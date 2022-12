Decepción en la provincia. Ni Alicante acogerá la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial ni Elche la Agencia Espacial Española. Había muchas expectativas de que la provincia acogiera una de las dos (porque ambas era imposible) primeras sedes que el Gobierno central descentralizaba, ya que, como anunció Pedro Sánchez, no se ubicarían en Madrid. Pero, a pesar de que ambas contaban con unos proyectos sólidos, bien preparados, que cumplían con todos los requisitos que había puesto el ejecutivo de Sánchez y con importantes apoyos y referencias, el Consejo de Ministros, adelantado a este lunes por ser el martes festivo, decidía ubicar la sede de la Inteligencia Artificial en A Coruña, a la que optaba Alicante entre otras 13 ciudades, y la Agencia Espacial Española en Sevilla, a lo que se había presentado Elche con otras 20 localidades del país.

La provincia, de nuevo, se queda compuesta y sin una importante inversión estatal. Si bien la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, trataba de justificar, tras anunciar la decisión del ejecutivo de Sánchez, que «los dictámenes han sido aprobados por unanimidad, con absoluta transparencia en la concurrencia y en los criterios» por parte de los órganos desginados por el Gobierno (en los que estaban los propios ministerios), lo cierto es que la decisión también tenía mucho de política.

La última palabra, al fin y al cabo, era del propio ejecutivo central. Ambas ciudades elegidas por el Consejo de Ministros para las dos agencias «descentralizadas» tienen muchas similitudes: son capitales de provincia (en el caso de Sevilla también de Andalucía), gobernadas por alcaldes socialistas y de una comunidad donde el PP tiene mayoría absoluta. Y todo, con unas candidaturas, las de Alicante y Elche, muy serias y que habían conseguido la siempre difícil unión desde todos los ámbitos político, social, económico y cultural de toda la Comunidad Valenciana.

Alicante tenía como bazas el compromiso de la Generalitat de crear la Oficina de Cooperación Interregional, una nueva institución que capitalizará los avances de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial al resto de autonomías, que el jefe del Consell, Ximo Puig, anunció el pasado 22 de noviembre durante la presentación de las candidaturas en pleno centro de Madrid. Además, la provincia tiene 228 empresas relacionadas con la IA y que los procesos asociados a ella ya se aplican en más del 8 % de las firmas valencianas. También en materia de investigación, Alicante cuenta con una posición puntera diferencial, por ser sede la Fundación Ellis, única en España, además del potencial científico de las universidades de la provincia. Sin embargo, el Gobierno ha optado por A Coruña, , que ha recibido el respaldo de 92 entidades, poniendo en valor el ecosistema empresarial que ha apoyado el proyecto, así como la red universitaria y su logística y comunicaciones, justificó la ministra portavoz.

Por su parte, Elche contaba con dos grandes bazas como eran un edificio de nueva construcción de 3.000 metros cuadrados, vanguardista y sostenible energéticamente, a 10 minutos del aeropuerto internacional, con conexiones a los destinos que eran requisito, y tener un ecosistema emergente de industrias aeroespaciales, con la única empresa española que fabrica cohetes espaciales reutilizables para satélites de pequeño tamaño, la firma ilicitana PLD Space, responsable del diseño y construcción del primer cohete español, el Miura 1. Además, cuenta con un ecosistema científico universitario de primera categoría. No obstante, el Consejo de Ministros se ha decantado por Sevilla, destacando que ha puesto a disposición un edificio «singular» que ya está construido, equipado y dispuesto para ser ocupado y comenzar a «desplegar» el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Aeroespacial, una iniciativa con la que quiere movilizar unos 4.500 millones de euros hasta 2025. La ministra Isabel Rodríguez también detalló que el ejecutivo ha valorado, además, las conexiones nacionales e internacionales y el entorno de investigación y empresarial de la capital hispalense, así como su «gran tradición» en el sector aeroespacial y su intensa actividad en el ámbito educativo.

