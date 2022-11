La huelga de médicos en Madrid parece que acabará por contagiarse también a la Comunidad Valenciana, donde suenan tambores de guerra entre los facultativos. Los médicos están convocados a un paro los días 17 y 18 de enero de 2023. La convocatoria parte del Sindicato Médico CESM y se declara en todos los servicios públicos sanitarios dependientes de la Generalitat: Atención Primaria, hospitalaria, especialista, personal del SAMU, los médicos internos residentes (MIR) y el resto de personal facultativo en formación. Ya se lo han comunicado al conseller de Sanidad, Miguel Mínguez.

Los convocantes denuncian que la Sanidad Publica se ha degradado hasta límites insospechados por la falta de profesionales médicos, el colapso de los centros de salud y hospitales, las listas de espera inasumibles, ausencia total de protección en agresiones a personal sanitario, condiciones de trabajo deplorables con jornadas interminables, servicios sin médicos, (SAMU), retribuciones tercermundistas, contratos basura,...y reclaman una Sanidad de calidad y el reconocimiento de los médicos.

Pese al "enorme enfado" por la falta de refuerzos y la sobrecarga de trabajo, realizan esta convocatoria a más de un mes vista para dar tiempo a la Conselleria de Sanidad a "reaccionar y tratar de llegar a un acuerdo", señala Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico, quien incide en que esa sobrecarga se refleja en un aumento de las listas de espera en especialidades como traumatología u oftalmología y en "la falta de profesionales, maltrato o fuga de médicos". Pedrera considera que las circunstancias globales "son exactamente las mismas" que en otras comunidades autónomas "para plantear un conflicto" con los sindicatos.

Pedrera y los también representantes del sindicato doctores Calvente y Gil, se reunieron a última hora de este martes con el conseller de Sanidad para exponer la "situación insostenible que está padeciendo el colectivo médico en todos los niveles asistenciales" y la falta de respuesta de la Generalitat a las reivindicaciones que llevan años planteando. También con el fin de establecer cauces de comunicación y negociación sobre los temas que afectan a la sanidad pública valenciana.

El representante del Sindicato Médico señala que este "preaviso" de huelga se lanza ante "la sobrecarga a nivel asistencial", especialmente en Atención Primaria, así como la "ridícula" ampliación de plantilla se ha hecho, a su juicio, "a expensas de colectivos ajenos al colectivo médico", y ha avisado de que la situación de la sanidad valenciana "no dista mucho de la de otras comunidades" en las que se ha convocado huelga, como Cantabria, Madrid, Navarra o Cataluña.

"La situación de la sanidad valenciana no dista mucho de la de otras comunidades en las que se ha convocado huelga, como Cantabria, Madrid, Navarra o Cataluña" Víctor Pedrera - Sindicato Médico

En todo caso, apunta que la convocatoria de los paros se ha fijado para los días 17 y 18 de enero con el objetivo de "no interceder" en una etapa "compleja" como es la de Navidad, cuando se registra "un repunte de pacientes con bronquiolitis", y que la población "no se vea afectada". A su vez, esperan que "un ejercicio de responsabilidad que ahora le corresponde la Generalitat Valenciana, a la que hacemos un llamamiento, para que de forma inmediata fije un calendario de negociación, sobre la tabla reivindicativa que se detalla en la convocatoria de huelga que se ha remitido y en la que se enumeran los múltiples problemas y necesidades que son urgentes e imprescindibles atajar".

Necesidades cuya exigencia afirman haber aplazado, para priorizar, como consecuencia de la pandemia, "en un ejercicio de responsabilidad, la salud y cuidado de todos los ciudadanos". "Pero no podemos por más tiempo esperar a que la Generalitat Valenciana adopte medidas urgentes que eviten la situación de cuasi-colapso que padecemos, y que lleve a un más grave deterioro"

"Se han aumentado en torno a 5.000 y 6.000 plazas pero que el porcentaje de médicos del total que se ha ampliado está por debajo del 10 por ciento" Víctor Pedrera - Sindicato Médico

Pedrera indica que la principal queja que se ha transmitido es que la ampliación de plantilla que hizo la Administración se ha hecho "a expensas del colectivo médico". "Se han aumentado en torno a 5.000 y 6.000 plazas pero que el porcentaje de médicos del total que se ha ampliado está por debajo del 10 por ciento", ha criticado.

