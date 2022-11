El Colegio de Gestores Administrativos entrega las distinciones al Mérito en la Profesión

El pasado día 12 de noviembre, en el incomparable marco de la celebración del 50 aniversario de la creación del Colegio de Gestores Administrativos de la Provincia de Alicante, se hizo entrega de las distinciones al Mérito de la Profesión, reflejadas en las Cruces de San Cayetano, como reconocimiento a los méritos de aquellos que de forma relevante han contribuido al desarrollo de la profesión.

La celebración de «las bodas de oro» del Colegio de Gestores Administrativos de Alicante representó un emotivo y entrañable encuentro para todos, y entre sus actos destacó la distinción que el organismo quiso otorgar, con especial agradecimiento por su continuo apoyo al desarrollo y mejora de la profesión, a Jesús Miranda Hita, ex director general del Catastro, quien envió un afectuoso vídeo al no poder asistir al acto; Antonio Campos Melenchon, delegado de la A.E.A.T. en Alicante; Juan Antonio Ruiz Muñoz, ex jefe provincial de la Jefatura de Tráfico de Alicante; Isidro Echaniz Macia, asesor jurídico del Colegio de Gestores, ya fallecido y cuya distinción fue recogida en su nombre por Sonia Vaello y Daniel Castillo. El Colegio de Gestores Administrativos también reconoció a los gestores Jaime Vives Ivars y Vicente Amat Martínez por su actividad profesional y, a este último además, por su dedicación durante tantos años a este colegio, asumiendo responsabilidades en la Junta de Gobierno desde distintos cargos.