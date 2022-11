Tras ser elegida en junio de 2021 como Bellea del Foc, Marina Niceto Valera dejará el cargo el próximo sábado, cuando se elegirá a una nueva representante del fuego. Ha sido la primera Bellea del Foc elegida tras la pandemia, lo que ha hecho que tanto las fechas de los actos como las propias Hogueras hayan estado en duda desde que fue elegida. Sin embargo, asegura que siempre ha mantenido una actitud positiva y que ha podido ser ella misma. Considera que haber sido Bellea del Foc es un privilegio y espera que su sucesora disfrute del cargo.

Ha sido la primera Bellea del Foc que no sabía si iba a tener Hogueras. ¿Cómo ha sido vivir este año de incertidumbre?

La verdad es que nos hemos adaptado muy bien porque en todo el proceso de selección íbamos con la idea de que se iban a cancelar Hogueras una vez más, que íbamos a tener mucho aplazamiento de actos, que en muchas ocasiones íbamos a tener que ir con mascarillas y, bueno, era algo ya rutinario, normal. Es verdad que cuando fuimos belleas vivimos muy bien nuestras Hogueras y justo nos pilló en el cambio en el que algunas chicas ya se habían despedido de sus comisiones, otras aún no lo habíamos hecho y estábamos en ese momento en el que no sabíamos lo que iba a pasar. Teníamos la pandemia de por medio, había que cuidar mucho la salud de las personas e ir viendo lo que iba aconteciendo. Teníamos que ser muy pacientes, pensar mucho en las personas y poner las cosas fáciles tanto a la Federació como a la gente de la Fiesta. Yo creo que eso es lo que hemos querido demostrar a todas esas personas que estaban trabajando, que les íbamos a poner las cosas fáciles en una situación complicada para todo el mundo.

¿Ha sido fácil ir adaptándose a los cambios?

En un primer momento sí parecía todo muy complicado pero hemos ido buscando el lado bueno de las cosas y sabíamos que si un acto no era en ese momento iba a ser en otro. Nosotras queríamos vivir las fiestas con total normalidad, con total naturalidad y si teníamos que parar un poco nuestra vida para llegar lo íbamos a hacer sin ningún problema. Entonces, parecía complicado pero lo hemos hecho fácil, ameno, divertido, hemos intentado poner siempre una sonrisa para que lo malo no envolviese a lo bueno, que era el cargo.

¿Ha cambiado en algo después de esta experiencia?

Mi forma de ser siempre ha sido la misma. En eso no he cambiado nada, pero es verdad que he aprendido a hacer otras muchas cosas. Por ejemplo, era muy tímida, muy vergonzosa, hablar en público me daba pánico y esos miedos no me ha quedado otra que afrontarlos y superarlos. Doy gracias de haber podido estar en el cargo porque eso me ha hecho crecer muchísimo como persona. En cuanto a mi personalidad como tal, creo que siempre he sido yo y es lo que he intentado transmitir a la gente, que somos gente de a pie y no sé si lo hemos conseguido pero lo hemos intentado.

Se dice que una Bellea del Foc no puede salirse del guion, ¿ha podido ser natural?

Sí, hay que ir a un sitio o a otro porque estás representando y vas con el cargo, pero siempre he tenido mi seña de identidad. Yo soy muy payasa, me gusta hacer muchas tonterías, poner muecas y caras y siempre lo he podido hacer. No he tenido ningún problema ni me han impedido ser yo. Evidentemente hay sitios en los que no lo puedes hacer, pero teniendo eso claro siempre he podido ser yo. Ha salido Marina en todo momento.

¿Qué balance haría de su etapa como Bellea del Foc?

El balance ha sido tan bueno, me llevo a personas tan maravillosas que creo que todo ha sido bueno. Yo creo mucho en el destino, en que las cosas suceden porque tienen que suceder, y hemos aprendido de cada persona que hemos conocido. Ha sido una pasada, con perdón, pero ha sido una completa pasada, y lo volvería a repetir sin pensármelo.

¿Qué ha supuesto su comisión para mientras ha sido la máxima representante de las Hogueras?

Dicen mucho eso de que por un año no eres de tu comisión, en mi caso de San Blas, sino que eres la bellea de todos los alicantinos, pero yo siempre he tenido conmigo a toda mi familia festera, que gracias a ellos estoy aquí hoy. De ellos he aprendido todo lo que sé a día de hoy, siempre han estado involucrados conmigo, yendo a todos los sitios, y yo estoy muy agradecida de poder contar con ellos porque creo que esta ilusión es compartida y la felicidad es nuestra pero también de ellos.

La Federació ha cambiado algunos aspectos como las fechas de la elección. ¿Qué más pueden cambiar las Hogueras para ser mejores?

Yo creo que los cambios que se han ido haciendo han sido buenos. Sí que es verdad que cuando comienzas parece que el mundo se te viene encima, pero todo es adaptarse a los cambios. Yo creo que la Federació lo ha hecho bastante bien y yo, que lo he vivido como representante de la ciudad, creo que hemos llegado a los días grandes de Hogueras con un bagaje y un aprendizaje brutal. Conocíamos a toda la gente de la fiesta, nos conocíamos las compañeras, la Federació, entonces creo que ha sido más bonito porque ha sido como compartirlo con tu familia. Eso de que antes eras elegida en mayo, tenías un montón de actos y eventos para llegar a Hogueras sin todavía asimilar dónde estabas creo que era excesivo. Este cambio que se ha hecho ha venido bastante bien. Todos los cambios son raros pero el año que viene todo irá con más naturalidad. Además, el calendario siempre ha comenzado en septiembre y ha terminado en julio y, como tal, deben estar también las representantes. De esta manera está todo más ordenado y compartimos las mismas fechas con València y Castellón. Le doy la enhorabuena a la Federació porque lo han hecho bastante bien.

¿Qué le diría a su sucesora? ¿Le daría algún consejo?

Yo creo que cada una tiene que desarrollar su esencia, su ser, porque, si no, no tendría sentido. Si todas fuéramos iguales e hiciéramos las mismas cosas sería muy aburrido. Le diría que disfrute muchísimo, que sea muy positiva, que se apoye muchísimo en la Federació, en la gente que está alrededor, en sus Damas de Honor que son su mayor apoyo aquí dentro y, sobre todo, que lo exprima y que no desaproveche ni un segundo porque mucha gente mataría por estar donde estamos y somos unas privilegiadas por estar donde estamos. Y que no se olvide que está representando a todo un colectivo, a toda una ciudad, y que lo haga con la mejor de las intenciones, que sea muy feliz y que lo haga todo (risas).