El examen de la primera gran oposición de Enfermería en 20 años para poder trabajar en hospitales y centros de salud se celebrará el domingo 27 de noviembre en la Comunidad Valenciana, a la que se presentarán cerca de 8.000 profesionales en la provincia de Alicante, de acuerdo a las aulas publicadas. Los aspirantes en toda la autonomía serán 24.537. En juego, poder ocupar en propiedad una de las 3.817 plazas que se ofertan: 3.372 por acceso libre y otras 445 por promoción interna. Las plazas de turno libre para disfuncionalidad serán 236.

La Conselleria de Sanidad habilitará puntos de examen en las tres capitales de provincia dado el alto número de aspirantes dado que hacía dos décadas que la Conselleria de Sanidad no convocaba una oposición de enfermería con tantas plazas. Son más de 3.000 en turno libre porque la prueba corresponde al acumulado de tres ofertas públicas de empleo (las de 2017, 2018 y 2019) y se ha aumentado la tasa de reposición para intentar rebajar el porcentaje de interinidad de la Sanidad pública, que en el sector de la Enfermería roza el 40 %.

"Es una oposición muy necesaria y deseada, ya es hora de consolidar puestos de Enfermería en los que el personal ha estado trabajando de forma temporal durante la pandemia y con falta de conciliación familiar. Ha quedado patente la importancia de la estabilidad laboral que necesitan las enfermeras y enfermeros de la Comunidad Valenciana para poder proporcionar unos cuidados de calidad y continuidad a la población", señalan desde el sindicato de Enfemería SATSE de Alicante.

Aunque se conoce el número de opositores de la provincia de Alicante, unos 7.800, aún no está cerrado el número de plazas que se otorgarán al territorio alicantino, que saldrá publicado cuando tengan que realizar la petición los aspirantes aprobados. Sí están ya elegidas las aulas donde se hará el examen, en el Campus de la Universidad de Alicante, concretamente en los aularios I, II y II, y en la Facultad de Derecho.

La secretaria de Acción Sindical del sindicato de Enfermería, Satse, en Alicante, Emilia Guevara, considera que esta oposición es una oportunidad para reducir la alta temporalidad de la profesión, que en la provincia supera el 40%, aparte de ser la que menor número de enfermeras tiene por cada 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana, situándose bastante por debajo, en 478 frente a 600 que tiene Valencia. A nivel de España Alicante es la quinta provincia por la cola en el número de enfermeras por cada 100.000 habitantes.

Con retraso

Guevara considera que hace mucho tiempo que se debería hacer hecho esta prueba que obedece al acumulado de tres ofertas públicas de empleo. "Indudablemente vamos con muchísimo retraso. En otras comunidades autónomas ya se habían convocado previamente y aquí todavía no se habían realizado, por eso hay tantas plazas del turno libre", un total de 3.372 vacantes para 24.535 aspirantes, lo que sale a 7,8 opositores por plaza sin contar las plazas de disfuncionalidad y las de promoción interna. Esta convocatoria se va a acercar mucho en el tiempo al proceso de consolidación extraordinaria de 9.700 plazas temporales, que tiene que estar terminado antes del 31 de diciembre de 2024.

Por ello se espera un perfil de opositores variado, desde enfermeras que estén ya trabajando en interinidad a enfermeros de otras comunidades autónomas. "Queremos acabar con esa temporalidad que es tan alta en la provincia de Alicante. Hemos tenido dotación de plazas de personal de plantilla estructural (contratos covid que se prolongaron) pero no están consolidadas, y no hay muchas en destino, sino que son equipos volantes que no tienen un turno. Cualquier plaza es maravillosa pero siguen siendo insuficientes según los últimos estudios de la ratio enfermero/paciente pese a que hemos tenido una dotación de 2.000 plazas. Ha pasado mucho tiempo desde la oferta de empleo de 2017/2018, pero vamos tarde porque el examen se va a hacer acabando 2022".

Hace 19 años

La última vez que se celebró una oposición con tantas plazas fue hace 19 años, cuando se ofertaron 2.000 vacantes de Enfermería.

Esa fue la última importante porque, desde entonces, solo se han celebrado otras dos oposiciones de Enfermería pero ambas con una oferta de plazas muy por debajo y, además, con unos plazos especialmente largos. En 2007 Sanidad hizo convocatoria con una oferta de 500 plazas que tardó una década en formalizarse. En 2018 se celebró el examen de la Oferta Pública de Empleo acumulada 2015-2016 que ofertaba 638 plazas en turno libre, proceso que fue afectado por la pandemia.

Colegios de Enfermería

Por otro lado, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova), que aglutina a los tres colegios provinciales de Enfermería de Castellón, Valencia y Alicante, ha mostrado su oposición al borrador de baremo que ha presentado la Conselleria de Sanidad para que las/os enfermeras/os que han concatenado contratos temporales puedan consolidar sus plazas a través de un concurso de méritos.

El Consejo se posiciona en contra de este borrador porque "deja fuera a gran parte de los profesionales que trabajan, o han logrado experiencia trabajando, en los hospitales concesionales o 'publico-privados' de La Ribera, Manises, Denia, Elche y Torrevieja".

En concreto, el Cecova y los tres colegios de la Comunidad Valenciana rechazan que, en la baremación inicial que ha presentado la Conselleria de Sanidad ante los sindicatos, "los cerca de 2.600 trabajadores subrogados de las concesiones hospitalarias se queden sin la posibilidad de presentarse al macroproceso abierto para consolidar 9.700 plazas que están ocupadas de forma temporal a través de una oposición especial o, directamente, por un concurso de méritos".

"Los cerca de 2.600 trabajadores subrogados de las concesiones hospitalarias se queden sin la posibilidad de presentarse al macroproceso abierto para consolidar 9.700 plazas" Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana

Del mismo modo, afirma que a todos estos profesionales que han trabajado en estos centros concesionales --públicos con gestión privada-- "tampoco se les computa este tiempo trabajado y pierden la oportunidad de consolidar su plaza". "Supone una incongruencia porque, aunque los centros eran concesiones hospitalarias, los pacientes que atendían eran públicos, como en el resto de los centros de la red hospitalaria de la Conselleria de Sanidad".

Estiman que otra paradoja es que, pese a que las citadas concesiones hospitalarias se excluyen de la experiencia profesional para consolidar las plazas, sí que puntúan en la bolsa de trabajo, carrera profesional y ya se reconocen los trienios en juzgados como el de Elche y el de Alicante, señalan desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana.