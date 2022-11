Nuevos disolventes naturales y sostenibles para la obtención de fármacos y la mejora la eficacia del hidrógeno verde con platino dopado, contra la descarbonización son los trabajos de investigación doctoral que premia este año la Universidad de Alicante en el marco de la celebración de San Alberto Magno, patrono de los científicos.

La primera tésis premiada y dotada con 1.500 euros, se centra en la utilización de mezclas de productos naturales inocuos en su proporción como disolventes sostenibles, y las posibles modificaciones en los procesos catalíticos que implica el uso de estas mezclas.

Medioambiente

De hecho, el problema principal en la sostenibilidad de los procesos sintéticos que llevan a la obtención de fármacos radica precisamente en el uso de disolventes orgánicos porque provienen del petróleo, son volátiles, explosivos, tóxicos y causantes de parte del efecto invernadero.

Sustituirlos por otros disolventes medioambientalmente, amigables, es ya una "necesidad perentoria" para combatir el cambio climático como destacan desde la universidad, y la tesis premiada desarrolla nuevos procesos sintéticos usando disolventes medioambientalmente sostenibles.

Es fruto del trabajo investigador de Beatriz Saavedra Guillem, "New strategies for C-C, C-O and C-S bond formation in Deep Eutectic Solvents", bajo la dirección del catedrático Diego J. Ramón Dangla.

La doctora premiada se graduó en Química por la UA y ha cursado con un máster en Química Médica. Actualmente realiza una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Estocolmo.

Accésit

El accésit de esta XXX edición de los premios San Alberto Magno ha recaído en Francisco José Sarabia Gambín que ha logrado 500 euros con su tésis: “Interfacial studies of Pt and Cu single-crystal electrodes modified by transition metal deposition”.

Dirigida por los catedráticos Juan Miguel Feliu Martínez y Víctor Climent Payá, esta investigación está relacionada con la descarbonización de los sistemas de producción de energía actuales a partir de nuevos combustibles sostenibles como el hidrógeno verde, que se produce por electrólisis de agua a partir de fuentes de energía renovables.

El trabajo estudia a nivel muy fundamental los factores que permiten aumentar la eficiencia de este proceso, usando platino dopado con pequeñísimas cantidades de otros metales como níquel, hierro o cobalto para mejorar su actividad.

El doctor premiado también está realizando una estancia de investigación postdoctoral en el Fritz-Haber Institute de Berlín.

Máster

Además hay un tercer premio al mejor trabajo de fin de máster en el campo de la Química, patrocinado también por la sección territorial de Alicante de la Real Sociedad Española de Química.

Son 300 euros y diploma acreditativo que han recaído en Carlos Gómez Pertusa por su trabajo titulado “Determinación de nanopartículas metálicas en suelos mediante Espectrometría de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo en modo de partícula única”, tutorizado por el profesor y ex decano de Ciencias Luis Gras.

Este trabajo desarrolla una metodología analítica para determinar nanopartículas de platino en muestras de suelo, relevante desde el punto de vista medioambiental porque el desarrollo de la nanotecnología y sus aplicaciones puede conllevar problemas de contaminación, y el autor desarrolla técnicas que permiten detectar nanopartículas contaminantes aunque estén en muy pequeñas cantidades.

Ceremonia

La ceremonia, presidida por la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha contado con el presidente de la sección territorial de la RSEQ, Rafael Chinchilla; la decana de Ciencias, Magdalena García, y la secretaria de la sección territorial de la RSEQ, María José Illán.

En su intervención, Navarro ha destacado la importancia de la investigación como el motor "que hace avanzar a la sociedad y que en la pandemia que hemos sufrido ha demostrado cómo la ciencia y la inversión en investigación son las claves para superar las crisis que nos atenazan como sociedad y en ese campo, las ciencias experimentales como las que hoy reconocemos son fundamentales”.

Chinchilla, por su parte, se ha referido a la "gran calidad de todos los trabajos presentados" y ha añadido que no es extraño "ya que el nivel de la formación y la investigación en Química en la provincia de Alicante es muy elevado".