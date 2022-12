La gasolinera de la plaza de San Antonio, entre el edificio de los Representantes y el colegio Franciscanos, cierra definitivamente tras varias décadas de servicio. Con ella se marcha también José Vicente Pujante, el que ha sido su gasolinero durante cuarenta años. El nuevo plan urbanístico ha llevado a su empresa a cerrar el surtidor en el que ha repostado el vehículo de miles de clientes. Tantos que, pese a que la estación tiene el cartel de "cerrado" y las mangueras están fuera de servicio, dos coches y una moto se acercan en apenas diez minutos a José Vicente para ver si puede ponerles gasolina.

José Vicente lamenta tener que despedirse de la estación, una noticia que lamenta tras 39 años trabajando en el mismo sitio y a solo tres de poder jubilarse. Sus hijos han llenado la cabina de fotos que le han tomado a lo largo de 40 años, y él señala una de las primeras: "Aquí tenía pelo, ahora ya voy rapado", comenta entre risas. Su hijo, Vicente, apunta que su padre era conocido en la zona como "el gasolinero de los chistes".

Cambios en las gasolineras

En las fotos se pueden apreciar no solo los cambios de José Vicente, sino también los de la propia estación: "Tengo en fotos toda mi trayectoria laboral. Este es mi primer jefe", indica señalando una de las fotos, "cuando no estaba más que el aparato surtidor".

Entre los cambios, uno de los que más llama la atención es el de los precios: "Antes había gasolina a apenas 50 pesetas el litro", dice su hijo mirando una de las fotos antiguas.

Las anécdotas y los chistes han sido algunas de sus señas de identidad: "He visto parar a la gente del Mercado Central que venía y le decía que le contara un chiste nuevo, o si se sabía el que le iban a contar", comenta su hijo Vicente. La caseta también ha dado para anécdotas, en especial al principio, cuando no había más que el surtidor y no tenía con qué cubrirse cuando había lluvia: "Estaba un hombre a mi lado con un paraguas y yo calándome entero cuando fue la primera gota fría. Entonces no había nada, ahora me podría haber metido dentro de la caseta y haber dicho que no salía", bromea.

Al final acabó teniendo una caseta, que apenas mide dos metros de ancho por uno de largo: "Ahora está mucho mejor porque la hemos ido renovando. Estar aquí a la intemperie era aguantar veranos de mucho calor, ya sabemos lo que hace en Alicante, y luego lluvia y frío en invierno. Pero aquí he estado siempre, aguantando estoicamente", comenta entre risas.

Reconocido en el barrio

Sus hijos también han formado parte de la gasolinera, ya que con él han trabajado tres de los cuatro que tiene: "Es más sentimental que otra cosa", asegura José Vicente. Con lo que se queda, asegura, es con las personas a las que ha podido conocer al ser una de las caras más reconocibles del centro de Alicante durante casi cuarenta años: "Lo mejor que me llevo es el recuerdo de todos, de la gente del Mercado, de los bares y de todos los comercios de alrededor. Aquí venían clientes desde otras partes de Alicante y me decían que era solo por el trato".

El centro de Alicante se queda, por tanto, sin gasolinera cerca. La más próxima será ahora la de la avenida de Jijona, de la misma empresa que ha cerrado José Vicente. Un gasolinero que asegura que mientras busca trabajo por primera vez en su vida, aprovechará el tiempo libre para estar con sus nietos.