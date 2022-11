Las delegadas de CC OO en el Hospital de Sant Joan denuncian el déficit de enfermeras en las urgencias pediátricas donde se atiende, según sus datos, a una media de 70 niños por día.

"La situación del servicio es inasumible, desde finales de octubre a mediados de noviembre el número de urgencias atendidas la mayoría de días está entre 57 y 84 casos", subrayan Inmaculada Vidal y Ángela Fernández, de la sección sindical.

Plantilla

Lamentan que habiendo habido un "aumento de plantilla este año de 94 enfermeras" no se haya puesto personal "para la atención de las urgencias", y que el plan de incluir una enfermera de lunes a viernes por las mañanas a partir del año que viene "no soluciona el problema al no incluir tardes, noches, fines de semana ni festivos cuando las urgencias son 24 horas".

Las delegadas reclaman como mínimo un enfermero y un técnico por turno "para dar una atención segura y adecuada a todos los pacientes", amén de considerar que el estrés sobreañadido entre los profesionales "dificulta el control de tareas y produce errores".

Bronquiolitis

Las urgencias se ven saturadas y se disparan con las enfermedades respiratorias en otoño-invierno, con cuadros gripales y bronquiolitis, y denuncian que cuando se necesita apoyo "se saca personal de la UIC neonatal, lo que coloquialmente se dice desvestir un santo para intentar tapar un poco otro y colocándolos en situación de riesgo".

Recalcan que pronto se cumplirán tres años desde que se trasladó el servicio de urgencias pediátricas "sin la correspondiente dotación de personal de enfermería". "No es entendible que se trasladen las urgencias pediátricas de 24 horas todos los días del año a la planta de hospitalización, pero no se lleve al personal que los tienen que atender" a excepción del facultativo.

Hacer cargo de la totalidad de las atenciones de urgencias al personal de la planta de Pediatría implica, según explican estas delegadas, "atender hasta 13 niños ingresados con sus correspondientes cirugías y pruebas", además de las urgencias propiamente dichas de cada jornada.