Los pediatras de los centros de Atención Primaria de la provincia se tienen que multiplicar este año en su actividad ante el incremento de las consultas de las familias al enfermar cada vez más niños por infecciones víricas y bacterianas. A la bronquiolitis, que también satura desde hace semanas áreas de urgencias y plantas de hospitalización, y que este año en el 90% de los casos tiene detrás de tal expansión el virus respiratorio sincitial, se suma también un repunte en los casos de amigdalitis y faringitis en niños de todas las edades por culpa de los estreptococos.

Hasta tal punto que en el caso de los pediatras de Primaria se les han duplicado las consultas con respecto a los dos últimos años y están por encima de datos prepandemia. De hecho, el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades autónomas, está en vigilancia activa ante estas infecciones.

Como explica la presidenta de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia, Aurora Peñalver, después de dos años con el uso de mascarillas y el distanciamiento social, apenas se habían registrado infecciones víricas y bacterianas. Sin embargo, la eliminación de estas medidas preventivas ha propiciado la explosión de contagios, al coincidir con que los menores no tenían el sistema inmunológico tan preparado al no haber tenido que actuar tanto sus defensas por la ausencia de esos virus.

Fallecidos en Reino Unido

"Se puede decir que las defensas de los niños han estado estos dos años de vacaciones y ahora lo pillan todo", señala. Ante el aumento de contagios de estreptococos este año que causan sobre todo amigdalitis o faringitis pero también escarlatina o, en los casos más graves, shock séptico (hay una alerta tras una quincena de niños fallecidos en Inglaterra y otros dos menores en Madrid tras ser diagnosticados con una infección por estreptococo A) aunque en el caso de la provincia los pediatras es cierto que están recibiendo más casos pero de momento leves. El aumento del estreptococo se vincula con la explosión de enfermedades infecciosas tras la pandemia.

"Se puede decir que las defensas de los niños han estado estos dos años de vacaciones y ahora lo pillan todo" Aurora Peñalver - Presidenta de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia

"Hay más casos pero la mayoría son infecciones de garganta normales. Es una bacteria corriente que normalmente causa una enfermedad común para la que hay tratamiento", señala Peñalver. Aún así, los profesionales están "muy atentos para que no se nos escape ninguna cosa" tras la alarma que se ha generado a raíz de lo acontecido en Reino Unido. "Es muy poco habitual lo que ha pasado allí. Aquí está siendo más frecuente que otros años pero no diferente en cuanto a gravedad. Hay que transmitir un mensaje de tranquilidad porque es una bacteria de toda la vida y se controla bien", insiste.

"Es muy poco habitual lo que ha pasado allí. Aquí está siendo más frecuente que otros años pero no diferente en cuanto a gravedad. Hay que transmitir un mensaje de tranquilidad porque es una bacteria de toda la vida y se controla bien" Aurora Peñalver - Presidenta de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia

El que haya aumentado la frecuencia con que los niños se ponen malos no afecta solo a los de 5 o 6 años, también a los adolescentes, y hay mucha gripe. La especialista destaca ante todo que ya no son afecciones tan estacionales como antes y que se ha empezado muy pronto. "En la provincia la bronquiolitis llegaba en Navidad o a principios de enero pero ya llevamos cuatro semanas o más". En este primer curso médico tras la pandemia se han duplicado los niños en consulta no habiendo llegado en teoría el pico de las afecciones respiratorias.

En cuanto a los hospitales, no están registrando un incremento importante de ingresos graves por estreptococos y los niños que han llegado con esta bacteria son de momento casos leves.

Aún así, los pediatras hospitalarios recuerdan que los test rápidos para saber si son positivos o negativos en la bacteria no se practican a todos los niños que llegan con faringitis al estimarse que hay un 40% de asintomáticos que tienen el estreptococo en la boca y no pasa nada, de ahí que tampoco se pueda conocer la incidencia real con detalle.

Te puede interesar: Alicante Los pediatras detectan un aumento entre menores de 2 años de un virus que causa el 40% de las infecciones respiratorias

Sin embargo, el nivel de ingresos por bronquiolitis debido al virus respiratorio sincitial y a la gripe en plantas de hospitalización y UCIs neonatales se mantiene. "Este año hay un boom de asistencia pediátrica porque los virus están disparados en toda España, es inabarcable", explican desde Pediatría de un hospital de la provincia.