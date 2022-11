À Punt, la televisión pública de la Comunidad Valenciana, no retransmitirá las elecciones a la Bellea del Foc. La cadena autonómica retransmitió hace apenas un mes todos los actos de València: la elección a Fallera Mayor, la "telefonada" de Joan Ribó y la proclamación. En Alicante, no se podrá ver ni la elección infantil del viernes ni la adulta del sábado.

En su lugar, la televisión pública valenciana retransmitirá el viernes a la misma hora de la elección infantil los programas "La cuina de Morera", el telediario y la película "Des de l'ombra". El sábado, la programación será "Grans viatges amb tren: Cambodja", el telediario, y los premios Berlanga en directo desde Castellón, hasta donde sí se desplazará el equipo técnico de la radiotelevisión pública.

Por streaming y en diferido

La televisión pública valenciana señala en un comunicado que la elección podrá seguirse en directo por internet, a través de streaming, pero en la televisión solo podrá verse al día siguiente, en horario matinal.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, cuestiona la decisión de À Punt de no retransmitir "por primera vez en años" el acto de la elección de la Bellea del Foc y pide a los responsables que rectifiquen: "Entendemos que À Punt puede cerrar compromisos con anterioridad, pero sin que ello afecte a retransmisiones como esta de la elección de la Bellea del Foc, que sabían se iba a celebrar este fin de semana, de ahí que exijamos una explicación del presidente Ximo Puig y de los responsables de la televisión autonómica", exige Luis Barcala.

"Ximo Puig vuelve a ningunear a los alicantinos y sus tradiciones dejando un acto capital para la fiesta del fuego como este sin la presencia de las cámaras de la televisión autonómica", denuncia Barcala, quien se muestra "cansado de tanto desprecio y de tanto anuncio incumplido del Consell, que se suma a olvido absoluto de Pedro Sánchez dejando a Alicante en último lugar en las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado".

"No se dan cuenta de que este tipo de decisiones perjudican seriamente a los alicantinos y, lejos de vertebrar, nos alejan de la gestión autonómica que hacen los políticos del Botànic desde València" ha señalado Barcala, para quien "no es excusa ahora que hablen de falta de coordinación de fechas con la cadena autonómica, pues hay actos que deben tener prioridad y no estar a expensas de las decisiones de turno. Estas cosas nunca pasan con otros, solo con Alicante".

"Es un menosprecio a los alicantinos, a sus fiestas y tradiciones, a su cultura que no se puede permitir que ocurra en una televisión autonómica que se supone es de todos y que debe tener una ecuanimidad en el reparto de los tiempos" ha comentado el alcalde.

Rectificación y retransmisión

El alcalde pide a la televisión autonómica "que rectifique y tome las decisiones necesarias para que se retransmita la elección de la Bellea del Foc", al tiempo que ha reclamado de Ximo Puig "mayor sensibilidad y cariño con Alicante y que no se vuelvan a producir este tipo de agravios que tanto han perjudicado las relaciones entre Alicante y Valencia en el pasado, y que tan nefasto ha sido para la vertebración de la Comunidad Valenciana".

"Resulta insoportable tener que salir al paso de este tipo de acciones que señalan al Consell de Ximo Puig, en un momento especialmente difícil para los alicantinos cuando se ha conocido que el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a olvidar a Alicante y la deja a la cola de las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado", ha comentado finalmente Luis Barcala.