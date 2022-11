Una segunda descentralización. Esta vez enfocada hacia los ayuntamientos. Esto es lo que necesita España para completar el camino constitucional hacia la cercanía a los ciudadanos, según ha defendido el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, durante la inauguración de la segunda edición del Foro Municipalismo, organizado por INFORMACIÓN y que se celebra este martes y miércoles en un renovado Club Información. "La segunda descentralización política es lo que necesita España. La democracia avanzó a una gran velocidad cuando el Estado cedió competencias a las comunidades. Entonces, se transfirieron competencias, trasladando los recursos necesarios para que las autonomías pudieran hacer frente a esas competencias", ha explicado Mazón, quien ha añadido: "Pero quedó la segunda parte, completar el camino constitucional. Esta segunda descentralización se ha producido de hecho, pero no de derecho. Hace falta dotar de los recursos a los ayuntamientos que ya hacen lo que sobre el papel no les toca hacer". Mazón se ha referido así a que los ayuntamientos gestionan competencias propias, pero también impropias. "Y lo hacen porque son la primera puerta a la que acuden los ciudadanos, que no tiene por qué saber de competencias".

El presidente de la Diputación, en su intervención, ha puesto en valor el papel de la institución provincial: "Trabajamos en la cooperación para compartir experiencias entre los ayuntamientos. No en vano, con la inflación, tenemos que hacer frente a una factura de la luz desorbitada. Nosotros ofrecemos a 150 entidades de la provincia, a todos los ayuntamientos salvo once, el acceso a la plataforma de compra eléctrica, que permite negociar en un mercado que no es fácil". También Mazón ha incidido en los proyectos de la Diputación de ayuda a los municipios, confrontándolos al Fondo de Cooperación que impulsa la Generalitat y que rechaza la institución provincial. "Me encuentro muy a gusto recordando que la Diputación de Alicante ha movilizado la mayor cantidad de recursos nunca puesto en circulación en la provincia. Nuestro plan "Más Cerca" es un plan propio de la provincia de Alicante, que triplica las exigencias mínimas del Fondo de Cooperación y además es muy beneficioso para los pequeños municipios", ha resaltado Mazón, quien ha destacado que esos 40 millones que salen de la Diputación pueden ser "destinados a políticas sociales, para ayudar a las personas con mayor vulnerabilidad y con absoluta libertad para los ayuntamientos". El dirigente popular ha destacado que "con una gran provincia, la Comunidad Valenciana es más poderosa y suma mucho más", dándole el peso a la provincia que debe tener en el contexto autonómico. Mazón no ha pasado por alto, por tanto, la importancia del Foro Municipalismo: "En la provincia, solo hay dos foros para el intercambio de pareceres entre los municipios, el foro de INFORMACIÓN y el de la Diputación de Alicante, ya que son pocas las instituciones que trabajen de abajo a arriba". "Estos foros deben servir para el reseteo permanente porque hay dos maneras de innovar: analizarse a uno mismo y comparar con lo que hacen bien los demás, aprovechando bien esa experiencia. yo soy partidario del equilibrio entre las dos fórmulas", ha agregado. Previamente, el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, ha subrayado que este Foro Municipalismo es una "jornada de reflexión que ha venido para quedarse". "Empezamos el debate con los 40 años de los ayuntamientos democráticos y ya vamos por un tercer año. Siempre está bien parar y reflexionar", ha señalado Alfaro, quien ha centrado buena parte de su discurso en los retos a los que se enfrentan los ayuntamientos, sobre todo ante el incremento de los coste por la inflación. "Hay que destacar la importancia de los ayuntamientos en estos momentos, frente a ese virus de la inflación que genera populismos baratos desde la ultraderecha. intentamos luchar contra ella, ayudando a las familias más vulnerables". Respecto al futuro más inmediato, Alfaro ha lanzado un mensaje en pro de los ayuntamientos y sus políticas. "Escuchamos voces de que en 2024 volverán los ajustes y las reglas fiscales. Sería un error hacerlo en las mismas condiciones que hace diez años. Desde la pandemia, los ayuntamientos estamos triunfando en la ejecución de las inversiones y la obras pública. Y hay que ponerlo en valor. Las autoridades autonómicas, nacionales y europeas deben tenerlo en cuenta", ha defendido Alfaro, para añadir a continuación: "Los ayuntamientos a través de ejecución de fondos europeos o del Edificant, por ejemplo, tenemos un grado acto de éxito de ayuda a movilizar la economía". INFORMACIÓN reúne a alcaldes de la provincia para abordar el futuro de las ciudades En este contexto, según ha resaltado, se "necesita seguir teniendo esa capacidad de inversiones para modernizar las ciudades, impulsando una movilidad sostenible". "Para eso hacen falta recursos", ha agregado el presidente de la FVMP, quien ha reclamado "más herramientas que hace una década, para que los ayuntamientos tengan capacidad de oxígeno para modernizar las ciudades y que los ciudadanos vivan mejor". Con anterioridad a Mazón y Alfaro, ha intervenido para dar la bienvenida el director del Club Información, Toni Cabot: "Estamos ante unas jornadas para exponer argumentos en un nuevo espacio. Tras sufrir una importante remodelación, el Club se pone a disposición de la sociedad de Alicante para mejorar la convivencia". También ha intervenido el director de INFORMACIÓN, Tomás Mayoral, quien ha resaltado que en estos dos días los "protagonistas con los alcaldes". "Para el diario es una satisfacción doble, por reabrir el foro y por hacerlo en nuestra casa, que siempre es la de los lectores. Este foro sirve para la reinauguración oficial del nuevo Club Información". Respecto a las jornadas, Mayoral ha resaltado que significan un "compromiso que el diario sintió tras esa histórica jornada de los 40 años de ayuntamientos democráticos, donde se notó la necesidad de tener un foro de estas características". "Queremos que este foro sea una cita informativa, que permita a los ayuntamientos y a las empresas trasladar sus mensajes a nuestros lectores, a nuestra sociedad", ha resaltado. Por último, el director general de À Punt Media, Alfred Costa, ha arrancado su intervención felicitando a INFORMACIÓN por la organización de unas "jornadas en las que todos quieren participar, también la televisión autonómica". En sus palabras, Costa ha destacado el compromiso de la televisión con la provincia, recordando las emisiones de eventos alicantinos, desde la Semana Santa de Orihuela, los Moros y Cristianos de Alcoy, el Misteri de Elche o las Hogueras de Alicante, además del deporte, entre otras citas ineludibles. "Nosotros venimos a este foro para cerrar filas con el municipalismo. Esa voluntad de hiperlocalismo es para algunos un hándicap, aunque para nosotros es nuestra razón de ser", ha añadido el dirigente de À Punt, quien ha asegurado que tanto la televisión como la radio se han convertido en "referencia en la provincia, creciendo en miles los espectadores".