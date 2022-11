El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha lamentado las "batallas ideológicas" en las que está instalada la política española durante su intervención en el Foro Municipalismo organizado por INFORMACIÓN, en la que presumió constantemente de la bajada de impuestos aprobada en Alicante, con la rebaja lineal del IBI como medida estrella, y que aprovechó para reclamar más fondos a la Generalitat Valenciana por asumir competencias impropias, como las vinculadas al ámbito social, y más financiación al Gobierno central por los ingresos imprevistos que rondan los 30.000 millones de euros. "Estamos instalados en las batallas ideológicas, dejando los problemas de los ciudadanos en un segundo plano", subrayó el regidor popular, en un discurso muy vinculado a la cuestión impositiva, en el que habló de Alicante y también del resto de administraciones.

En su intervención, Barcala arrancó destacando el dique de contención que suponen en general los ayuntamientos, y más en este actual contexto, tras la sucesión de crisis, por la pandemia y ahora por la Guerra en Ucrania: "Las administraciones locales somos una primera línea de combate, los primeros en responder. Por eso, cuando en un foro se abordan temas el nivel de coincidencia es enorme. La diferencia de colores políticos nunca es tan pequeña como cuando se habla de política local, que es muy pragmática", arrancó diciendo el alcalde popular, quien también puso en valor la unidad institucional para defender Alicante como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. "Si somos los mejores, lo decimos. Queremos ocupar el puesto que nos corresponde. Ofrecemos lo mejor, así que nos lo tienen que dar", añadió Barcala, en un claro mensaje de presión al Ejecutivo de Sánchez.

Trasladando el debate enseguida a lo fiscal, Barcala defendió la rebaja de impuestos, incidiendo en la receta de la fiscalidad blanda: "Sirve para que los ciudadanos tengan en su bolsillo el dinero, para incentivar así determinadas políticas". A continuación, puso el foco en el Gobierno central, para reclamar más financiación para los municipios: "Cuando el Gobierno de España recauda 30.000 millones más de lo previsto, es justo y necesario plantearle que nos dé algo. Lo que no es coherente es predicar con una batería de bajada de impuestos y simultáneamente subir las tasas o poner impuestos nuevos, como la tasa turística, que en Alicante no se va a cobrar bajo ningún concepto".

Y es que tras mirar a Madrid, Barcala también giró la mirada hacia València: "No se puede hablar de bajadas de impuestos y aprobar el impuesto al turismo". Sin variar el foco, Barcala reclamó más fondos a la Generalitat: "En este foro también se ha hablado de competencias impropias. Yo no tengo inconveniente en gestionar lo que la Generalitat no es capaz, pero no se puede hacer como hacen con el contrato programa [firmado con la Conselleria de Políticas Inclusivas], donde tenemos que poner cinco o seis millones de euros para completar los sueldos de los trabajadores contratos. Se puede delegar si te pagan el 100% del coste".

Entre esas reivindicaciones, Barcala se sumó a la defendida por otros alcaldes y también por el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, durante la primera jornada del foro, reivindicando una segunda descentralización para dotar a los ayuntamientos de la financiación necesaria acorde a las competencias que asumen. Barcala también ha pedido modificar la Ley de Contratos y la Ley de Régimen Local, al defender que están anticuadas y no facilitar la gestión municipal. Por otro lado, al respecto, el regidor popular también ha criticado que sobre todo en cuestiones urbanísticas, pese a cumplir la normativa, haya que solicitar tantos informes a administraciones superiores, como la Generalitat: "Si hace que los territorios tengan soberanía municipal, no puede ser que se dependa de informes de otras administraciones que tardan mucho tiempo. Ahí a tu burocracia sumas la de los demás".

Entre esas peticiones, Barcala también se ha sumado a otros munícipes, en contra de que se pueda aplicar una regla de gasto que ahogue a los ayuntamientos, como ya sucedió durante la anterior crisis económica. "Sería absurdo que se limitase de nuevo el gasto corriente", ha añadido. Sin olvidar, por otro lado, las exigencias de más inversiones en Alicante, dirigidas tanto a la Generalitat (criticando el retraso en la conexión del TRAM entre Luceros y Renfe) como al Gobierno central. En su intervención, al respecto de la cooperación con otras administraciones, Barcala ha lamentado tener que impulsar la mayoría de las obras de la ciudad sin ayudas, presumiendo de tener en marcha más de cien proyectos. En este caso, no las ha citado, tal y como ha hecho en ocasiones durante los plenos municipales.

En su repaso a la actualidad del Ayuntamiento, Barcala ha presumido de renovar las principales contratas municipales, pasando por alto que la mayoría han estado ejecutándose ya fuera de contrato al dilatarse en exceso el tiempo para su revisión. También ha hablado de la Agenda Urbana 2030 y de la benigna climatología de Alicante, aunque en este caso de pasada. Para cerrar su intervención, el alcalde ha asegurado que el municipalismo vive un momento "inmejorable", al estar "unido". "Hay que abordar una revolución local, con mas peso en la toma de decisiones. Aunque se pongan encima de la mesa puntos de discrepancia, hay muchos más puntos comunes en el municipalismo", ha señalado Barcala para finalizar sus palabras, dando paso a consellera de Territorio, Rebeca Torró, que ha clausurado la segunda edición del Foro Municipalismo, organizado por INFORMACIÓN.