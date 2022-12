La Concatedral de San Nicolás acogió noche el tercer Concierto de Navidad organizado por la Federació de les Fogueres de Sant Joan. En este recital participaron alrededor de un centenar de alumnos de 3º y 4º de enseñanzas elementales del Conservatorio Profesional de Música guitarrista José Tomás de Alicante.

Al acto asistieron las belleses del foc d’Alacant 2023, Inés Llavador y Belen Mora, y sus dames d’honor, la presidenta de la Federació, Toñi Martín-Zarco y un gran número de personas que llenó el aforo.

El concierto comenzó con un grupo instrumental de cuerda, primero han interpretado ‘Danza alemana’ de J.Haydn; continuó ‘La mariposa’ de R. Schumann y finalizó con ‘La Alondra’ de F. Mendelssohn. El director de esta parte fue Francisco Maestre.

La segunda parte del concierto, con grupo instrumental de viento y percusión, interpretó música de bandas sonoras. Comenzó con ‘Spiderman: No way home’ de Michael G. Giacchino. Tras él, el tema principal de la película Frozen ‘Let it go’ de Kristen Anderson y Rober López y por último, ‘Pirarates of the Caribbean: at world’s end’ de los mismos compositores. En esta ocasión el director fue Rafael Zanón Miquel.

La última parte, interpretada con coro, se centró en piezas navideñas. Primero 'Duerme el Niño Jesús’, seguido de ‘El cant dels ocells’ y ‘Deck the Halls’ de Ibáñez-Cursá. El concierto concluyó con ‘Festejo de Navidad’ (Villancico de Perú) de Alfredo Ostoja y Herbert Bittrich. Las directoras de esta parte fueron Benilde Martínez y Patricia Peinado.