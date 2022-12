Vacuna del covid: un beneficio superior al riesgo de reglas abundantes o urticaria

Reglas más abundantes, urticaria y parálisis facial temporal. Estos son algunos de los nuevos efectos secundarios descritos en relación con la administración de las vacunas contra el covid-19, que expertos de la provincia consultados por este diario consideran que son muy raros, además de no letales frente a una enfermedad, como es el coronavirus, que sí lo puede ser.

En el último informe de farmacovigilancia de la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, sobre vacunas de covid-19 Comirnaty (Pfizer) y Spikevax (Moderna) se identifica el sangrado menstrual abundante como posible reacción adversa. En ambos casos son vacunas para la prevención de la enfermedad por coronavirus que contienen una molécula llamada ARN mensajero que es la encargada de dar las instrucciones para producir una proteína del SARS-CoV-2, el virus que provoca la citada patología.

También se ha identificado la urticaria como posible reacción adversa de Moderna; y la parálisis facial temporal en el caso de Jcovden (antes Vaccine Janssen).

El Comité europeo para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia recomienda que se incluya en la ficha técnica y prospecto de estas vacunas estos posibles efectos adversos. En el caso de las reglas excesivas detectadas, el informe señala que no existe evidencia que sugiera que las alteraciones menstruales tengan impacto en la reproducción o en la fertilidad de la mujer.

En todo el país, hasta el pasado mes de octubre, se habían registrado 921 notificaciones de este tipo de trastorno tras la administración de Pfizer y 299 notificaciones tras la administración de Moderna, en mujeres de edades comprendidas entre los 12 y 49 años de un total de 21 millones de dosis administradas a este segmento de la población.

En este sentido, el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, Juan Francisco Navarro, destaca que la incidencia es bajísima. "Son efectos raros, muy raros, debidos a la vacuna y tampoco son excesivamente graves. Yo creo que no cambia nada, tampoco hay que darle más importancia. Estos son los últimos efectos reconocidos y habrá más probablemente, pero con ninguna otra vacuna se ha fijado tal periodo de observación ni de una manera tan minuciosa como con estas vacunas del covid", afirma el experto, quien no obstante señala que lo que hace la Agencia de Medicamentos es reconocer que, aunque muy escasos, esos efectos se pueden considerar debidos a la vacunación, no a la casualidad.

En cuanto a la urticaria (erupción cutánea con inflamación, enrojecimiento y picor) se ha identificado como una posible reacción de hipersensibilidad tras recibir Moderna, cuya frecuencia de aparición es inferior a 1 de cada 100 personas vacunadas, lo que se considera poco frecuente. En este caso, la hipersensibilidad en general ya se encuentra incluida en la ficha técnica y prospecto de esta vacuna. Los casos que se han observado pueden aparecer unos días después de la vacunación o de forma más retardada, hasta aproximadamente dos semanas después de la misma.

Parálisis facial

Sobre la vacuna Jcovden, antes covid-19 Vaccine Janssen, el Comité europeo para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia recomienda actualizar la ficha técnica y prospecto de esta vacuna para incluir la parálisis facial temporal, generalmente de un lado de la cara (incluyendo la parálisis de Bell) como posible reacción adversa. De acuerdo a los datos de los ensayos clínicos, esta posible reacción adversa es raro que se presente (en menos de 1 de cada 1.000 personas). En España, hasta el 13 de noviembre de 2022, se han registrado 12 notificaciones de parálisis facial tras la administración de Jcovden. Hasta esa misma fecha, se habían administrado cerca de 2 millones de dosis de esta vacuna.

"La urticaria raramente puede ser letal y sí el covid", recuerda la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, María Ángeles Medina, quien se basa en el concepto de equidistancia para explicar que no se puede poner al mismo nivel esos efectos adversos con los beneficios de la vacunación. "No se puede poner en la misma balanza para la población la relación beneficio-riesgo, que es favorable a la vacuna. Como cualquier otro medicamento puede tener efectos adversos, que se notifican para mejorar la investigación".

En este sentido, señala que la mayoría de consultas han recibido algún paciente con efecto adverso pero que en ningún caso se debe alarmar porque se hace para mejorar las vacunas, y que se tenga en cuenta para investigar.

Hasta el 13 de noviembre de 2022, se han administrado en España 108.694.855 dosis de vacunas frente al covid-19, habiéndose registrado 83.093 notificaciones de acontecimientos adversos. Los más frecuentes siguen siendo los trastornos generales (fiebre y malestar), del sistema nervioso (cefalea y mareos) y del sistema musculoesquelético (mialgia y artralgia).