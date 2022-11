Hay un dicho popular sobre las empresas que reza: "El padre la crea, el hijo la mantiene y el nieto la cierra". Un dicho que se cumple en Alicante, donde la esperanza de vida de los comercios familiares es de tres generaciones. Numerosas empresas familiares han cerrado en los últimos meses en Alicante. Algunas de ellas incluso eran centenarias, como la tienda de maderas y carpintería ubicada en la calle Manuel Antón, que presenció entre otros eventos el bombardeo sobre el Mercado Central.

La falta de relevo generacional es uno de los principales causantes de esta situación: "Es complicado porque hay que entender que, aunque puedas heredar, tiene un componente vocacional, no todo el mundo sirve -por así decirlo- para estar de cara al público", apunta Vicente Armengol, de la asociación de comerciantes Corazón de Alicante, que añade además que un negocio dura en promedio unos tres años en Alicante.

Vanessa Cárdenas, vicepresidenta de la Unió Gremial, señala además que la calidad de vida de los comerciantes es baja y reivindica el cierre comercial los domingos para mejorar la conciliación: "Si tienes mala calidad de vida no vas a querer que tu hijo continúe el negocio, quieres que continúe si económicamente le va a ir bien. Con la tendencia actual no puede ser, no hay conciliación".

Valor del pequeño comercio

En Alicante, las empresas familiares duran tres generaciones, asegura Armengol: "Hay que poner en valor nuestro trabajo, y nosotros mismos a veces no lo hacemos. Somos una multinacional de uno". El comerciante de Corazón de Alicante considera que "hay que hacer entender a los comerciantes que no somos tenderos, somos empresas. Tenemos que tener clara la cultura empresarial, del esfuerzo, del aprendizaje. Que tengas un pequeño comercio no quiere decir que no estés capacitado. Hacemos de contables y de técnicos en redes sociales muchas veces".

Cárdenas apunta que, para poner en valor este trabajo, es necesario mejorar las condiciones de los comerciantes de empresas familiares a la hora de conciliar: "Nosotros queremos que se vuelva a cerrar los domingos para que se pueda desarrollar la vida familiar". Para ello, remarca, es importante la concienciación: "En la pandemia cambiaron los hábitos y pienso que de la misma manera que puntualmente hubo un cambio en la Unió Gremial intentamos concienciar a los consumidores de que con cada compra eliges el mundo que quieres. El acto de compra es una forma de tomar parte en la sociedad. Hay que depositar confianza en formatos más útiles".

Empresas centenarias

Alicante cuenta con diversos negocios centenarios y otros que, aunque no llegan a los tres dígitos, también han pasado por varias generaciones y alcanzan los 50 años: "Tenemos negocios que están en torno a los 50 años en la asociación, pero no más. El relevo tiene unos obstáculos para ser centenario", apunta Cárdenas. La vicepresidenta de la Unió Gremial añade que "cuando se habla de la empresa familiar se comete el error de incluir a empresas cuyo consejo de administración es de la misma familia, pero para nosotros el concepto familiar implica que es un pequeño negocio de proximidad, que ha tenido relevo generacional y que se ha ido desarrollando con éxito".

Algunos, en cambio, sí llegan a alcanzar el centenario. En los premios de la empresa familiar de Alicante, se reconoció a dos carnicerías, Vicente Giner y Benavent, por alcanzar sus cien años, recuerda Armengol. Los comercios dedicados al suministro y al producto del día a día, apunta Cárdenas, acostumbran a durar más: "En la pandemia se vio mucho comercio cerrado mientras que aquellos dedicados al suministro y la alimentación seguían abiertos".

El comercio recién abierto, por contra, tiene apenas tres años para sobrevivir y establecerse en la ciudad: "Desde que se crea hasta que se asienta, tiene una probabilidad de llegar a los 2 o 3 años, aunque algunos no llegan ni al medio año. Hay que tener en cuenta que estamos en momentos convulsos y que la gente ha cambiado también su modo de vida", indica Armengol.

Una estadística que, sin embargo, no tienen de manera oficial las asociaciones, que únicamente cuentan con los datos de las empresas que pertenecen a sus colectivos.

Retos y ventajas competitivas

Las dificultades del pequeño comercio se centran en tres aspectos: el cambio de los hábitos de compra de los consumidores, el crecimiento de la venta online y los horarios.

Unos retos que se pueden afrontar, en especial, desde la formación: "Justo ahora estamos realizando un taller sobre cómo vender mejor a través de Instagram", apunta Cárdenas mientras nos atiende. "La llegada al multicanal es importante como empresa familiar". Un punto en el que coincide con Armengol: "Desde Corazón de Alicante que estamos asociados a Facpyme y Confecomerç podemos estar formándonos todo el año".

La mayor ventaja competitiva de las pequeñas empresas, apuntan, es la posibilidad de adaptarse: "A veces el pequeño tiene más resistencia, somos como un junco", indica Armengol. Cárdenas, por su parte, destaca el compromiso de los comercios locales con el entorno en el que viven: "La empresa pequeña, al ser más pequeña, es mucho más ágil. Puede adaptarse el profesional pero también el servicio, cosa que la grande no".

Además, Cárdenas pone en valor que "el modelo de negocio del comercio de proximidad está más cerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un punto que les interesa mucho a las grandes cadenas, que intentan apuntarse a todo, pero ser local no es solo estar en la localidad, es un compromiso, algo más profundo".

Pese a su adaptabilidad, el portavoz de Corazón de Alicante reconoce que las pymes familiares están en mayor vulnerabilidad ante la situación económica: "La subida de costes influye. Muchas tienen que devolver los créditos ICO que se dieron en la pandemia y se ven en una encrucijada importante. Es algo que les sucede también a las grandes empresas, donde se están viendo despidos masivos de gente. Si a las grandes no les va tan bien como quisiera, imagínate a nosotros".