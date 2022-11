El PSOE se descuelga de la congelación salarial de la Corporación de Alicante

Con los sueldos tampoco hay unanimidad en el Pleno de Alicante. Los socialistas han rechazado la propuesta del bipartito para que la Corporación se "congele" el salario para 2023, rechazando así la subida que recogen los Presupuestos Generales del Estado para los empleados públicos, que sí se aplicará en la Generalitat Valenciana.

La iniciativa del equipo de gobierno ha contado con el visto bueno de todos los grupos, salvo del PSOE, en la comisión de Presidencia celebrada este viernes, previa al pleno del próximo jueves, donde la propuesta de acuerdo se votará definitivamente.

Todo apunta, tras la votación previa de este viernes, que el bipartito de Alicante encontrará el aval del Pleno municipal para que la Corporación se congele los sueldos, siguiendo la estela de la Diputación y en contra de la postura de la Generalitat Valenciana, que sí pretende aplicar la subida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado, que supondrá un 4% de ingresos más para 2023. "Dada la situación económica actual y aras de la ejemplaridad que han de mostrar las administraciones públicas y sus cargos en los duros momentos que estamos atravesando, se propone dejar sin efecto el punto I.2.2. del acuerdo del Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alicante del 11 de julio de 2019, que establece que los importes se actualizarán con la aplicación de los porcentajes de incremento retributivo que se aprueben, en su caso, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado", señala el acuerdo que el gobierno municipal llevará al pleno de este mes de noviembre, que se celebrará el día 24.

En el acuerdo se recuerda que el 11 de julio de 2019, el primer pleno de la actual Corporación tras las elecciones municipales, se pactó fijar las retribuciones íntegras anuales de los miembros de la Corporación Municipal que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva y parcial. En esa sesión plenaria se marcó que el alcalde cobraría 72.104 euros, seguido del resto de concejales del equipo de gobierno (PP y Ciudadanos) y los portavoces de la oposición, con 59.099 euros, mientras que los demás de ediles de la oposición con dedicación exclusiva pasarían a cobrar 52.653 euros. Por último, los concejales con dedicación parcial percibirían un 75% de esa cuantía, es decir, unos 39.500 euros. En régimen parcial, por falta de dedicaciones exclusivas, están cinco concejales socialistas. Esa propuesta, que suponía un incremento salarial de entre el 5 y el 10%, salió adelante con los votos del bipartito y la abstención de Vox, ya que el PSOE reclamaba más asesores para no bloquear la iniciativa.

Estas cifras se han incrementado, según los Presupuestos Generales del Estado, durante el mandato, salvo en el año 2021, tras un acuerdo de la Corporación motivado por la situación económica derivada de la pandemia de coronavirus. Para este 2023, tampoco crecerán como sí lo harán el del resto de trabajadores de la Administración.

Explicaciones entre críticas

Desde el grupo municipal socialista, la portavoz adjunta, Trini Amorós, ha justificado el rechazo a la propuesta del bipartito: "Mantenemos lo que ya votamos en el 2022. Entendemos que 20 euros no van a ningún lado. Claro que podríamos votar a favor y haber participado en el postureo que promueve el gobierno de Barcala, pero no estamos de acuerdo". Al respecto, Amorós ha abogado por que el bipartito impulse políticas serias y se deje de "postureos": "Si defendemos que se suban los sueldos en el conjunto del país para combatir la inflación, debemos que dar ejemplo para todo. Congelar no soluciona nada. Lo que tendría que hacer el Ayuntamiento es aplicarse en políticas sociales, ayudando a la gente".

Amorós ha finalizado con más críticas al ejecutivo local: "Si este gobierno está agotado que lo diga, pero no recurra al populismo. Esto es un paripé de seis meses. Si se creyeran lo de contener los sueldos, lo hubieran aplicado durante todo el mandato y no hubieran impulsado una subida salarial para la Corporación de hasta el 10% tras las elecciones".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha defendido que "con los sueldos no se debe hacer política y arrastrar el debate al fango de la antipolítica". "Desde Compromís defendemos sueldos dignos en la política, al tiempo que entendemos que estamos obligados a mostrar empatía con la situación actual de crisis social que vivimos", ha añadido Bellido.

Desde Unidas Podemos, la concejala Vanessa Romero ha recordado una propuesta de su grupo que fue rechaza en pleno: "El gobierno de Barcala habla ahora de apretarse el cinturón cuando se negaron a bajar los salarios como propusimos desde Unidas Podemos en el pleno de abril de 2020. Con esta medida se habrían destinado las cantidades detraídas a la lucha contra el coronavirus, una cuantía de aproximadamente 180.000 euros". Según Romero, "el PP está en campaña y hace demagogia barata con el tema de los sueldos, congelando cantidades que no alcanzan los 50 euros por edil". Desde Unidas Podemos también recuerdan que el bipartito empezó el mandato promoviendo una subida salarial.

Principales sueldos del Pleno

Entre los ediles que perciben ingresos de otras administraciones están el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que cobra íntegramente su sueldo de la Diputación, siendo el salario base de unos 85.000 euros, a los que en 2021 se sumaron unos 9.000 euros por acudir a órganos autónomos de la institución provincial, como el Instituto Juan Gil Albert, el Patronato de Turismo Costa Blanca, Suma, la Caja de Crédito para Cooperación o Geonet, entre otros. El jefe del Consell, Ximo Puig, percibe unos 75.000 euros, más 10.000 euros por indemnización por tener la residencia fuera de València.

También cobra parte de su sueldo de la Diputación el socialista Miguel Millana, que en 2021 ingresó los aproximadamente 40.000 euros correspondiente entonces a su dedicación parcial en el Ayuntamiento, a los que se sumaron unos 30.000 euros, según figura en el Portal de Transparencia de la Diputación, por asistencia a comisiones. A mediados de 2022, Millana pasó a ejercer de portavoz municipal socialista tras la destitución del cargo de Francesc Sanguino, así que su sueldo base de incrementó hasta rondar los 60.000 euros. En los tres primeros trimestres de este año, según el Portal de Transparencia, el socialista ha ingresado casi 20.000 euros por asistencia a órganos colegiados. Si en esta recta final de año ingresa poco más de 4.000 euros por asistir a comisiones de la Diputación (que sería el peor trimestre de los dos últimos años) ya superaría el sueldo de Barcala, que percibe unos 73.000 euros al año.