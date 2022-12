Descubriendo sabores con Lexus: secretos del turrón de Jijona y de Alicante

Algunos lo diferencian por “blando” o “duro” y otros dicen que si falta no es Navidad. La mezcla perfecta de esa pastilla que partes, te echas a la boca y te dispara los sentidos, se llama turrón y, aunque acaba en todos los rincones del mundo, en la provincia de Alicante la conocemos como nadie. Ya sabes por qué. En esta pieza nos colamos en el proceso de este manjar para enseñarte la receta más auténtica.

El nuevo Lexus NX350h nos conduce hoy hasta el turrón de Jijona y el de Alicante. El segundo de estos es el padre de todos los turrones. Sitúa a la provincia en todo el mundo y la pinta en las cabezas incluso de quienes no sabrían colocarla en un mapa. Es posible que lo hayas descubierto en otros países, cuando te preguntan de dónde eres y contestas ‘de Alicante’: ‘Anda, de Alicante, como el turrón’, contestan a menudo.

La conexión entre los dos protagonistas, Lexus y el turrón, guarda relación, principalmente, con tres valores: el detalle, la artesanía y la tradición. La presencia de un maestro que conoce el producto a la perfección y marca los tiempos con precisión, está en ambos campos. En el mundo de la marca premium de coches, a los artesanos se les conoce como ‘Takumi’ y después te hablaremos de ellos.

Antes de arrancar con los ingredientes y el proceso que se sigue para dar vida a este producto, solo una curiosidad más. Si eres de los de blando, te gustará saber que fueron los artesanos de Jijona quienes lo parieron, quienes crearon el turrón de Jijona. Hasta aquí puede parecerte algo poco o nada revelador, es posible, pero lo anecdótico es el porqué: adaptar el turrón a las dentaduras menos eficientes.

Receta de turrón de Alicante

La receta del turrón de Alicante se hace siguiendo unos pasos que llevan forjados muchísimos años. Pablo Garrigós, la persona que da vida a la empresa de igual nombre, fabrica una gran serie de turrones y dulces gourmet hechos de manera totalmente artesanal. Sus pastillas lucen en las tiendas más selectas y acaban, además de por toda España, en rincones de los cinco continentes.

Para poder arrancar con la receta de este turrón que nos ha revelado Pablo Garrigós, hay que tener en cuenta dos ingredientes estrella: la almendra Marcona de la cuenca mediterránea, y la miel de naranjo y romero silvestres, recolectada en las montañas levantinas. Estos son los pasos que se siguen en una fábrica:

Se tuesta la almendra Marcona hasta que el maestro artesano lo considera suficiente.

Por otro lado, otro de los maestros está cociendo la miel.

Dentro de un recipiente que se llama mecánica, se mezclan ambos ingredientes: las almendras y la miel.

Durante todo el proceso, el papel del artesano es fundamental, como sucede en el universo Lexus, donde los maestros artesanos que siguen la idea japonesa de ‘Takumi’ -todos ellos altamente cualificados-, son quienes se encargan de elaborar a mano y cuidando al detalle todos los aspectos del diseño de cada vehículo.

Una vez se sacan los ingredientes ya mezclados de la mecánica, es el momento de hacer las pastillas. Y lo demás… Eso sí que sabes hacerlo ya: ponerlo encima del mantel en una de las sobremesas y disfrutarlo con los tuyos.

Elaboración del turrón de Jijona

Para hacer el turrón de Jijona, arrancamos también con lo imprescindible: la Marcona. En este caso, después de pasar la almendra por la mecánica y que el maestro decida el momento de retirarla, el proceso es el siguiente:

La almendra pasa al molino, que tritura todo muy bien hasta dejar una pasta.

Esta pasta se deja en un cajón reposando.

La pasta se pasa después a una máquina que se llama boixet, que es como un mortero gigante (¡lo inventaron en Jijona!).

Cuando el maestro decide que el boixet ya ha homogeneizado la pasta, es el momento de volver a dejarla reposar durante dos días.

Pasado este tiempo, lo que queda es cortarla para dar forma a las pastillas que acaban en las cocinas de todo el mundo.

Los ‘Takumi’, los artesanos de Lexus

No hay ningún maestro ‘Takumi’ que no cuente al menos con 60.000 horas de experiencia en su especialidad. No existe manera de serlo sin todo este bagaje a sus espaldas. La minuciosidad es indispensable para que logren mimar el detalle de cada uno de los Lexus que pasan por sus manos.

La fusión de los valores tradicionales con la innovación tecnológica han otorgado a la marca japonesa un espíritu de delicadeza, destreza y precisión sin igual. Ser uno de estos artesanos no es tarea sencilla. En la planta de Miyata en Kyushi, donde Lexus cuenta con 7.700 trabajadores, solo 19 de ellos son ‘Takumi’.

