta mañana viernes 11 de noviembre a través de este enlace: https://grupobrotons.com/eventos/ix-caminata-carrera-5k-dia-mundial-de-la-diabetes-alicante-2022/

La diabetes es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. Las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar en sangre debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo y a las células de grasa para quemarla o almacenarla como energía, y/o el hígado produce demasiada glucosa y la secreta en la sangre. Esto se debe a que el páncreas no produce suficiente insulina; las células no responden de manera normal a la insulina o ambas razones anteriores.

Hay dos tipos principales de diabetes, la de tipo 1 es menos común. Se puede presentar a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. En esta enfermedad, el cuerpo no produce o produce poca insulina. Esto se debe a que las células del páncreas que producen la insulina dejan de trabajar. Se necesitan inyecciones diarias de insulina. La causa exacta de la incapacidad para producir suficiente insulina se desconoce.

La de tipo 2 es más común. Casi siempre se presenta en la edad adulta pero, debido a las tasas altas de obesidad, ahora se está diagnosticando con esta enfermedad a niños y adolescentes. Algunas personas con diabetes tipo 2 no saben que padecen esta enfermedad. Con ella, el cuerpo es resistente a la insulina y no la utiliza con la eficacia que debería.