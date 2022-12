El barrio de la Playa de San Juan es, sin duda, uno de los más peculiares de Alicante. Pese a que tiene la mayoría de sus viviendas despobladas durante diez meses al año, es el más poblado y, a su vez, una de las zonas con mayor edad media de la ciudad. El rápido crecimiento de otros barrios a su alrededor, como el Cabo de las Huertas o el recién construido Pau 5, hace que la zona quede carente de infraestructuras, en especial de un centro de salud, la mayor demanda de los vecinos.

José Caracena, presidente de la Asociación y Comerciantes de Vecinos "Juntos Avanzamos" de la Playa de San Juan desde su fundación, apunta que ya son varios los años en los que esperan el inicio de las obras del nuevo centro sanitario: "Arrastramos desde hace seis años el tema de la iniciación de las obras del centro de salud". Caracena considera que, dado que el barrio es uno de los que concentra más habitantes de todo el municipio y, además, se "sobrecarga en verano", es necesario dotar de más infraestructuras a los residentes.

El hospital de San Juan, añade Caracena, "tampoco da para mucho más" porque no ha sufrido ninguna ampliación desde que fue construido: "Algunos médicos me han comentado que solo hay ocho quirófanos y que es insuficiente para esta población". Los vecinos consideran que no se puede esperar más, en especial tras lo vivido durante la pandemia, y añaden que el barrio está mal dotado para los mayores, en especial en lo que respecta a los centros municipales: "Otra demanda que tenemos y que ya hemos comentado con el Ayuntamiento es la concesión de un edificio multifuncional, el clásico centro social que hay en todos los barrios. Que no sea necesario bajar a la ciudad para hacer cada trámite", indica el presidente de la asociación.

Los vecinos de la Playa de San Juan ya exigieron a la Conselleria de Sanidad la apertura de un consultorio auxiliar que atienda a los residentes en el Pau 5, que son ya más de diez mil personas, ante los retrasos en los planes de construcción del centro de salud de La Condomina que vienen reivindicando desde 2016. En los presupuestos de 2023, el Consell destinará una partida de dos millones de euros para este proyecto.

La demanda es la principal que comunicaron tras la reunión que mantuvieron el presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes "Juntos Avanzamos" de la Playa San Juan y miembros de su junta directiva con el director médico de Atención Primaria del área, Alberto Asencio. El 30,25% de los residentes en la Playa de San Juan tiene 65 o más años, siendo el barrio con mayor proporción de personas mayores de la zona, donde la mayoría de secciones cuentan con una población residente joven.

Ser más que una playa

Los vecinos consideran que a nivel tributario aportan mucho más de lo que reciben y que es necesario darle una vuelta a la zona para ser algo más que la playa: "Aquí no hay nada más que ofrecer a quien viene que el sol y la playa, pero hay que ofrecer algo más", considera Caracena, que apunta que el concepto del barrio "tiene que cambiar, no puede ser solo un barrio de Alicante, tiene que ser algo más. Hay que romper la estacionalidad y sacarle rendimiento a esto durante todo el año".

Para conseguirlo, los vecinos creen que la receta es "ofrecer ocio de calidad, restauración de calidad y no estar solo centrados en que la gente se bañe y tome el sol", indica Caracena. El barrio cuenta con multitud de comercios hosteleros tanto en la zona de Fontana como en la avenida Costablanca, que se ha convertido en los últimos años en uno de los principales lugares de referencia del ocio nocturno alicantino.

Una zona que, sin embargo, los vecinos no consideran como conflictiva, sino que aporta un valor añadido al barrio: "No hay tantos problemas. Aquí tiene que convivir todo el mundo, no hay que hacer de esto un sanatorio", destaca el presidente vecinal, quien resalta que "es bueno que haya diversión" y que "los jóvenes se tienen que divertir aunque de vez en cuando alguno se destartale un poco". El barrio, apunta "está abierto a todo el mundo" y remarca que "no se excluye a la gente de más o menos poder". A nivel de renta, la zona es la de mayor poder económico de la ciudad. La mayoría de calles cuentan con una renta media anual cercana a los 40.000 euros, según el Instituto Nacional de Estadística.

Más población por el Pau 5

El rápido crecimiento poblacional del Pau 5, al que han llegado cerca de diez mil personas en los últimos dos años, también supone un reto para las infraestructuras del barrio, que ahora son compartidas con los recién llegados: "Somos más de 30.000 personas solo en la Playa de San Juan, incluido el Pau 5. Es decir, que hay muchos pueblos en la provincia que tienen los mismos habitantes que nosotros y tienen policía, bomberos y el resto de servicios", apunta Caracena. Una buena medida en este sentido, considera, sería terminar proyectos ya comenzados, como el edificio de la Policía Local: "Hay un problema de infraestructuras que no se va a solucionar por sí solo".

Otras infraestructuras, como la necesidad de ampliar colegios e institutos, sin embargo, son más necesarias en los vecinos del Pau 5 que en la zona clásica de la Playa de San Juan: "El Pau 5 es un barrio joven donde hay muchos niños y ahí es donde hay que centrar más el tema educativo", señala Caracena.

En definitiva, desde la Asociación de Vecinos "Juntos Avanzamos" consideran que es necesario definirse como una zona residencial o turística, y a partir de ahí desarrollar las diferentes iniciativas y proyectos para tener un barrio acorde: "Yo creo que debemos de ser una zona turística, pero eso hay que cuidarlo. En el centro de Alicante hay hoteles, restaurantes y todo tipo de servicios. Aquí ni hay nada ni se hace nada. Faltan apartamentos, alguna zona peatonal y otras muchas cosas", considera Caracena.

Otro elemento que podría ser un acicate para hacer la zona más atractiva, consideran, es la de establecer un icono en la playa: "Nosotros venimos solicitando también que en la primera línea de playa haya un icono. Algo que pueda hacer que quien venga tenga un recuerdo de su fotografía y que pueda decir que ha estado aquí en la Playa de San Juan. La gente busca un cartel para presumir que ha estado", indica Caracena, que considera que otras playas, como el Postiguet, cuentan con estos iconos de manera natural, como el Castillo de Santa Bárbara. Sin embargo, en la zona de la playa más próxima al Cabo de las Huertas se pueden poner unas letras en las que se lea "Playa de San Juan", para tener este icono, considera el representante vecinal.