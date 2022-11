El alcalde de San Vicente, Jesús Villar, participa en el Foro Municipalismo, organizado por INFORMACIÓN. Destaca el papel de los ayuntamientos como la administración "más cercana" pero recalca la necesidad de que otras administraciones superiores estén a la altura para llegar a cubrir los servicios que demandan los ciudadanos. Y no solo en esta materia, sino también en inversiones para los grandes proyectos. El primer edil destaca el crecimiento del municipio, ligado al de la universidad.

San Vicente está creciendo y lo hace junto a la Universidad de Alicante (UA), ¿está ligado el desarrollo del municipio a ella?

La universidad es un elemento importantísimo para San Vicente, no solo por lo que significa tener una población de más de 25.000 alumnos o profesores. Sino por la riqueza que da al municipio. El desarrollo natural de San Vicente estamos viendo que va hacia lo que es terreno de la universidad y no hacia la carretera de Castalla, como anteriormente se había planteado. Va hacia el velódromo, paralelo a la calle de Vicente Saval y al entorno de la universidad; esos van a ser los desarrollos más importantes que va a haber.

¿Los planes de futuro o las inversiones van en esta línea?

Sí, es cierto que si el crecimiento tiende hacia esas zonas, los planes municipales tienen que ser igual. La creación del pabellón en ese espacio es porque era el único suelo deportivo que nos quedaba, tuvimos poca elección. Pero es cierto que con eso se ha conseguido unificar un espacio deportivo junto al velódromo y las instalaciones deportivas universitarias. Y va a ser muy potente para atraer turismo deportivo y crear una ciudad del deporte importante. Los desarrollos urbanísticos y las peticiones a otras administraciones van en relación a esos espacios.

Precisamente, hablando de administraciones superiores, ¿qué le pide San Vicente al Consell o la Diputación de Alicante?

Como organismo local no podemos llegar a muchos grandes proyectos que necesita la ciudad y entonces necesitamos de la administración autonómica o provincial para poner esos proyectos encima de la mesa. Ahora mismo hay peticiones, no solo en el Plan Edificant, sino también por el centro de salud que hemos solicitado; el año que viene se hará el proyecto. O el desarrollo del centro cultural de La Yesera, un proyecto que creemos que es muy importante.

No solo reivindica inversiones, sino que aumenten las ayudas para ampliar servicios...

Vivimos en un momento complicado para muchos ciudadanos de los diferentes municipios y los ayuntamientos como administración más cercana tenemos que estar ahí pero necesitamos ayudas de toras administraciones superiores para llegar a cubrir las necesidades que tienen los vecinos y vecinas. Lo mismo que con las inversiones: con fondos propios estamos haciendo todos los esfuerzos que podemos desde el Ayuntamiento pero hay un límite y no llegamos a más; necesitamos que en este momento de crisis importante, los ayuntamientos tengan una financiación extraordinaria para llegar a cubrir todas las necesidades.

¿Qué proyectos tiene San Vicente en el tintero?

Tenemos algunos de los que se han quedado en el cajón por no poderlos adjudicarlos por la crisis. El proyecto ya estaba hecho y se hizo trabajo de adjudicación, pero no hemos conseguido que las empresas acepten esa adjudicación. La modificación del centro social, el Casal de la Festa, los bajos del Ayuntamiento. Y hay dos actuaciones en dos barrios de San Vicente, que sí se van a llevar a cabo, que son la mejora del acceso a Villamontes y una zona recreativa en el barrio de El Tubo. Y la modificación de la calle Velázquez que es el acceso al parking que vamos a abrir en diciembnre, en la parte baja de la plaza José Ramón García Antón. Esa calle la queremos cambiar de sentido y urbanizar para que, cuando alguien venga de Alicante, directamente suba hacia arriba y se encuentre con el centro de San Vicente. Será importante porque cambiará el acceso a la ciudad.

¿Y la ampliación del Tram?

Sí, sigue siendo una petición. Siendo conseller Arcadi España nos dijo que estaba previsto en los presupuestos de la Generalitat. Es cierto que no a corto plazo, pero sí estaba previsto la prolongación del Tram en la ciudad. Sería importante. Siempre hemos dicho que la apuesta por el transporte sostenible es una necesidad. Pero también es verdad que por donde tiene que subir, la calle Ancha de Castelar, lo que queremos es que no divida la ciudad en dos. Que ese transporte sea amable y permita el cruce de coches por encima de las vías porque si no partiríamos el pueblo en dos y eso sí sería un problema.