Las obras de la plaza de San Blas, paralizadas "sine die"

"Hace días que no hay obreros", lamenta Roberto, un vecino de San Blas mientras transita por una calle sorteando vallas y planchas metálicas. A unos metros, Fina sale de un comercio de la zona con una sensación similar: "Me da a mí que no se va a acabar en plazo. Iban lentos y ahora ya ni van...". Desde hace días, unas dos semanas para la mayoría de vecinos y comerciantes de San Blas, los obreros desaparecieron de la plaza de San Blas, que lleva en obras desde abril. Desde el bipartito de Alicante, pese a las consultas de este diario, guardan silencio: ni explican el motivo de la paralización de las obras ni tampoco cuándo se van a retomar los trabajos.

La actuación arrancó el pasado mes de abril ante el retraso en la aprobación del Presupuesto de 2022, pese a que en un primer momento se anunció que empezarían a finales de 2021. El plazo de ejecución, salvo que se amplíe, es de once meses, por lo que de cumplirse los tiempos previstos debería estar lista para antes de elecciones. La reurbanización de la plaza de San Blas busca un nuevo diseño para dar priorizar al peatón y mejorar así la accesibilidad transversal y longitudinal, de tal forma que se facilite el acceso al centro, creando además nuevos itinerarios peatonales para favorecer la movilidad con amplias aceras, entre las diferentes zonas internas y del entorno de la plaza, frente al tráfico rodado. Los árboles de la plaza de San Blas se salvan de la tala Otro objetivo es resolver el canal de descarga de pluviales de la calle Antonio Martín Trenco, "un problema de la ciudad, no de la zona", según los técnicos municipales. La actuación contempla introducir bajo tierra un colector con una altura de hasta 1,80 metros de diámetro, por debajo de donde irá el carril bici, en medio de la calzada. Actualmente la zona recoge las aguas de la zona del Tossal, de la avenida Doctor Rico e incluso de la calle Teulada, que inundan el vial en cuanto llueve con intensidad. Lo último que se supo de la obra de reurbanización de la plaza de San Blas había sido la marcha atrás en la tala de las melias de la calle Antonio Martín Trenco. Finalmente, se optó por el "indulto". El bipartito de Alicante decidió paralizar el corte previsto de los árboles en las obras de reurbanización de la plaza de San Blas. Los árboles, de hecho, se encuentran desde hace semanas protegidas para que los trabajos, ahora en "stand by", no afecten a los troncos. Fuentes de la Concejalía de Infraestructuras explicaron que la decisión compete en exclusiva a los técnicos municipales. La previa anunciada tala de esos ejemplares provocó polémica desde el inicio de las obras en la plaza. Vecinos de San Blas criticaron la decisión del Ayuntamiento de cortar ejemplares con "muchos años de vida", mientras técnicos municipales alegaban por entonces que la decisión se debía a que los citados árboles, la mayoría situados en la acera de la calle Antonio Martín Trenco están en fase de "decrepitud". A las quejas ciudadanas por la paralización de las obras, se añaden las críticas políticas. Desde Unidas Podemos consideran que "la obra es imprescindible para la regeneración del barrio y la dinamización social y comercial de la zona y demanda explicaciones al gobierno del PP". El portavoz de la coalición en Alicante, Xavier López, exige explicaciones al alcalde de Alicante, Luis Barcala, "sobre los motivos por los que la empresa parece haber abandonado la reforma", a la vez que le insta "a garantizar de manera inmediata la reanudación de estas obras".