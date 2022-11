El Conservatorio de Alicante se encalla por una batalla de parcelas

En su afán por tener protagonismo en una obra que había rescatado la Conselleria de Educación después de dos décadas de espera, el Ayuntamiento de Alicante ha ofrecido una parcela distinta que aleje el nuevo centro artístico del Tossal, y así conformar un campus específico de Música y Danza en el PAU 5, junto a dos posibles nuevos centros de educación obligatoria, un colegio y un instituto.

Pero en la Conselleria de Educación no están nada conformes de entrada, e insisten en que para no retrasar la obra hay que mantener la parcela en el Tossal.

«Hoy por hoy la opción más rápida para la construcción del nuevo conservatorio es en el Tossal, ya que las obras podrían comenzar en 2023 y la parcela es titularidad de la conselleria». Así se lo ha hecho saber el director general de Infraestructuras en Educación, Víctor García, a la comunidad educativa del Conservatorio, después de que aprobarán por unanimidad la nueva parcela ofrecida por el Ayuntamiento.

El responsable educativo insiste en que ya se cuenta «con el proyecto básico y el de ejecución», y que en los presupuestos de la Generalitat de 2023 se ha incluido «una partida de un millón de euros que permite iniciar las obras el próximo año».

Es la planificación con la que trabaja la citada dirección de Infraestructuras Educativas: licitar la obra en el primer trimestre de 2023 para que arranquen el último trimestre del mismo año.

García asegura haber instado al edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante, Adrián Santos, a tramitar cuanto antes la licencia de obras que la Educación pidió en agosto. «El Consistorio aún no ha solicitado a Cultura de la Generalitat el correspondiente informe al tratarse el Tossal de un Bien de Relevancia Local (BRL). El proyecto presentado se ha planificado respetando todas las limitaciones impuestas por dicho BRL del Tossal», afirman desde Educación.

El distinto parecer entre ambas administraciones, puesto que el responsable de Urbanismo tampoco se mueve de la negativa a la citada licencia por considerarlo una ilegalidad, partiendo de que es un bien protegido, como insiste a preguntas de este diario, pone en peligro una vez más una obra que familias y profesionales de ambos conservatorios esperan con urgencia por el significativo deterioro que acumulan las actuales instalaciones.

Únicamente ceden desde Educación, en el caso de que la comunidad educativa mantenga su decisión por la parcela municipal del PAU 5, si desde el Ayuntamiento, de entrada, detallan la «idoneidad de los terrenos».

«Hoy por hoy desconocemos si la catalogación urbanística de dicha parcela dotacional es únicamente de reserva de suelo educativo público, ya que en tal caso solo podría albergar centros de enseñanzas obligatorias y no un Conservatorio», aprecia García.

Órdago al Consistorio: «Que lo haga por el Plan Edificant»

En el caso de que el terreno que ofrece el Ayuntamiento en el PAU 5 fuera adecuado para un Conservatorio, desde la Conselleria de Educación lanzan otro reto que sigue dejando en el aire el nuevo edificio. «La vía más rápida en este caso es que el Ayuntamiento acepte una delegación de competencias del Plan Edificant, con la inversión garantizada por parte de Conselleria, con el objetivo de no dilatar más los plazos, porque al gestionar las obras el Consistorio no hace falta la cesión de suelo». Son palabras del director general de Infraestructuras educativas, Víctor García, al tiempo que recuerda, no sin intención, que en la última cesión de suelo para el colegio La Almadraba «el Ayuntamiento tardó año y medio».