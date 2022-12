El descontento prende entre los opositores de Enfermería por las preguntas de los exámenes de Sanidad que se celebraron el domingo, en los que 7.600 alicantinos optaban a alguna de las 3.817 plazas ofertadas en la Comunidad Valenciana, y que salieron sin dar crédito al hecho de tener que contestar un mínimo de doce cuestiones sobre patologías médicas.

Entre ellas saber diagnosticar el niño azul por ingesta excesiva de acelgas (menores que adquieren una coloración gris-azulada en la piel por comer hojas verdes); el favismo, destrucción aguda de glóbulos rojos que se desarrolla tras comer habas o por el polen de éstas; o la bendopnea, un signo de insuficiencia cardiaca que se produce en algunas personas cuando se inclina el tronco hacia adelante para calzarse o atarse los cordones y que aspirantes que trabajan en despertar en quirófano nunca había escuchado a los anestesistas. Otra cuestión que consideran fuera de lugar versaba sobre balas de oxígeno, más propias de pruebas de oposición de Bomberos o emergencias.

Los afectados se están movilizando con el apoyo de los sindicatos en medio de un enorme malestar en el sector sanitario en general por la necesidad de consolidar plazas para reforzar plantillas. Los enfermeros veían en esta oposición una oportunidad para reducir la alta temporalidad de la profesión, que en la provincia supera el 40%, aparte de ser la que menor número de enfermeras tiene por cada 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana, situándose bastante por debajo, en 478 frente a 600 que tiene Valencia. A nivel de España Alicante es la quinta provincia por la cola en el número de enfermeras por cada 100.000 habitantes.

Los opositores han empezado a impugnar preguntas del examen, a lo que animan los sindicatos como se ha comprobado este jueves a las puertas del Hospital General de Alicante, donde varias decenas de enfermeros que se presentaron a las pruebas se han concentrado con pancartas convocados por la Junta de Personal. El mensaje era "Por una oposición justa". El objetivo de la impugnación es que el tribunal elimine preguntas (fueron 60 de temario específico y 10 de legislación), lo que incrementaría el valor de las válidas y sería más fácil llegar a los aspirantes al aprobado sin bajar la nota de corte, prohibido por decreto.

Diego Ibáñez, enfermero del Hospital de Elda y preparador de oposiciones, abunda en que aproximadamente un tercio de las preguntas no eran competencia de Enfermería. "Muchas eran cuestiones con sentido médico en las que no participamos los enfermeros aunque queramos porque son pruebas que hacen los otorrinos, por ejemplo". Se refiere a una pregunta sobre la prueba de Rinne para medir la capacidad de escucha del paciente utilizando como instrumento un diapasón para diagnosticar si hay o no sordera, "y eso lo hacen los médicos".

En cuanto al niño azul, es decir, metahemoglobinemia asociada a la ingesta de acelgas, "es una patología que requiere un diagnóstico. Nosotros podemos hacer cuidados de Enfermería pero preguntaban por síndromes médicos". También critica que en el temario específico entraran cuestiones de legislación sobre la ley de fundación de los colegios profesionales en España, que consideran que no es ni de Enfermería porque este colegio no existía cuando se legisló.

"Como preparador de oposiciones estoy indignado porque no se ha preguntado sobre nuestra profesión. Se han reído de nosotros", ha dicho.

Mutilación genital

Cynthia Cerón, opositora, también piensa en impugnar porque "el examen no era para Enfermería, no reflejaba lo que habíamos estudiado aunque el tribunal diga que sí. Las cuestiones médicas no es de nuestra competencia saberlas. No ha sido una estabilización sino una humillación", afirma una profesional que lleva 20 años de carrera, y que se vio sorprendida sobre todo por una pregunta sobre mutilación genital femenina que asegura que no forma parte de un temario que lleva tres años estudiando y que cree que han sacado de la web de la Organización Mundial de la Salud. En ella aparecía una tabla con la denominación de los distintos grados de lesión según el corte de los labios genitales.

La presidenta de la Junta de Personal, María Dolores Díaz, insta a los opositores a ser realistas y a impugnar el mayor número de preguntas. Este proceso ha de realizarse por vía telemática hasta el 9 de diciembre en el caso de Enfermería, "que ha sido la gota que ha colmado el vaso porque también han sido muy complejas las pruebas de matrona, SAMU o fisioterapia". Díaz también entiende que había enunciados que daban pie a error.

"Se llama OPE de consolidación. La gente esperaba que se valorase la experiencia y lo aprendido, no estas preguntas tan rebuscadas". Díez ha leído un comunicado en el que acusa a Sanidad de acabar con el sueño de miles de trabajadores de diferentes categorías que quieren tener una estabilidad laboral y poner fin a la precariedad en el empleo que llevan muchos años arrastrando. "Han olvidado que son compañeros que se preparaban las oposiciones al mismo tiempo que luchaban contra el covid y ahora Sanidad está castigándolos con exámenes muy complejos, incoherentes, ambiguos, mal redactados, que impiden demostrar todo lo aprendido".

Filtración de preguntas

SATSE ha pedido que se abra expediente al tribunal y entre los opositores planea la sospecha de que se hayan podido filtrar preguntas a personal del Clínic de Valencia ya que todos los miembros del tribunal examinador pertenecen a este hospital.

Félix Avendaño, de SATSE, afirma que interesa impugnar porque entiende que premiará a los que solo se han dedicado a estudiar pero no a los que llevan tiempo trabajando.

Otro opositor, José Bernardo Planelles, censura que apenas pusieran preguntas de la práctica laboral y nada de Enfermería comunitaria. "Había un par fáciles, de sondas y vías, para cubrir el expediente, pero también cosas muy específicas sobre niveles de anemia e incluso de balas de oxígeno que son muy frecuentes en oposiciones de Bomberos. No se ajustaban en general a la realidad de nuestro trabajo", señala este profesional con 22 años de carrera.

Elena García-Navas no conocía lo que es el favismo, una patología por consumo de habas que entró en examen; y la pregunta de la bendopnea la consultó con un anestesista de quirófano "y nunca lo había oído".

Rastreadores

En la concentración de este jueves ante el Hospital de Alicante también han participado técnicos superiores en Documentación y Gestión Sanitaria, que hicieron la prueba de oposición en octubre. Erika Sirvent, que hizo este examen, ha impugnado 15 preguntas por enunciados confusos en cuestiones sobre sistemas de calidad en el ámbito sanitario, entre otras. Su queja es que más del 98% de estas plazas las ocupan auxiliares administrativos que no tienen la titulación requerida ni los conocimientos para unos puestos en los que se manejan datos e historiales de pacientes solo por criterios de sueldo.

Asimismo, estos técnicos muestran su malestar por el incumplimiento de los compromisos de Sanidad cuando los emplearon como rastreadores del covid-19.