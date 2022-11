La movilidad sostenible, las políticas sociales, las instalaciones municipales, los servicios públicos... Son muchos los asuntos de calado que se trataron este viernes en una nueva edición del Pleno infantil de Alicante. Eso sí, se hizo desde la visión de los niños y de las niñas. Con su lenguaje, con ese tono directo, sin circunloquios. Con la sinceridad habitual de los más pequeños. Sin maldad, ni dobleces, pero sin tampoco temor a la respuesta. Exponiendo esos problemas que viven a diario, en primera persona o escuchan a su entorno. Preocupados también por los problemas de los niños de otros países, de aquellos que lo pasan mucho peor. También por asuntos más livianos. Hubo de todo.

La sesión, como toca, se celebró en el Salón de Plenos, repleto de alumnos de los colegios San Blas y Jesús y María de Villafranqueza, que cursaban entre segundo y quinto de Primaria. En el arranque, el concejal de Seguridad, Infraestructuras y Recursos Humanos, José Ramón González, fue el único representante del equipo de gobierno. A los pocos minutos se sumó la concejala de Acción Social y Educación, Julia Llopis.

Cuestiones sociales fueron de las primeras que se abordaron, a preguntas sobre qué solución se ofrece a los niños que no tienen vivienda, tanto de Alicante como de otros países del mundo. "Somos un ejemplo en vivienda social. Tenemos 750 pisos en alquiler social, siendo el municipio con más vivienda social", aseguró el concejal González, responsable del Patronato de Vivienda del Ayuntamiento de Alicante, quien anunció "nuevas viviendas para jóvenes", junto a la Generalitat Valenciana.

Respecto a las ayudas sociales sobre las que también se preguntó, la concejala Llopis explicó que en el área hay 352 trabajadores, recalcando que las ayudas salen de los impuestos y se gestionan desde el Ayuntamiento y también desde la Comunidad. Además, detalló el sentido de las ayudas a la dependencia, tras preguntar a los pequeños si sabían a quién iban dirigidas. Como no lo sabían, en general, la edil apuntó que sirven para ayudar a las personas mayores y también a las personas con discapacidad. Sobre el reparto de alimentos, miró a otros: "Hay asociaciones que los reparten a personas que no tienen dinero suficiente".

De lo social... al ocio. El debate giró hacia las infraestructuras destinadas a los más pequeños en la ciudad. "¿Por qué no hacen un parque temático de nuevos juegos infantiles?", preguntó un alumno. La propuesta no cayó en saco roto, aunque con matices. La concejala Llopis calificó la propuesta como "muy buena" y aseguró que le propondrá al alcalde, Luis Barcala, que ponga en marcha "una calle de superhéroes, una calle para los niños".

Siguiendo en la calle, las inquietudes giraron hacia los servicios municipales. En concreto, hacia la limpieza, tras preguntar los alumnos por los papeles que hay en la calle. El concejal González destacó la importancia de la "conciencia ciudadana", para mantener entre todos las calles limpias, lo que a su juicio es una responsabilidad compartida entre los "ciudadanos, el Ayuntamiento y la empresa [concesionaria del servicio]". La edil Llopis fue más allá, al instar a los niños y niñas a que pidan a quien tire un papel a la calle, con "educación", que lo recoja.

Durante el debate también hubo puntos que se votaron, para "emular" a los concejales del Pleno de Alicante. Por unanimidad, algo que no es habitual en la Corporación alicantina, salió adelante una propuesta para abogar por "el respeto entre todos", en una cuestión que se aprovechó para rechazar el bullying en la escuela, y también por "el derecho de ir al médico". En otro momento de la sesión, los pequeños pidieron más centros de salud y evidenciaron su preocupación por el cambio climático, con preguntas sobre los vehículos contaminantes y abogando por los eléctricos.

Con todo, de lo que más se habló fue de cuestiones más próximas a las preocupaciones diarias de los pequeños, que exigieron más columpios en los parques (en concreto, se interesaron por el barrio de Villafranqueza) y criticaron a los patinetes que circulan por donde no toca, en alusión a las aceras. El concejal González recordó que los usuarios deben llevar casco, luces y chaleco reflectante, a la vez que incidió en que no deben circular por las aceras, aunque lo hacen. Respecto al control policial, reconoció que no hay agentes para controlar toda la ciudad, aunque subrayó que sí ha habido sanciones. "Es cierto que tienen más educación vial los ciclistas que los usuarios de patinetes", añadió el edil, en la recta final de una sesión en la que se abordaron asuntos muy variados, incluyendo el precio de la luz y los okupas, pasando por la falta de instalaciones deportivas en Alicante, que obliga a alumnos de la zona a jugar partidos fuera de la ciudad.