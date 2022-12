Iryo se adelanta a a Renfe y al Ouigo de SNCF en la carrera por establecer trenes de alta velocidad baratos entre Alicante y Madrid con parada en Albacete. Justo en la semana en la que el Ministerio de Transportes ponía un poco más complicado el enlace ferroviario entre la provincia y la capital de España, con el traslado de la operativa del AVE de Puerta de Atocha a Chamartín -media hora más de viaje para llegar en tren al sur de Madrid y hora y media más si al final el destino es Andalucía-, la operadora italiana Trenitalia, socia de la valenciana Air Nostrum, anunciaba que en junio de 2023 comenzará sus operaciones entre Alicante y Madrid. Concretamente el día 2 de ese mes.

Iryo Alicante, billetes ya a la venta

La promoción de Iryo sobre Alicante indica que cubrirá la ruta a Alicante desde Madrid "con varias frecuencias al día en ambos sentidos". Ya puedes reservar tus billetes a partir de 18 euros.

"El tren Madrid-Alicante de Iryo te llevará en poco más de 2 horas a una de las ciudades más famosas del Mediterráneo, con impresionantes vistas al mar y un magnífico clima a lo largo de todo el año. Cuenta además con edificios históricos como la Casa Carbonell o el Mercado Central. El trayecto Madrid-Alicante en tren de Alta Velocidad es perfecto para desconectar del bullicio de la capital y disfrutar de unos días de ocio y vacaciones", apuntan en su web.

El objetivo de Iryo

Su objetivo es mover un total de ocho millones de pasajeros en España en el horizonte de 2025 para lo cual el próximo 25 de noviembre iniciará ya sus servicios en el corredor Madrid-Barcelona. Sus trenes, a diferencia de lo establecido para los AVE de Alicante, sí tendrán como estación principal Puerta de Atocha. No hay cambios. Iryo arranca sus operaciones con un precio desde 18 euros por trayecto.

Renfe no ha dado a conocer sus planes con el "Avlo", porque, la compañía estatal está a la espera de poder contar con los 30 trenes de alta velocidad encargados a Talgo y que el fabricante no ha entregado todavía. Fuentes del sector ferroviario aseguran, no obstante, que si Iryo arranca en junio de 2023, Renfe no le irá a la zaga. Recordar, en este sentido, que el francés Oigo ha vuelto a aplaza su llegada a Alicante, anunciada en principio para este otoño.

"Queremos ser el motor de la movilidad del país" Víctor Bañares - Director general de Iryo

AVE "low cost"

Un informe del ingeniero de Caminos Armando Ortuño, profesor del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, revela que para que la línea de alta velocidad entre Alicante y Madrid tenga éxito tras la futura incorporación de los AVE «low cost», el corredor ferroviario necesitará incrementar un 50% las frecuencia de los trenes, hasta alcanzar un enlace cada hora.

Armando Ortuño considera que debe haber un total de 30 trenes en cada sentido por los 18 actuales de Renfe, pues los estudios también advierten de que más de un tren cada hora no tendría casi efectos sobre la demanda. El informe apunta, por otro lado, que un factor determinante será también el precio de los billetes, que no pueden ser los mismos, por ejemplo, que los de la línea Madrid-Barcelona.

"Queremos ser el motor de la movilidad del país, de las empresas, de los emprendedores, de todas las personas que quieren y necesitan viajar por trabajo", avanzó el director general de Iryo, Víctor Bañares, en la presentación de la propuesta comercial de la compañía. "Entre empleos directos e indirectos vamos a estar cerca de los 3.000", una cuestión "fundamental" para Bañares, quien cree que hay un sector nuevo, "el industrial que también está detrás de los operadores".

La oferta "más competitiva"

Iryo, considerado un producto de "calidad", según señaló su consejero delegado, Simone Gorini, "no implicará precios más caros que los actuales, si no al contrario, el precio que haga que la compañía sea la mejor oferta, la más competitiva en la relación calidad precio".

La compañía ofrece desde el pasado septiembre promociones en su página web y su aplicación, un hito que Bañares espera "que los clientes recuerden", ya que una vez que Iryo esté "en velocidad", los precios serán desde los 18 euros por trayecto.

