Hasta en seis ocasiones aparece el Ayuntamiento de Alicante en el informe de Derechos Lingüísticos que se publica cada 4 de diciembre. El documento, elaborado por entidades como Escola Valenciana, señala que el gobierno municipal "no respeta la toponimia de la ciudad de Alicante y rotula el nombre de Alicante únicamente en castellano, cuando el nombre oficial es en la denominación bilingüe, según el decreto 25/1990, del Consell de la Generalitat Valenciana. "Además, solo rotula los paneles informativos en castellano", señala el informe, que pone como ejemplo la Agenda Urbana 2030 de Alicante.

También subrayan que tanto las concejalías de Consumo como la de Igualdad "solo se comunican y se dirigen a la ciudadanía en castellano, y solo lo hacen en valenciano cuando los ciudadanos lo reclaman previamente". Como casos prácticos señalan un concurso de cocina.

Entre los incumplimientos de la ley de los que advierten los promotores del informe también figura una exposición realizada sobre la historia del turismo en Alicante, que se organizó en la antigua estación de Séneca. "Solo estuvo rotulada en castellano", señalan en el documento, donde además se refleja que las visitas al castillo de Santa Bárbara "solo se realizan en castellano". "Esto hace que se discrimine a los valencianoparlantes", agrega el texto, donde también se señalan otros incumplimientos en Alicante a cargo de otras administraciones, como la Diputación de Alicante o la Conselleria de Sanidad.

El portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha denunciado "la vulneración lingüística respecto al valenciano en el Ayuntamiento de Alicante". Para Bellido, "una vez conocido el informe de Escola Valenciana, donde aumentan un 20% las denuncias por vulneraciones lingüísticas, se ve que el Ayuntamiento de Alicante está en el 'top' de las administraciones públicas que vulneran los derechos lingüísticos de las alicantinas y alicantinos".

"No es tolerable que no se respete desde una administración pública, como es el Ayuntamiento, elementos como la toponimia, que se dirijan los paneles informativos o comunicaciones exclusivamente en castellano o que muchas concejalías no gasten en absoluto el valenciano. La ciudadanía alicantina tiene derecho a tener un interlocutor con la administración local en valenciano, como indica la Ley. Por ello, le vamos a exigir al alcalde, Luis Barcala que deje sus manías ideológicas y cumpla la Ley", según Bellido.

La denuncia de Compromís se sustenta en el informe sobre vulneraciones lingüísticas de Escola Valenciana, "donde se recoge las denuncias sobre derechos lingüísticos en un año en el que, según apunta el informe, las quejas se han incrementado un 20% respecto a las registradas en 2021". El documento destaca que "tres de cada cuatro vulneraciones lingüísticas en la Comunitat Valenciana se producen en la Administración Pública, siendo el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación de Alicante presidida por Carlos Mazón, de las administraciones con mayor número de quejas", según resalta Bellido.

Para Compromís, "los derechos lingüísticos de valencianoparlantes no están garantizados en Alicante", por lo que insta al Ayuntamiento a "abandonar el asedio contra el valenciano" y garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía alicantina.