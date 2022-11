¿Es la sostenibilidad clave en el futuro del turismo? ¿Cómo afrontan los municipios que reciben miles de visitantes al año la gestión de servicios a la vez que son sostenibles? Estás son algunas de las preguntas que se han planteado en una de la mesa "Municipios Turísticos y Sostenibilidad" que se ha celebrado en la segunda jornada del Foro Municipalismo organizado por el Club INFORMACIÓN. Los alcaldes de l'Alfàs del Pi y El Campello, Vicente Arques y Juanjo Berenguer, han debatido sobre este sector económico y cómo la sostenibilidad será clave para avanzar hacia el futuro.

Ambos comenzaron hablando de cómo se gestiona desde ayuntamientos como los suyos la llegada de turistas, sobre todo, en la época estival cuando la población se multiplica. Berenguer indicó que la localidad que gobierna "sufre una transformación sustancial, muy grande" en esos meses. Así destacó que, en la actualidad, el municipio cuenta con 31.000 habitantes empadronados y que "se ha producido una "subida muy fuerte" del centro tras los años de pandemia. Entre las razones está que "mucha gente ha decidido que la segunda residencia" que tenía en El Campello y que usaban a modo turístico "se convierta en la primera". Y dio un dato: en los meses que van desde Hogueras (junio) hasta septiembre, "rondamos los 75.000-90.000 habitantes".

Y de ahí se deriva una "complicada" gestión de los servicios para poder atender a toda esa población. "Es complicado de gestionar en el presupuesto y tiene que haber prioridades en las necesidades para poder atender a toda esa población", añadió Berenguer. Así destacó un problema al que se enfrentan todos los municipios turísticos: financiar servicios destinados a la población empadronada para una población real que se multiplica: "mantenemos índices muy altos de población, lo que obliga a tener servicios todo el año".

Por ejemplo, la gestión de las playas: "Son gastos que podrán parecer baladí pero solo socorrismo cuesta 600.000 euros o la limpieza de playas. Gastos que como municipios turísticos de playa repercuten en nuestro presupuesto directamente". Y como "a ningún alcalde o concejal les apetecible subir impuestos, hay que ir moderando ese tipo de gastos". Es "gestionar un municipio y una ciudad en el mismo año", apuntó.

El alcalde alfasino indicó que la situación en la localidad es "similar" aunque con diferencias porque es "un municipio especial". El primer edil hizo una radiografía rápida de l'Alfàs del Pi cuenta con un turismo residencial "desestacionalizado de septiembre a mayo. En los meses de verano hay cierta incidencia pero la dinámica general es en esos meses de invierno. Somos 20.000 habitantes, el 50% población de otras nacionalidades; la mayoría nórdicos, ingleses y holandeses. Muchos residentes europeos en verano marchan a su país y regresan en septiembre".

Esta situación hace que la gestión de servicios también se haga durante todo el año: "Sí tenemos que solventar los gastos en playas, etc. Hay mucho esfuerzo económico para mantener esas instalaciones no solo los tres meses de verano, sino ya son 12 meses".

Precisamente esa tendencia a que los residentes europeos estén todo el año y haya una desestacionalización de los destinos hace que las temporadas turísticas se alarguen. En este sentido, el alcalde de El Campello apuntó a que "mucho residente europeo ha elegido los municipios de la provincia para venir a vivir" y a ello también ha contribuido el clima y el cambio de temperaturas. En "mayo o abril la gente está en la playa. El clima lleva a la desestacionalización. Estamos notando puntas los fines de semana que el tiempo es bueno. Eso está llevando a esa cierta desestacionalización y hay que ser conscientes de modularla".

Berenguer indicó que "no se puede morir de éxito y hay que saber hasta donde se puede llegar". En el caso de El Campello, "no tenemos una gran planta hotelera pero sí apartamentos" y muchos turistas y, desde el Ayuntamiento, "tenemos que ser capaces de modularlo y que no genere impacto en nuestro vecindario natural. Tienen que saber convivir".

