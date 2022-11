Las cuentas del Patronato de Turismo de Alicante: 200.000 euros para inversiones y plazas vacantes pese a la ausencia de gerente

El Ayuntamiento de Alicante ya ha aprobado el presupuestos de sus cuatro entes autónomos, por lo que queda a la espera del informe de Intervención para poder llevar el Presupuesto a Junta de Gobierno.

Tras el visto bueno a las cuentas de las Escuelas Infantiles, la Agencia Local de Desarrollo y Vivienda, este lunes ha llegado el turno de Turismo. El documento impulsado por el bipartito ha salido adelante con el apoyo del sector turístico, la abstención de Compromís y Vox y el voto en contra de PSOE y Podemos. Las cuentas para 2023 alcanzan los 5.445.606 euros, un 10% más que en 2022. "El objetivo de estas cuentas es hacer de Alicante un destino más sostenible, digital, innovador y accesible", según el patronato dirigido por la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez. Según Turismo, se trata de "una de las áreas de mayor peso para el equipo de gobierno y desde 2019 ha crecido en un 50% al pasar de 2.730.787 euros a los 5,4 millones actuales".

Estas cuentas, añaden desde el patronato, "incluyen mejoras en los servicios de socorrismo y salvamento, de atención en las oficinas de turismo, así como los lúdicos y sociales para usuarios con movilidad reducida y diversidad funcional en las tres áreas accesibles de las playas".

En el capítulo de inversiones, por su parte, se ha incluido exclusivamente el proyecto de "Señalización Turística de la zona de Cigarreras Edusi", subvencionado con los fondos Feder con una dotación de 200.000 euros. Esta es la única inversión con presupuesto en las cuentas para 2023, ya que las otras partidas incluidas solo tienen, por ahora, un testimonial euro presupuestado.

Por otra parte, están previstos fondos destinados a subvenciones para el sector turístico local, según el patronato. "En concreto, 637.950 euros, sin perjuicio de que se puedan emprender también campañas específicas con cargo a los remanentes a lo largo del año", tal y como han añadido desde el ente turístico.

Así, según Turismo, los presupuestos para el 2023 se consideran "suficientes" para cubrir los gastos obligatorios y las mejoras de servicios necesarios, equilibrados con los ingresos reales que se esperan obtener, que este ejercicio aumentarán en un 68,87% hasta 1.857.068 euros gracias al canon por la explotación de los servicios de las playas.

El informe sobre la plantilla destaca que varias plazas clave siguen estando vacantes. Se trata de dos puestos técnico superior y una de técnico medio, que están sin ocupar, y eso que el patronato renunció a cubrir el puesto de gerente de Turismo, después de hasta tres intentos frustrados para buscar sustituto al anterior responsable, Agustín Grau. En marzo de 2021, la Junta Rectora del Patronato de Turismo dio el visto bueno a remodelar el organigrama "para que pasar a estar encabezado por la jefatura de Estrategia Turística, encargada de la planificación". El órgano autónomo aprobó hace año y medio un "nuevo plan de acción en materia de recursos humanos para reforzar la gestión, ampliando hasta cuatro las plazas de técnicos entre las categorías A1 y A2 este año y otra plaza más de categoría A2 para 2022".

Valoraciones

La vicealcaldesa y responsable del Patronato, Mari Carmen Sánchez, ha señalado que se trata de las cuentas que se "necesitan en estos momentos para seguir alcanzado los objetivos de innovación, sostenibilidad, accesibilidad y digitalización que nos hemos marcado para convertir a Alicante en un destino del siglo XXI”.

Por su parte, la concejala socialista Trini Amóros ha lamentado la escasa capacidad inversora del patronato, al incluir solo una partida con 200.000 euros para señalización turística. "Es lo único nuevo de todo el proyecto, junto a las inversiones que no ha dado tiempo a ejecutar, y ni rastro del Castillo de San Fernando, pese al interés de quedarse con la gestión", ha señalado Amorós, quien ha preguntado en la reunión por la presencia en el documento de las subvenciones que proceden de la Generalitat Valenciana. "Dicen que no están incluidas porque no se ha firmado el convenio, pero la realidad es que la mitad del presupuesto de Turismo vendrá de fondos autonómicos", ha añadido.