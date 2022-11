El Sindicato Médico rebate el incremento de la prestación de servicios asistenciales de emergencias extrahospitalarias de la Comunidad Valenciana anunciado por la Conselleria de Sanidad con la creación de 17 nuevas ambulancias asistenciales, y el aumento de jornada de 12 a 24 horas en otras 13 bases de SAMU, SVAE, y SVB de las ya existentes, con la contratación de 125 profesionales más.

Esta entidad se pregunta qué proporción corresponde a médicos, enfermeros, auxiliares y celadores, o en esta categoría, a los TES, denominación actual de los anteriores conductores camilleros. "De esos 125 nuevos contratados anunciados, la inmensa mayoría de estos, en número de 92, son técnicos en emergencias sanitarias, es decir, los antiguos conductores-camilleros, y todos ellos subcontratados a empresas privadas, con condiciones laborales, tanto en retribuciones como horas trabajadas, en clara inferioridad a los TES dependientes directamente de Sanidad. El resto de anunciado incremento corresponde a 21 enfermeros, y tan solo 12 médicos, este sí, contratados por la Conselleria de Sanidad".

Respecto de las 17 ambulancias asistenciales anunciadas para ser movilizadas por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), indican que 10 son ambulancias no asistenciales, ya que son ambulancias tipo A, o transporte no asistido, las habituales para trasladar a pacientes a modo de “taxi”, sin ninguna urgencia, por ejemplo para traslados de pacientes a rehabilitación, altas de hospital, o transportes colectivos, dado que como su nombre indica, no llevan personal asistencial, solo están dotadas de TES, que hace de conductor, por lo que no son aptas para traslado de pacientes enfermos o graves.

Las otras 7 ambulancias, sostiene el Sindicato Médico, son de tipo B o, Soporte Vital Básico (SVB), que cuentan con dos técnicos en emergencias sanitarias para prestar asistencia. El total de estas 17 ambulancias, su mantenimiento e incluso el personal, han sido subcontratadas por la Conselleria a empresas privadas.

"No acabamos de entender cómo una Conselleria de Sanidad, que tenía como estandarte revertir a lo público la gestión privada, con las consecuencias que tanto pacientes como profesionales han sufrido y sufren cada día en Alzira y Torrevieja, aboga, por seguir subcontratando las nuevas ambulancias a empresas privadas, mandando, recientemente, a los conductores, (TES), dependientes de la Conselleria, que trabajaron durante año y medio, a las listas del paro y ocupando su puesto con trabajadores gestionados por empresas privadas, hecho que, a todas luces, es una privatización disimulada, y encubierta de la sanidad".

"Desde el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV no podemos comprender -prosiguen- que la Conselleria de Sanidad haga oídos sordos a las denuncias que los trabajadores de estas empresas subcontratadas han presentado en Inspección de Trabajo de las tres provincias, por no abonarles, en la anterior licitación de 4 años, la hora de manutención diaria, que si era pagada por Conselleria a esta concesionaria, y que ascendió a un montante en ese periodo de casi 5 millones de euros, no percibidos por los trabajadores, sin que se establezca como requisito para evitar un nuevo fraude laboral, con el consiguiente beneficio extraordinario para la empresa concesionaria".

El Sindicato finaliza señalando que "una vez más, la Conselleria de Sanidad realiza anuncios huecos que realmente no dotan de los medios adecuados, ni solucionan las auténticas necesidades de la atención urgente extrahospitalaria, camufla nuevas modalidades de gestión y en definitiva realiza una publicidad engañosa, frente a los profesionales y a la ciudadanía, pues vende un producto que es defectuoso en origen".