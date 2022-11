El alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques, participa en el Foro Municipalismo, organizado por INFORMACIÓN. El primer edil alfasino habla sobre los retos que se marcó el municipio y que ahora mismo están centrados en mejorar la movilidad. Reclama más apoyo de las administraciones superiores y reivindica la necesidad de que la localidad cuente ya con un segundo instituto en la playa de l'Albir.

¿Qué retos tiene sobre la mesa l'Alfàs del Pi?

L'Alfàs del Pi adquirió un gran reto que fue la mejora de la movilidad a través de los fondos Edusi, con 10 millones de euros. Conseguimos que básicamente el 50% fuese a fondos de mejora de la esta parte tan importante. En la localidad había gran dispersión entre el casco urbano con la playa de l'Albir. Ahora, con dos accesos nuevos, dos rotondas, conseguiremos en breve minimizar los problemas. Nuestro municipio en particular tiene muchas dificultades en cuanto al transporte con la N-332, la vía del tren, dos barrancos... por lo que la movilidad es mucho más complicada que en otros espacios. Las dos rotondas van a mejorar muchísimo el acceso sur de l'Albir. Así lo entendimos hace 10 años y así lo hemos trabajado.

¿Qué hay del resto de actuaciones?

El resto de actuaciones está muy consolidado: la cultura con 12 festivales, 7 galardones en las playas, 35 años siendo bandera azul... En el año 2024 organizaremos el congreso de todas las banderas azules. Solo hay 10 municipios en España que hayan tenido las banderas azules 35 años. Vamos a intentar conseguir un octavo galardón. Esas líneas están consolidadas pero la parte más importante a mejorar era la movilidad.

¿Hacia donde va el modelo turístico de l'Alfàs del Pi?

L'Alfàs del Pi no puede morir de éxito. Es decir, saturar el municipio. El modelo de futuro es el modelo saludable. Vamos a vivir más años, con mayor calidad de vida, con instrumentos y herramientas que facilitarán nuestra vida. Con envejecimiento activo. Por tanto, el turismo es un elemento transversal donde la cultura, el deporte, el medio ambiente, la salud... tiene importancia.

El municipio no solo tiene que tener en cuenta al turismo de temporada, sino al residencia...

L'Alfàs es un municipio de 20.000 habitantes, la mitad de ellos residentes de otras nacionalidades que deciden venir a nuestro municipio a finalizar su etapa con un poder adquisitivo alto y un nivel de salud alto. Por tanto el futuro de l'Alfàs es seguir trabajando la residencia pero desde una perspectiva saludable. Siempre hemos trabajado la salud como un elemento importante dentro del ámbito turístico.

¿Qué opina de la tasa turística? ¿La aplicará?

Sobre la tasa turística hay que centrar el debate. Es un impuesto que entrará en vigor en enero de 2024, es voluntario y de aplicación municipal. Dicho esto, el municipio de l'Alfàs del Pi no va a aplicar la tasa turística. Los datos son 0,5 euros por camping y 2 euros por hotel de 5 estrellas. En muchas comunidades autónomas y países está funcionando. PEro creo que hace falta afinar un poco los datos de la tasa turística, no es algo que vaya a desestabilizar todo el turismo como se dice, pero hay que ver el momento coyuntural en el que se planteó después del covid. Necesitamos un par de años y no olvidar nunca que es voluntaria y municipal. Si el pleno no lo quiere, no habrá tasa.

¿Qué le pide a las administraciones superiores en inversiones o ayudas?

Hago una reivindicación no como l'Alfàs del Pi, sí como alcalde. Los municipios somos la primera puerta de atención al ciudadano pero la última puerta de recepción de inversiones de todas las administraciones superiores. Empezamos por Europa. Tenemos los fondos Edusi pero hasta que no finalicemos las obras y las paguemos nosotros, no recibimos el dinero. El gobierno de España tiene que implementar ya esa reforma de la financiación local. Con la Generalitat Valenciana hemos mejorado muchas actuaciones, con el fondo municipal de inversiones, pero seguimos con dificultades en algunas inversiones para conseguir la financiación. La Diputación también ha mejorado pero muchas veces el tipo de subvenciones se dan por número de habitantes. Siendo la primera ventana de atención al ciudadanos, somo los últimos en recibir la financiación.Con el covid hemos tenido que rebajar tasas, eliminar impuestos, ajustar decisiones y el dinero llega a dos o tres años de la gestión propia, estamos en un círculo en el que siempre vamos detrás.

¿Qué inversiones necesita l'Alfàs ahora mismo?

L'Alfàs en inversiones estamos satisfechos; estamos en una satisfacción de ocho sobre diez. Pero hay dos actuaciones fundamentales: una es el segundo IES de playa l'Albir. Yo creo que lo conseguiremos, sino antes de finalizar el año, al principio del siguiente. Hemos hecho todas las gestiones y nos corresponde. La otra gran inversión que es necesaria, y si no la afronta otras administraciones lo hará el Ayuntamiento, es un Centro de Día y residencia; sea público o con una concesión privada. Lo intentamos en el año 2008 y en el 2009 con el Plan E.