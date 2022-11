"Antes mencionar la palabra cáncer era terrible. Ahora la gente sabe que el 80% de casos se cura"

Alicante acoge el I Onco Congreso dirigido a pacientes, organizado por la asociación Alicante para la Lucha contra el Cáncer. Su presidente, Pablo Enríquez, destaca los grandes avances en cirugía, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia, que permitirá tratamientos individualizados con las defensas del propio paciente. Este encuentro, dirigido a pacientes, familiares y voluntarios, incluye la celebración de talleres este sábado, con la presencia de expertos en el manejo del cáncer para compartir su aprendizaje y la experiencia de cómo llevar la enfermedad. Enríquez preside la asociación desde 2019 tras una etapa de 20 años al frente de otro colectivo.

¿Qué es lo novedoso de este congreso?

Cuando nos planteamos organizarlo fue a raíz de que los pacientes nos preguntasen determinadas cosas. Nos sugirieron ellos mismos que sería estupendo poder hablar de todo esto con los profesionales. Recogimos una encuesta de las necesidades y con esto elaboramos el programa.

¿Cuáles son las principales necesidades que plantea el paciente?

Lo primero es la información. Los pacientes comentan que tienen poca información y cuando la reciben están en una situación de estrés importante. Todos comentan lo mismo, necesitan otro planteamiento o en dos fases, una cuando reciben el impacto de la noticia, que siempre es doloroso, y otra más tranquila donde ellos puedan preguntar y comentar, y aquí es donde surgió la necesidad de este onco congreso.

¿Piensan que la información que se da sobre la enfermedad no es la adecuada?

En algunas ocasiones los profesionales nos explicamos con algunas expresiones demasiado técnicas y otras veces porque su situación emocional impide a los afectados hacer frente a lo que les están contando con claridad. Antiguamente, los pacientes se diagnosticaban con una clínica más o menos florida, venían con dolor, con una serie de síntomas. Ahora ya, con los medios de diagnóstico tan finos, es muy frecuente que vengan solos y se les dé la "sorpresa" de que ha aparecido en un TAC, en una resonancia o en una analítica un dato que sugiere o confirma que tiene un cáncer. Entonces, la sorpresa se la damos al paciente. Antiguamente la información se daba a la familia, ahora es muy frecuente que venga solo el paciente y haya que explicarle las cosas. Cuando a uno le dices que tiene esa enfermedad normalmente recibe un impacto tremendo. De ahí este foro de intercambio de conocimientos y de ayuda para que pacientes y profesionales puedan comentar todas estas cosas con un lenguaje inteligente, tranquilo y sereno.

"Antiguamente la información se daba a la familia, ahora es muy frecuente que venga solo el paciente y haya que explicarle las cosas"

Como médico, le habrá tocado dar la noticia muchas veces...

Muchas veces, y nosotros mismos nos damos cuenta de que hay que tomarse siempre el tiempo necesario para que la persona con la que estás hablando reciba esta noticia y tranquilizarla. Es muy frecuente que con la primera conversación se le queden lagunas, por lo menos de conocimiento, que después va a necesidad clarificar.

¿Se aprende a decir a alguien que tiene cáncer?

Nunca es fácil pero con la experiencia se aprende y se hace con mucho tacto. Lo que pasa es que son noticias que a la gente le alteran mucho lógicamente. La palabra sigue teniendo una connotación negativa pero es cierto que ha cambiado muchísimo el concepto de hace 20 años a la actualidad. Antes mencionar la palabra cáncer era terrible, ahora no tanto. La gente sabe que el 80% por lo menos de cualquier cáncer se cura; y hay un porcentaje altísimo de los que no se curan que se convierten en enfermedades crónicas con calidad de vida, perfectamente tolerables y que viven muchos años. El planteamiento ya no es como antiguamente, una sentencia. Como todos vemos gente que se cura, el impacto es mucho menor. Eso es bueno, que la gente nos familiaricemos con estos temas.

"La gente sabe que el 80% por lo menos de cualquier cáncer se cura; y hay un porcentaje altísimo de los que no se curan que se convierten en enfermedades crónicas con calidad de vida. El planteamiento ya no es como antiguamente, una sentencia"

¿Qué destacaría en este momento de los avances contra el cáncer?

Hay unos avances tremendos, desde el tratamiento local, como son la cirugía y la radioterapia, e incluso alguna quimioterapia que se trata de forma local. Se ha avanzado muchísimo en quimioterapia general y en todos los métodos de inmunoterapia. De hecho lo que se está haciendo ahora es individualizar, como hacer una especie de vacuna para cada paciente y cada tumor. Los tratamientos son mucho menos agresivos.

Se habla cada vez más de inmunoterapia...

En realidad es como una vacuna. Ahora que hemos aprendido tanto con el virus del covid, ahora sí que realmente hemos comprendido la importancia que han tenido las vacunas, que han solucionado el problema del virus y han cambiado totalmente el panorama. De ser una cosa mortal a algo que ya vemos casi banal. En el tratamiento del cáncer creo que con un poco de tiempo pasará lo mismo. Es un poco más complejo pero al final ocurrirá algo parecido, que haremos tratamientos individualizados de nuestras propias defensas. Eso no quita que todavía quede mucho por hacer pero desde luego por ahí va el camino. Y la cirugía cada vez es menos agresiva. Desde que apareció la laparoscopia, por ejemplo, las agresiones quirúrgicas son mucho menores.

"Haremos tratamientos individualizados de nuestras propias defensas. Eso no quita que todavía quede mucho por hacer pero desde luego por ahí va el camino"

¿Hay algún tipo de cáncer que sea ahora más prevalente?

El cáncer más frecuente es el de colon. Si no separamos por sexos, es el de colon y recto. En este cáncer se están haciendo muchas cosas, aunque todavía no lo tenemos definitivamente controlado. Pero debemos saber que se cura muchísimo, estamos curando un porcentaje altísimo, así que hay que seguir trabajando con este tema. El otro día me comentaba una paciente que necesitan información, sobre todo los pacientes que llevan una bolsita. Queremos hablar el tema desde la asociación para organizar algo más conciso y más concreto sobre este tema.

¿Desde la pandemia han aumentado los casos de cáncer?

No. Lo que sí ha ocurrido es que durante el tiempo de la pandemia se retrasaron o se anularon temporalmente una serie de pruebas diagnósticas e incluso terapéuticas. Todo esto ha hecho, es inevitable, que los diagnósticos se hayan retrasado un poco. Aunque no hay estadísticas concretas, seguramente en los próximos años habrá un repunte, que esperemos que sea pequeño, tanto en diagnósticos como en tratamientos de cáncer un poco más avanzados. Pero esto ha sido inevitable, nadie se esperaba la pandemia que nos ha caído encima. Eso ha ocurrido en todo el mundo. Hay que seguir.

"Aunque no hay estadísticas concretas, seguramente en los próximos años habrá un repunte, que esperemos que sea pequeño, tanto en diagnósticos como en tratamientos de cáncer un poco más avanzados"

¿Hay más casos de cáncer en gente más joven?

Parece que la tendencia de la aparición del cáncer es que va bajando la edad pero tampoco es que sea el cáncer juvenil lo más frecuente. Sí que parece que la tendencia es que si un cáncer antes aparecía a los 50 con mayor frecuencia, ahora aparezca a los 45. Pero realmente mayor incidencia de cáncer juvenil no hay.