La Generalitat Valenciana ha puesto en funcionamiento el nuevo organismo autónomo denominado «Agència Valenciana de Protecció del Territori», adscrito a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, con el claro objetivo de potenciar el exhaustivo cumplimiento de la disciplina urbanística en el suelo no urbanizable de la Comunitat, órgano que tiene como finalidad esencial velar por la utilización racional y legal del suelo.

Jornada divulgativa y formativa

Precisamente, con el fin de divulgar los aspectos fundamentales del funcionamiento de dicha Agència, el próximo martes 22 de noviembre se ha organizado una jornada donde asistirán y expondrán su experiencia otras dos agencias de defensa del territorio de España -con más de una década de vida-, y se tratarán aspectos administrativos, judiciales y registrales relacionados con la materia de la disciplina urbanística en suelo no urbanizable.

La jornada también será el marco idóneo para fomentar la tramitación de expedientes de «minimización de impacto territorial», tendentes a regularizar y legalizar edificaciones de vivienda unifamiliar existentes en el suelo no urbanizable con anterioridad a Agosto de 2014, instrumento legal que fue objeto de una importante potenciación con la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.

¿A quién va dirigida?

La jornada de la Agència Valenciana de Protecció del Territori del próximo martes va dirigida no sólo a todo el ámbito de la Administración Local y Autonómica directamente implicado en el cumplimiento de la disciplina urbanística en el suelo no urbanizable (personal técnico, jurídico, administrativo y político de ayuntamientos y consellerías), sino también a todos aquellos sectores profesionales relacionados en mayor o menor medida con dicha materia (colegios profesionales de abogados, arquitectos, arquitectos técnicos, agentes de la propiedad inmobiliaria, asociaciones de promotores y constructores, etc.).

Programa de la jornada

10:30h. Apertura Institucional. Carlos González Serna (alcalde d’Elx) y Rebeca Torró Soler (consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad)

Carlos González Serna (alcalde d’Elx) y Rebeca Torró Soler (consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad) 10:50h. Presentación de la jornada. Manuel Civera Salvador (director gerente de la Agència Valenciana de Protecció del Territori).

Manuel Civera Salvador (director gerente de la Agència Valenciana de Protecció del Territori). 11:00h. Mesa redonda: «La protección de la legalidad en el suelo no urbanizable. Experiencias en España» . Intervienen: Bartomeu Tugores Truyol (director gerente de la Agència de Defensa del Territori de Mallorca). Jacobo Hortas García (director de la Axencia de Protección da Legalida de Urbanística de Galicia). Emilio J. Pastor Peidró (jefe del Servicio de Protección de la Legalidad de la Agència Valenciana de Protecció del Territori). Rosa Pardo Marín (directora general de Política Territorial y Paisaje). Modera: Immaculada Orozco i Ripoll (secretaria autonómica de Política Territorial Urbanismo y Paisaje y presidenta de la Agència Valenciana de Protecció del Territori).

. Intervienen: Bartomeu Tugores Truyol (director gerente de la Agència de Defensa del Territori de Mallorca). Jacobo Hortas García (director de la Axencia de Protección da Legalida de Urbanística de Galicia). Emilio J. Pastor Peidró (jefe del Servicio de Protección de la Legalidad de la Agència Valenciana de Protecció del Territori). Rosa Pardo Marín (directora general de Política Territorial y Paisaje). Modera: Immaculada Orozco i Ripoll (secretaria autonómica de Política Territorial Urbanismo y Paisaje y presidenta de la Agència Valenciana de Protecció del Territori). 16:00h. Mesa redonda: «Relación entre la minimización de impacto y la disciplina urbanística». I ntervienen: Cristina Cebrián Martínez (inspectora del Servicio de Protección de la Legalidad de la AVPT). Óscar López Jiménez (jefe del Servicio de Asesoramiento Municipal de la DG Urbanismo). Jorge Hervás Mas (jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandía y profesor de Derecho Urbanístico de la UPV). Mª Teresa Cantó López (profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante). Modera: Mª Teresa Arenas Valero (secretaria general de la Agència Valenciana de Protecció del Territori).

ntervienen: Cristina Cebrián Martínez (inspectora del Servicio de Protección de la Legalidad de la AVPT). Óscar López Jiménez (jefe del Servicio de Asesoramiento Municipal de la DG Urbanismo). Jorge Hervás Mas (jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandía y profesor de Derecho Urbanístico de la UPV). Mª Teresa Cantó López (profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante). Modera: Mª Teresa Arenas Valero (secretaria general de la Agència Valenciana de Protecció del Territori). 18:00h. Mesa redonda: «Aspectos judiciales y registrales en el ámbito de la disciplina urbanística». Intervienen: Vicente García Nebot (director general de Urbanismo). Edilberto J. Narbón Laínez (magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana). José María Magán Perales (magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de Alicante). Griselda Díaz Romero (registradora de la propiedad del Registro nº1 de Elche). Modera: Emilio J. Pastor Peidró (jefe del Servicio de Protección de la Legalidad de la Agència Valenciana de Protecció del Territori).

Intervienen: Vicente García Nebot (director general de Urbanismo). Edilberto J. Narbón Laínez (magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana). José María Magán Perales (magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de Alicante). Griselda Díaz Romero (registradora de la propiedad del Registro nº1 de Elche). Modera: Emilio J. Pastor Peidró (jefe del Servicio de Protección de la Legalidad de la Agència Valenciana de Protecció del Territori). 19:30h. Clausura Institucional. Rubén Alfaro Bernabe (alcalde de Elda y presidente de la FVMP). Antonia Moreno Ruiz (directora territorial de Presidencia en Alicante).

Asiste de forma presencial o sigue el evento online

PRESENCIAL. APÚNTATE AQUÍ.

SIGUE EL EVENTO DE FORMA ONLINE AQUÍ.