Otro mazazo para la provincia que tenía expectativas de que al menos una de las primeras sedes de organismos públicos que salen de Madrid se asentara aquí, tras el ninguneo, por segundo año consecutivo, en los Presupuestos Generales del Estado, en la que está a la cola en inversiones. Ximo Puig , que lleva por bandera la reivindicación de la descentralización de organismos, tenía la baza de presionar al Gobierno del también socialista Pedro Sánchez en plena batalla por la infrafinanciación que sufre la provincia de Alicante. Acoger una de las dos agencias en la provincia ha sido la gran apuesta del jefe del Consell en las últimos meses. Era la oportunidad de Puig de marcarse un tanto ante una oposición que lo acusa de tener poco peso en Madrid y, de paso, hubiera servido para calmar los ánimos de la sociedad alicantina cansada de que la provincia esté ya dos años consecutivos a la cola de las inversiones estatales. Sin embargo, la provincia se queda, de nuevo, de vacío.

Reacciones

Las reacciones a la no designación ni de Alicante ni de Elche a las agencias de inteligencia artificial y espacial no se hicieron esperar y no depararon grandes sorpresas. Mientras que desde el PP elevaron severas críticas por el «desprecio» del Gobierno a Alicante, desde el Consell trataban de sofocar el incendio generado como podían asegurando que la Generalitat «sigue apostando» por la provincia como referente en innovación. Los empresarios también se unieron a las críticaslamentando que el ejecutivo central se haya «olvidado» de la provincia para las agencias estatales.

Así, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mostró «respeto» por la decisión del Gobierno e indicó que la Comunidad Valenciana presentaba dos propuestas «absolutamente competitivas» con Alicante y Elche. Puig aseguró que los objetivos fundamentales de la estrategia de Inteligencia Artificial y su contribución a la industria aeroespacial «van más allá» de la sede. Admitió que «evidentemente no es el mejor resultado» pero puso en valor la «cooperación muy grande entre todas las instituciones», algo que «fortalece la Comunitat». Por su parte, la consellera de Innovación, Josefina Bueno, mostró su «respeto absoluto» a las comisiones que han designado las sedes, pero se ratificó en que las dos candidaturas de Alicante y Elche, defendieron proyectos ilusionantes y que «reunían las mejores condiciones para albergar las agencias». Y señaló que el trabajo realizado no es en «balde» porque «vamos a seguir trabajando para potenciar a Elche y Alicante como polos de innovación en sectores tan trascendentales como el Espacial o la Inteligencia Artificial».

Sin embargo, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, lamenta que «vuelva a pasar de largo el tren de las inversiones para esta provincia». «Cuándo nos va a tocar, porque yo no sé qué más podemos hacer para reivindicar y para tener lo que de verdad nos merecemos en la provincia de Alicante y en la Comunidad»», se pregunta Mazón. «Sigue sin tocarnos nada, y vuelve a pasar de largo el tren de las inversiones en la provincia de Alicante y en la Comunidad», lamentó. En la misma línea, el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, denunció el «desprecio» del Gobierno a Alicante y provincia y destacó que «está claro que para que Alicante reciba un trato justo deben salir Sánchez y Puig» de sus respectivos puestos al frente de la nación y de la autonomía respectivamente. Y acusó al PSOE de castigar a la provincia. «Yo no sé qué hemos hecho para ser sistemáticamente castigados por el PSOE de Pedro Sánchez», lamentó Barcala.

Por su parte, el alcalde de Elche, el socialista Carlos González, felicitó a Sevilla y considera que «no nos consideramos derrotados». González asegura que la candidatura ha dado «visibilidad a la ciudad y a nuestro sector aeroespacial», que avanzó, «seguiremos potenciando en el marco de nuestra apuesta por la innovación y la diversificación industrial». Además, alabó el procedimiento de descentralización puesto en marcha por el Gobierno como «una magnífica herramienta para potenciar las ciudades medias españolas». Sin embargo, evitó hacer críticas al ejecutivo de Pedro Sánchez a pesar de que en la presentación de la candidatura en Madrid pidió al Gobierno que la ciudad elegida no fuera una capital de provincia o comunidad para hablar de «una verdadera descentralización» y «no debe apostar por las segundas centralidades». Sin embargo, así lo ha hecho el ejecutivo central.

También hubo críticas de de la agrupación de electores de Teruel Existe que dijo que «no es casual» que el Gobierno haya decidido situar la sede de la Agencia Espacial en Sevilla y la de la Inteligencia Artificial en A Coruña en dos ciudades con intereses políticos para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «Parecen decisiones más propias de otros tiempos», lamenta Teruel Existe en un comunicado tras conocerse la decisión del Gobierno, preguntándose «dónde está el modelo de desarrollo en equilibrio que dice defender el Gobierno y contempla el artículo 138 de la Constitución». «Los ministros se las llevan para su casa», concluyen.