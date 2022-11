Que no iba a dejar indiferente a nadie era una evidencia nada más conocerse el diseño propuesto por el bipartito de Alicante, aprobado en la Junta de Gobierno de este pasado martes, para la renovación y reurbanización integral de la glorieta Pintor González Santana, situada junto a plaza América. La iniciativa incluye la instalación de una nueva fuente con una estructura metálica y un "diseño moderno", según el ejecutivo de Barcala, creando además un itinerario peatonal accesible. Tendrá un presupuesto máximo de 711.363 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El diseño de esa plaza se ha colado entre los principales temas de conversación entre los vecinos de Altozano y su entorno. Y las opiniones, además, han trascendido a las redes sociales, donde son decenas los comentarios, la gran mayoría entre el asombro y la crítica. Del "¿Moderno? Parece una hoguera experimental" al "por fin un parque acuático en Alicante, así se acaba tener que ir a Benidorm", pasando por el "¡qué horror!" podrían ser dos de los mensajes que resumen el sentir general expresado en las redes sociales, en los comentarios a los mensajes publicados por el Ayuntamiento en sus perfiles oficiales. Pocas veces la publicación de un proyecto ha generado tanta interacción.

Son decenas los mensajes que ha provocado la aprobación del proyecto, que el bipartito prevé sacar a licitación en breve. "¿Se sabe ya cuánto costará la entrada al parque acuático?" es otra de las ideas que se repiten, y es que la comparativa se ha convertido en recurrente. "¿Qué se supone que representa el diseño?" o "Por favor, cambiad el diseño de esa horterada de fuente" tan podrían resumir el sentir general, según los comentarios publicados en las últimas horas, donde también se pueden leer cosas como "Cada día el calibre del disparate es mayor. Estoy esperando con ansia vuestro próximo proyecto. ¿Qué será? ¿Convertir la concatedral en un parque de burbujas de colores? ¿Demoler el castillo y hacer un parking para coches eléctricos? ¿Una sede de la Santa Sede en el cine Ideal? Ganitas de saber qué tenéis entre manos?". También los hay los comparativos: "Eso lo hace mi sobrino con los Sims 4" o "Rotondas nivel Murcia. Ojito con el mal gusto". Y los directos: "Es una catetada de las buenas", "miedo me da cuando os ponéis modernos o "qué manera de despilfarrar el dinero", sin obviar el de "qué manera de quemar dinero publico".

Los mensajes críticos cargados de incredulidad también se han dejado ver: "¿Esto es una broma? Porque no tiene gracia que pongan 'esa cosa' y que le llamen fuente. Por favor, tened un poco de buen gusto cuesta muy poco", "¿Esto es una broma? Porque me parece una falta de respeto a la disciplina del diseño y la arquitectura", "¿Moderno? Esto no es moderno ni es nada, más bien es una mamarrachada", "¿Otro diseño más feo no había?" o "¡Vaya idea de bombero-torero!".

Por no citar los que consideran que la obra, y más con ese presupuesto, no urge en Alicante: "Cómo os gusta gastar el dinero en cosas nuevas cuando hay tantas cosas que mejorar", "Será que en Alicante no hay cosas más urgentes para arreglar, que se gastan el dinero en ese esperpento de 'fuente'", "Con que la fuente vuelva a funcionar nos conformamos, no queremos obras faraónicas", "pues casi mejor dejarla como está", "no necesitamos eso, sino que se cuide lo que hay" o "no necesitamos eso en el barrio", junto a "terminad lo que tenéis a medias en la ciudad antes de destrozar otras zonas". Sin olvidar los que mezclan diseño y presupuesto: "Vergonzoso. ¿Quién ha hecho ese diseño? Ese diseño es ridículo, absurdo. Me hace sentir vergüenza como alicantino".

Sin tampoco pasar por alto los mensajes más irónicos: "Sí que es moderna, sí. Que le den un premio al inventor-creador" o "Creo que han contratado al mismo diseñador que hizo la fachada del Casino".

También hay algún mensaje que avala el proyecto, aunque cuesta encontrarlo entre las publicaciones que el Ayuntamiento ha hecho en sus redes sociales: "No hace tanto la gente se quejaba porque en La Plaza Nueva no pusieron una fuente, ahora me veo venir la quejas porque en Plaza América sí la ponen. Está claro que haga lo que haga el Ayuntamiento está mal hecho", "Ya era hora, porque hace más de once años que dejó de funcionar la que había porque se estropeó el motor" y "Dan gusto las iniciativas del Ayuntamiento, se nota el buen cambio que está dando la ciudad". Y poco más.

Con el proyecto, el Ayuntamiento dice buscar cambiar el pavimento existente, así como acometer obras en las aceras colindantes, que también serán objeto de renovación para definir un "diseño uniforme que rediseñe y logre conseguir una nueva urbanización". Las obras de reurbanización y remodelación de la glorieta, junto con su fuente interior, contemplan un "refuerzo de la pavimentación, junto a la adaptación y cumplimiento de los vados peatonales para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, con el fin de constituir un itinerario peatonal accesible, así como evitar accidentes a peatones".

La nueva fuente, en caso de acometerse finalmente el proyecto, contará con una "gran estructura metálica que se va a instalar con lámina de agua sobre un gran vaso". Esta infraestructura incluirá a su vez con una "escultura de continente americano que da nombre a la plaza América, situada en la zona aledaña a esta glorieta, y con un diseño formado a base de una figura de acero envejecido con protección superficial a base de resinas sintéticas".

En ese espacio, el bipartito proyectó en un primer momento instalar el nuevo monumento en recuerdo a las víctimas del covid, aunque finalmente se trasladó la ubicación finalmente al cruce de Maestro Alonso y la Gran Vía por cuestiones técnicas.