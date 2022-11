Las universidades alertan de que no podrán pagar las nóminas desde enero

"No podremos hacer frente a las nóminas". Es la respuesta que, como una sola voz, dan desde los rectorados de las universidades consultadas por este diario, tras el comunicado conjunto que han remitido al Consell desde la portavocía de los cinco centros públicos de la Comunidad que detenta la rectora de Alicante, Amparo Navarro, al frente de la Conferencia de Rectores CRUPV.

Los responsables de las universidades se han situado, según señalan, en un compás de espera, convencidos de que el Consell tiene que rectificar e incluir los gastos que implica la subida del sueldo de los funcionarios acordada por ley estatal, así como el dinero correspondiente a los complementos de antigüedad por trienios y sexenios cumplidos y el IPC, y que tampoco se han tenido en cuenta en los presupuestos del Consell.

Las cuentas

"La subida que implica el capítulo 1 de personal no se ha contemplado, es mucho mayor que la que se consigna" señalan desde las universidades consultadas.

Las cuentas de las universidades apuntan a un incremento de gastos en personal que supera el 6%, mientras que los presupuestos del Consell tan solo incluyen un 2,5% de incremento para este capítulo, por lo que se quedan por debajo de lo exigible para hacer frente a los sueldos de profesores, administrativos e investigadores desde el mismo 1 de enero de 2023.

"No podemos detraer ese dinero de ninguna partida posible porque no hay un importe definitivo de lo que va a aportar la Generalitat. Estamos a la espera de que lo revisen", añaden ante la posibilidad expresada por este diario de que las cuentas se queden así y haya que hacer frente a los sueldos de otra forma.

Las universidades no lo contemplan de ninguna de las maneras porque "no podemos hacer frente a las nóminas. Deben revisarlo para no condenar a las universidades antes de cerrar sus presupuestos", añaden.

Contactos

Esperanza tienen porque ha habido desde este viernes conversaciones telefónicas y contacto entre los equipos técnicos de las universidades y las consellerias tanto de Hacienda como de Universidades e Innovación, a quienes se ha explicado pormenorizadamente el problema.

"Estamos trabajando con constantes reuniones para solucionarlo" afirman por su parte desde la Generalitat.

"Se está buscando una solución", añaden, aun sin concretar la cuantía en la que se va a aumentar el presupuesto que tanto preocupa a los rectores, porque tampoco se ha tenido en cuenta que los gastos de energía se han triplicado en sus centros pese al esfuerzo de ahorro que llevan a cabo y que, de momento hasta Navidad, les ha llevado a desconectar la climatización.