Sus competidores, el AVE de bajo coste de Renfe, Avlo, y el de SNCF, Ouigo, ofrecen precios a partir de 7 y 9 euros respectivamente por trayecto en las líneas en las que operan. "Ahora solo pensamos en España", explica Bañares, quien prevé que primero "hay que arrancar y hacerlo bien", ya que la compañía aspira a medio plazo a ser "un operador ferroviario en otros países europeos". A su juicio, "el entorno económico no es el más propicio", sin embargo, confía en que este operador privado de alta velocidad transporte cerca de 8 millones de viajeros en 2025.

Cada modelo ETR 1000, a través del que operará Iryo, contará con cuatro clases diferenciadas –"Infinita", "Singular Café", "Singular" e "Inicial"-, entre las que los viajeros podrán elegir, porque "están ajustadas a todo tipo de clientes", según la compañía.

Además, la compañía ha cerrado una alianza con la cadena Only You Hotels,, que se traduce en que el coche 3 –"Singular"- del tren va a ser un espacio de trabajo dedicado a emprendedores y empresas. Iryo también ha suscrito el primer acuerdo de código compartido con Air Europa por el que ofrecerá combinaciones de tren y avión. El operador está negociando más acuerdos de este tipo con otras compañías y alianzas aéreas, con el objetivo de convertirse en el operador preferente de movilidad a y desde España.

Además, ha anunciado dos importantes acuerdos globales, el primero de ellos con Amadeus para que su producto se distribuya mundialmente y el segundo, con IATA, organización donde Iryo se ha integrado como miembro de pleno derecho.

La compañía ha avanzado, asimismo, que ofrecerá servicios de "primera y última milla" a través de la plataforma 'Iryo by Imbric' y billetes gratuitos de Cercanías para poder desplazarse una vez que el pasajero haya llegado a su destino.

Calendario de puesta en marcha de Iryo

A partir del 25 de noviembre de este año, la operadora ferroviaria pondrá en marcha el trayecto Madrid-Barcelona-Zaragoza, con 32 trenes diarios que conectarán la Comunidad de Madrid y la ciudad condal.

El 16 de diciembre Iyro estrenará la conexión Madrid-Valencia con 16 viajes diarios que pasarán también por la ciudad de Cuenca. Por su parte, el despliegue de Madrid con Andalucía no llegará hasta marzo del 2023, seguido del trayecto Madrid-Alicante, este último con cuatro trenes diarios, en junio del próximo año.

No obstante, desde este jueves estará operativa la preventa exclusiva de estas rutas en las agencias de viajes, que, a su vez, se podrán adquirir tanto en la página web como aplicación móvil de la compañía a partir del domingo.

La liberalización del mercado ferroviario español, impulsada por la entrada de Ouigo e Iryo, ha supuesto una rebaja del 49% en el precio de los billetes para la ruta Madrid-Barcelona con respecto a los datos anteriores a la pandemia, según recoge un informe elaborado por la plataforma de venta de billetes Trainline.

El descenso en los precios, así como la mayor oferta disponible, se ha reflejado en la demanda de los consumidores, de modo que la venta de billetes se ha disparado en un 393% desde mayo del ejercicio pasado.

"Estamos convencidos de que la liberalización del sector ferroviario español aumentará el número de pasajeros de tren en España", ha comentado el director general de Trainline España, Andrea Saviane.

El directivo ha indicado que con la llegada de Iryo en este trayecto Madrid-Barcelona, los viajeros españoles tendrán a su disposición "todavía más opciones y servicios para elegir".

Trainline también ha apuntado que la ruta Madrid-Barcelona es también la favorita de los viajeros en España, seguida de los trayectos Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla, Barcelona-París y Madrid-Málaga.

Además de las ventajas en términos económicos que los viajeros ya están apreciando en la alta velocidad española. Según Trainline, un mercado ferroviario liberalizado aporta a su vez otros beneficios a los viajeros de tren, como una mayor capacidad de elección para sus viajes en una sociedad cada vez más interconectada.