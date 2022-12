Los comerciantes destacan el impacto del Bono Comercio navideño en los primeros días desde su activación el pasado lunes, cuando se agotó en las primeras seis horas desde su lanzamiento. Una "venta flash" que obligó a instalar un sistema de colas en la página web para que no colapsara, tras recibir cerca de 2.000 peticiones simultáneas. En especial, indican que productos como los jamones, y subsectores como carnicerías, pescaderías o el calzado están notando el incremento de ventas.

Ana Gosálbez, secretaria general de la Federación Alicantina del Comercio (Facpyme), apunta que el bono es está notando más en aquellos productos de mayor valor: "Se están comprando mucho más, a diferencia de años anteriores, productos como los jamones. En general todos aquellos que son más exclusivos o caros".

"Se están comprando más todos aquellos productos que son más exclusivos o caros" Ana Gosálbez - Facpyme

La campaña, que finaliza el 22 de diciembre, está provocando un impacto desde el primer día, como destaca también Vicente Armengol, presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante: "Están siendo buenos días, se nota más afluencia en los comercios, en especial en sectores como óptica, alimentación, textil o calzado".

Impacto en los mercados

Un impacto que llega de manera directa, también, a los mercados municipales (Central, Babel, Benalúa y Carolinas), como señala su presidente, Francisco Alemañ: "La solidaridad es el arma de los mercados, que siempre hemos estado al lado de los vecinos. No tenemos tanta necesidad de estar, sobre todo para la gente del pescado y las carnicerías, que hacen su agosto particular, pero nos hemos querido implicar y echar un cable. Con quienes he hablado, aseguran que se están canjeando sin parar".

"Los mercados, en especial pescados y carnicerías, no tenemos necesidad de estar, pero queremos colaborar" Francisco Alemañ - Mercados municipales

En lo que coinciden las asociaciones es en que el bono va a ser positivo para el pequeño comercio, ya que va a acercar también a un público que, en estas fechas, suele acudir más a las grandes superficies: "Todos los comerciantes están viendo esta segunda campaña como una iniciativa muy positiva de cara a aliviar las compras de los clientes. Además de más calidad, van a encontrar precios más asumibles que en cualquier otra superficie al pagar con el bono, así que la valoración general es que es muy positivo", destaca Gosálbez.

Armengol apunta que el bono supone "un acicate para que el consumidor fije su objetivo de compra en el comercio de proximidad y en los mercados municipales" ya que es el objetivo. Además, indica que desde el Colectivo de Comerciantes están agradecidos a los ciudadanos alicantinos porque "ha sido increíble el apoyo que nos han demostrado comprando estos bonos".

"Es un acicate para el comercio de proximidad y en los mercados municipales" Vicente Armengol - Colectivo de Comerciantes por Alicante

Una satisfacción que se traslada también a los mercados municipales, donde Alemañ añade que están "muy contentos con esta iniciativa", ya que "va a haber mucha gente que gaste en los mercados por las fechas que son". El presidente de los mercados apunta que "suele pasar que para la mesa de Navidad la gente siempre quiere el producto de más calidad" y que este "se asocia a los mercados municipales".

Fecha límite del Bono Comercio

Los bonos, agotados desde el mismo lunes, son de 20, 50, 100 o 200 euros, hasta un máximo de 600 euros por persona. Para adquirirlos, ha sido necesario estar empadronado en el municipio de Alicante y tener más de 18 años. Cada bono ofrece un 50% de descuento en las compras de los establecimientos que participan en este programa, y son canjeables en una única compra.

Los bonos podrán ser canjeados hasta el día 22 de diciembre, en un intento del Ayuntamiento y la Diputación de Alicante por focalizarlos en la campaña navideña. En total, el Bono Comercio de Navidad pondrá en circulación 720.974 euros.