Alicante descarta el autobús gratis para los jóvenes sin ayuda del Consell: no hay presupuesto

El autobús gratis para los jóvenes alicantinos debe esperar. El Ayuntamiento de Alicante sigue a la espera de los detalles del anuncio que realizó el jefe del Consell, Ximo Puig, de que la Generalitat asumiría el 50% del coste que supondría que el transporte urbano fuera gratis para los jóvenes, lo que sería replicar lo que ya sucede con el TRAM. Mientras tanto, el gobierno municipal descarta asumir íntegramente el coste de la medida para hacer frente a la inflación.

Así lo ha comunicado el concejal de Transporte, Manuel Villar, durante la Mesa del Transporte que se ha celebrado este miércoles. "He trasladado el cabreo que tenemos con la conselleria, por saltarse el convenio TAM que firmaron recientemente con la gratuidad del TRAM. Además, la Generalitat aplica el descuento para los jóvenes en el TRAM pero no en los autobuses de la Alcoyana (los metropolitanos)", ha señalado Villar, quien ha asegurado que en una reciente reunión con la conselleria se abordó la gratuidad del autobús urbano, pero sin avances: "Nos dijeron que en unos días saldría la resolución con los detalles, y seguimos a la espera. Nosotros no tenemos presupuesto previsto para asumir la medida, por lo que Intervención no lo aprobaría. Cuando Generalitat concrete los detalles, nosotros haremos números, por ahora no los hemos hecho".

Los técnicos, según el concejal, han estado los últimos días centrados en avanzar con la renovación del contrato del autobús urbano. De hecho, este miércoles, la Junta de Gobierno se ha reunido de urgencia para adjudicar el servicio a Vectalia, que seguirá al frente del servicio diez años más por 125 millones de euros. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante sacó a concurso a finales de julio el nuevo contrato para la prestación del servicio de transporte colectivo de viajeros. El contrato se presta actualmente con una prórroga excepcional que se aprobó en julio de 2021 pese al criterio en contra del interventor. Subús también mantendrá la red de ventas y distribución de títulos de viaje del TAM tras ser la única mercantil que compite por la gestión de este servicio por 9,9 millones de euros.

Mejoras

Ahora, la empresa deberá presentar el plan de gestión, como paso previo a la formación del contrato. El concejal Villar espera que, a partir de ese último trámite, la entrada en vigor del contrato sea "inminente", salvo el transporte a la demanda, que se dilatará más tiempo.

El nuevo contrato permitirá, entre otras mejoras, la incorporación de una línea circular diaria que recorrerá la Gran Vía entre las avenidas de Denia y Orihuela, conectando las líneas radiales con parada en el Hospital General, así como otra línea circular entre el Hospital de Sant Joan y la Albufereta a través de Playa San Juan, el desdoblamiento de la línea 7 para mejorar los acceso a las áreas industriales situadas entre la avenida de Orihuela hasta Las Atalayas.