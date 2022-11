Minimizar el impacto que supone para los estudiantes el paso del colegio al instituto. Es el objetivo que se ha propuesto la ONG Ayuda en Acción, para lo que ha reunido a investigadores y especialistas de la enseñanza en unas jornadas celebradas en la Universidad de Alicante, que han evidenciado el “miedo, ansiedad y desprotección” que padecen los niños en el paso de sexto de Primaria al primer curso de la ESO.

Es el primer paso hacia el fracaso escolar, que origina un volumen de repetidores que en la Comunidad afecta a uno de cada tres alumnos de estas edades en los primeros cursos de la ESO.

Apoyo

El propio director territorial de Educación en Alicante, David Vento, destaca como pilares del sistema educativo para combatir esta situación la controvertida enseñanza por ámbitos, es decir que el mismo profesor imparta varias materias para hace más amable el tránsito al alumno, así como los programas de apoyo educativo, pero admite que más de la mitad de los tutores de Secundaria cambian de un curso para otro en gran parte de la provincia, lo que le “frustra” profundamente “porque lo permitimos desde la administración pero hay que corregirlo”, subraya.

Asegura que desde 2011 la inspección educativa controla en lo posible que esta situación no se produzca, ya que se llega a dejar esta función al último interino que llega al centro para perjuicio del alumnado. “Sin continuidad docente no hay continuidad en la transición, me conformaría con llegar al 50% y que los alumnos tuvieran una acogida adecuada porque más que eso es un desastre”, lamenta.

Sin continuidad docente no hay continuidad en la transición, me conformaría con llegar al 50% David Vento - Director territorial Educación en Alicante

Los referentes sólidos para estos alumnos se señalan como fundamentales a estas edades, y más todavía cuando proceden de entornos vulnerables. De ahí que directores de centros de la Zona Norte de Alicante, invitados a las jornadas, coincidan en destacar las acciones desde hace incluso una década, tendentes a remitir el absentismo escolar que se recrudece en el paso al instituto.

Absentismo

“Lo primero es que vengan al colegio y que la administración tome nota para que no desaparezcan los recursos porque tenemos un 22% de absentismo” recalca David García, director de Monte Benacantil que funciona de forma cooperativa y ha conseguido atraer a las familias con su participación en clase con grupos interactivos. “Hay que abrir el centro a las familias y si vienen todo cambia directamente”, afirma.

Hay que abrir el centro a las familias y si vienen todo cambia directamente David García - Director colegio Monte Benacantil

A nivel de Secundaria, Antonio Cutillas que dirige el IES Las Lomas destaca la estrecha colaboración entre profesores de la zona educativa de Primaria y Secundaria y los excelentes frutos que da, además de destacar la multiculturalidad de su centro como su gran fortaleza “con alumnos que acompañan a los que llegan y les incorporan”.

Los de primero de ESO son diferentes, más tranquilos con sus iguales, y les damos una zona de patio exclusiva Antonio Cutillas - Director IES Las Lomas

Los propios docentes se encargan de matricular al alumnado para reducir el absentismo y han comprobado que es beneficioso dejar para los de primero de ESO un espacio específico en el recreo, sin mezclarlos con el resto. Lo descubrieron durante las restricciones de la pandemia y han decidido mantenerlo por sus buenas resultados.

Convivencia

La investigadora de la UA, Alicia Ferrández, y la vicedecana de la Facultad de Educación, Isabel Gómez, coinciden en incidir en que también deben compartir colegios e institutos los mismos o similares programas de convivencia para facilitar ese paso de centro, así como la implicación de la totalidad del profesorado, y no solo de los psicoterapeutas.

La ansiedad del paso de Primaria a Secundaria influye en el rendimiento de los propios alumnos Alicia Ferrández - Investigadora de la Facultad de Educación en la UA

Ferrández concluye que la ansiedad de esta transición incide en un rendimiento peor y alerta del cambio de estatus que para cualquier alumno implica pasar de ser los mayores en un centro a los más pequeños, por lo que tratan de buscar su nueva identidad con los desajustes que esto genera, situación que se minimiza en los centros concertados al compartir el mismo edifico en todas las etapas educativas obligatorias.