El alcalde alfasino sí recalcó que en municipios como el que gobierna, la provincia y la Comunidad Valenciana "somos hospitalarios" y eso hace que los turistas elijan quedarse a vivir. "En l'Alfas hace 50 años que los residentes europeos decidieron vivir con nosotros. Estamos hablando de terceras generaciones de residentes europeos, con una comunidad como la nuestra tan hospitalaria, no tenemos problemas de aceptación, de morir de éxito; de ese miedo a que todo se concentre en unos días, no es nuestro caso ni tampoco el delos municipios costeros".

Con este planteamiento, ¿qué peso tiene la sostenibilidad en los municipios como l'Alfàs del Pi y El Campello? Vicente Arques apuntó que los ayuntamientos, alcaldes, y gobierno "la llevamos en todos los ámbitos" porque "hay que mejorar en el rendimiento de la basura, la gestión del agua, las plazas de parking... Desde la perspectiva del turismo son datos que manejamos para no entorpecer el día a día" de los vecinos. Así añadió que el turismo "es ser transversal. Hoy en día todo es turismo. Las tradiciones son turismo, la gastronomía, la cultura...".

Para Berenguer, la sostenibilidad es "tener claro que es una actividad de la que municipios viven" y "ningún alcalde o ayuntamiento pensará en hacer algo que malogre eso que tiene su propio municipio, las playas, el patrimonio... sino que hará que evolucione". Y fue claro, el futuro del turismo hará que las localidades tengan "en cada momento que acomodarse al momento de la sociedad... No hay que aprovecharse de algo que se hizo y depredarlo. No es así, hay que pensar a largo plazo". Y ahí va a entrar la sostenibilidad y cómo se gestionen los municipios turísticos en los años venideros.

Turismo del futuro

¿Hacia dónde va el turismo? Según Vicente Arques, "vamos a un envejecimiento activo. Tener patrimonio ambiental es importante para ponerlo al servicio no solo de los turistas sino de los ciudadanos del municipio". Para el alcalde alfasino es importante "dar opciones que tengan posibilidades de que hagan actividades saludables, senderos, museos..." porque el turismo se ha "transformado. Había un turismo en los 60, otro en los años 2000, hay uno posterior a la pandemia y habrá uno del futuro". El primer edil destacó que es un "elemento en continua transformación y nosotros tenemos que ir a la par".

A si los municipios están preparados para ese cambio, Berenguer indicó que sí que "esa transformación digital de la sociedad tiene que trasladarse a los municipios. Cualquier transformación que podamos hacer como Destino Turístico Inteligente es importante". Y hay que "poner especial atención en la calidad; la cantidad la tenemos, pero la calidad nos diferenciará. Es el futuro para todo municipio que quiera desarrollar la oferta turística".

El debate también sirvió para que ambos alcaldes destacaran la importancia de que todos los municipios de la provincia de Alicante vayan de la mano en materia turística. "Tenemos que ser conscientes que un municipio solo no puede hacer la guerra por su cuenta; así llegará a pocos sitios", indicó el primer edil de El Campello que se declaró un "enamorado del concepto Costa Blanca. Tenemos que atraer turistas y vecinos al destino Costa Blanca y cada uno ofrecer lo que pueda y atraiga turistas".

En la misma línea se pronunció el alcalde de l'Alfàs del Pi: "Los alcaldes no competimos, sino que nos complementamos. Tenemos unas infraestructuras que son una ventaja y son magníficas; permiten los desplazamientos muy cortos por toda la provincia". Así recalcó que "nunca despreciamos a ningún municipio y nos complementamos. Unos turista que pasan 10 días en la provincia tienen todo el tiempo del mundo para visitar la costa y el interior". Arques añadió que "nosotros también somos turistas cuando nos movemos por la provincia. También hay que atender al turista autonómico o español pero el vecino también es turista".

Berenguer recalcó que "lo importante no es el espacio en un destino u otro sino el tiempo que se tarda en recorrerlo" y las infraestructuras existentes "permiten cambiar de zona muy fácilmente. Somos una provincia privilegiada, porque no solo tenemos costa, el turismo de interior es especialmente bueno".