"Lo más llamativo es el caso de los pediatras de Atención Primaria que, teniendo en cuenta la sobrecarga de trabajo que tienen, el porcentaje de plantilla que se ha ampliado es de un ridículo 1,6%", ha denunciado.

Asimismo, mencionó otras reivindicaciones por parte del sector, como las de índole económico, aquellas centradas en el ámbito de Atención Primaria, del ámbito de atención hospitalaria para el SAMU y también para los residentes. "Innumerables reclamaciones y difíciles de sintetizar en dos palabras", ha considerado.

"Lo más llamativo es el caso de los pediatras de Atención Primaria que, teniendo en cuenta la sobrecarga de trabajo que tienen, el porcentaje de plantilla que se ha ampliado es de un ridículo 1,6%" Víctor Pedrera - Sindicato Médico

Pedrera también reprocha al conseller de Sanidad -este martes dijo que la Comunidad Valenciana en el momento actual "no reúne las circunstancias de otras comunidades para que exista una convocatoria de huelga"- que las circunstancias de la sanidad valenciana "distan muy poco de las que viven otras comunidades" que han convocado huelga. En este sentido, citó los casos de Cantabria, Madrid, Cataluña y "próximamente" Extremadura, "a excepción de Murcia, que no la ha convocado porque se ha llegado a un acuerdo de forma prácticamente inmediata".

Precariedad

"Las circunstancias tanto de contrataciones como de precariedad, salariales y de condiciones de trabajo en el ámbito de primaria, de especializada y en el SAMU distan en algunos casos muy poco de otras comunidades y en algunos casos estamos mejor y en otros peor. Por lo tanto, las circunstancias globales son exactamente las mismas para plantear un conflicto como en el resto de comunidades", ha argumentado.

"Las circunstancias tanto de contrataciones como de precariedad, salariales y de condiciones de trabajo en el ámbito de primaria, de especializada y en el SAMU distan en algunos casos muy poco de otras comunidades" Víctor Pedrera - Sindicato Médico

Pedrera ha manifestado que, con este margen hasta el mes de enero, espera "dar un tiempo más que suficiente" a la Administración para que valore las peticiones que se le han trasladado desde los sindicatos, y espera "poder sentarse para intentar llegar a un acuerdo" y desconvocar la huelga, siempre que la Conselleria sea "sensible".

"No nos han transmitido ningún motivo para decir que no tenemos razones para convocar la huelga. Se ha hecho un petitorio de demandas que se van a estudiar y se espera que la negociación vaya bien", ha subrayado.

EXÁMENES DE LA OPE

Por otra parte, el presidente de CSIF en Sanidad, Fernando García, explicó a Europa Press que en la reunión trasladaron a Mínguez su queja por los últimos exámenes de la OPE, en especial la de fisioterapia y sobre todo la de Enfermería, que ha sido "totalmente desproporcionada, caótica y fuera de lugar".

Asimismo, analizaron la situación de Atención Primaria, la falta de plazas estructurales y "la dejadez y falta de negociación y avances en mejoras laborales y condiciones retributivas". Del mismo modo, han insistido en la negociación en el foro de personal de médicos residentes, han tratado las agresiones que se están registrando en el ámbito sanitario, y han pedido mesa técnicas para abordar la reclasificación de grupos profesionales.

Te puede interesar: Elche Médicos de Familia urgen trabajar en equipo sin directrices políticas ante el colapso actual

CSIF ha convocado una concentración a las 11.00 horas de esta mañana ante la Conselleria de Sanidad en València ante una "situación insostenible" en la Comunidad en servicios como urgencias hospitalarias, SAMU o los centros de salud atención primaria y entregará a su titular un manifiesto con sus reivindicaciones para exigir mayor igualdad y mejor sanidad.